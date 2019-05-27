Лучше не станет: дефолт Киев не спасет

Туманные перспективы России вернуть хотя бы часть украинского долга при объявлении Киевом дефолта станут еще более призрачными.

Отказаться от программы помощи Международного валютного фонда (МВФ) и объявить дефолт по внешнему долгу призвал президента Владимира Зеленского бизнесмен Игорь Коломойский. В интервью Financial Times он напомнил, что примером проведения такой политики для Украины могут служить Аргентина и Греция. Ведь эти страны отказались платить по своим долгам из-за плачевного состояния бюджета, и ничего, с карты земного шара они не исчезли. Значит, по этому пути может пройти и Украина.

А долг накоплен немаленький. По данным минфина Украины,

общий долг страны на начало января 2019 года составляет более $79,82 млрд или около 3 трлн гривен. Эта сумма равна почти трем ежегодным бюджетам Украины.

Будете ждать 50 лет

В ситуации, когда эмитент облигаций объявляет дефолт, у него есть два пути – договориться с кредиторами о реструктуризации долга, то есть растянуть выплаты на очень долгий период, или объявить себя банкротом и начать конкурсное производство по ликвидации компании, когда всем кредиторам от реализованного имущества достанется по чуть-чуть.

В том случае, если о дефолте объявляет государство, правительство страны может также вести переговоры с держателями облигаций и с кредиторами, представившими деньги в виде прямых ссуд, о рассрочке выплат в течение, например, лет 50. Правда, есть более радикальный выход – просить у кредиторов сумму задолженности просто списать в прямой убыток.

Второй путь — более болезненный. И нужно понимать, что

стране-банкроту денег в долг больше давать долго никто не будет, а жить населению этой страны как-то надо здесь и сейчас. Увы, жить гражданам придется крайне сложно

По данным Минфина Украины, в 2019 году общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд гривен или $15,6 млрд, в том числе $9 млрд стране предстоит выплатить в иностранной валюте. Около $6 млрд — по своему внешнему госдолгу и около $3 млрд — по внутреннему.

Всего в ближайшие четыре года Украина должна выплатить по внешнему долгу около $20 млрд. До 2019 года для страны действовал льготный период выплат по программе МВФ, и теперь он закончился. Кроме того, рассрочку предусматривали договоренности с кредиторами, достигнутые в рамках реструктуризации ранее взятых долгов.

200 гривен за доллар

В сложившейся ситуации вся финансовая поддержка со стороны МВФ и Всемирного банка в адрес Украины выглядит скорее как выдача денег, на которые правительство, Минфин и Центральный банк могут обслуживать свой долг — платить проценты и купоны, удерживая долговые обязательства от пресловутого дефолта. Именно об этом и говорил Игорь Коломойский: «Это ваша игра, ваша (Запада) геополитика. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина — это только предлог».

Впрочем, юристы и экономисты считают, что призыв Коломойского объявить дефолт – это игра слов и попытка надавить на международных партнеров.

«Вряд ли дело дойдет до объявления дефолта. Скорее всего, отношения с МВФ сохранятся, и очередной транш будет выделен. Даже если будут какие-то проблемы, до осени есть время их разрешить», — считает юрист компании BMS Law Firm Владислав Шалаев.

«Дефолт для Украины будет иметь довольно негативные последствия, поэтому власти пойдут на него только в крайнем случае», — соглашается аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Вадим Кравчук. А если это все-таки произойдет, то прежде всего Украине придется забыть о привлечении займов у инвесторов как минимум на несколько лет. При этом перечисления от МВФ возможны, но потребуют дополнительной проработки и, вероятно, соблюдения более жестких условий, в том числе снижения социальных расходов. А это удар по амбициям нового президента, добавляет Кравчук.

Часть людей в Киеве считают, что МВФ лишает страну суверенитета в обмен на очередные займы. Так, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявления дефолта.

«Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар – «Газета.Ru»), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнём подниматься. Но кто выживет с этого нуля?»

— сказал Рабинович (цитата по РИА «Новости»).

По данным на 27 мая, курс гривны по отношению к доллару составляет 26,47 гривен.

При реализации сценария узкого дефолта — только по межгосударственным долгам – а именно они в первую очередь находятся под ударом, будет нанесен урон финансовой системе страны и гривне, говорит главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он также указывает на то, что в стране возникнет необходимость повышать ставки. С 26 апреля 2019 года ставка рефинансирования Нацбанка Украины составляет 17,5%. В марте 2015 года ставка рефинансирования доходила до 30% годовых, и в случае неконтролируемого развития ситуации на это же уровень она может и вернуться.

В случае дефолта курс гривны, конечно, снизится к доллару в 2-3 раза – примерно так же, как вел себя аргентинский песо в 2018 году. То есть гривна может «просесть» до 80 гривен за $1,

полагает Кравчук.

За повышением ставки рефинансирования и обвалом курса гривны подскочит и инфляция. В 2019 году МВФ ожидал среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%, но при этом цены на товары и услуги, регулируемые государством, и, в первую очередь, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, уже сейчас растут более существенными темпами. В первом квартале годовая инфляция в этой группе составит 18%.

А если страна и дальше будет следовать всем рекомендациям МВФ, то тарифы в сфере ЖКХ еще поднимутся, что неминуемой подстегнет инфляцию даже без объявления дефолта.

Москва в пролете

Украина является официальным должником России. Сумма признанного Киевом перед нашей страной долга составляла на конец 2018 года $610 млн. Именно такие цифры содержались в отчетах Минфина Украины. Из каких долгов состоит эта сумма и как Украина их обслуживает, Минфин не сообщает.

Но при этом у Киева есть еще один долг перед Москвой – это облигации на сумму $3 млрд, в которые был оформлен кредит, выданный администрации Виктора Януковича в конце 2013 года.

Администрация бывшего президента Украины Петра Порошенко этот долг не признавала, и в сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии в споре о признании долга поддержал один из четырех доводов Украины о том, что Киев якобы выпустил в декабре 2013 года еврооблигации под давлением с российской стороны. Но это решение суда – не решение, а полумера, призванная отложить разбирательство по существу вопроса на неопределенно долгий срок.

Эксперты сомневаются, что этот долг в принципе возможно взыскать.

«Шансов вернуть эти деньги было очень мало с самого начала, так как все понимали, что кредит политический. Правда, позиция России остается достаточно сильной для британского суда, но эта история затянется надолго», — считает Антон Табах. Он, однако, не исключает, что после назначения нового правительства Украины будет заключено внесудебное соглашение о реструктуризации этих облигаций, не противоречащее ограничениям соглашений с владельцами рыночных облигаций. То есть такое, по которому всем держателям всех облигаций Украины будут даны одинаковые права, и ни одна сторона не окажется в лучших условиях, чем другие владельцы бумаг.

«Само собой живых денег от погашения этих облигаций не увидит — но в таких ситуациях ими никогда и не платят»,

— резюмирует Табах.

Значит, если Украина будет платить по своим другим долгам иным кредиторам, ей придется хорошо подумать, чем она может вернуть деньги России. Не исключено, что это будут доли в приватизируемых предприятиях, которые пока принадлежат государству.

В Кремле новости о возможном дефолте на Украине встретили сдержано. «В данном случае речь идет о реноме страны как надежного заимствователя», — напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Известно, что существуют долговые обязательства [Украины], пока мы из этого исходим», — подчеркнул он.