Лучше не станет: дефолт Киев не спасет

Что ждет Украину, если она откажется платить по долгам

Украина накопила долгов на три бюджета. И должна почти всему миру. В том числе России. После прихода к власти Владимира Зеленского ему посоветовали не платить по долгам, а объявить в стране дефолт, чтобы сохранить популярность у избирателей. «Газета.Ru» разбиралась, сможет ли этот ход улучшить жизнь рядовых граждан страны и при каком раскладе Москва может получить с Киева хотя бы часть старых долгов.

Туманные перспективы России вернуть хотя бы часть украинского долга при объявлении Киевом дефолта станут еще более призрачными.

Отказаться от программы помощи Международного валютного фонда (МВФ) и объявить дефолт по внешнему долгу призвал президента Владимира Зеленского бизнесмен Игорь Коломойский. В интервью Financial Times он напомнил, что примером проведения такой политики для Украины могут служить Аргентина и Греция. Ведь эти страны отказались платить по своим долгам из-за плачевного состояния бюджета, и ничего, с карты земного шара они не исчезли. Значит, по этому пути может пройти и Украина.

А долг накоплен немаленький. По данным минфина Украины,

общий долг страны на начало января 2019 года составляет более $79,82 млрд или около 3 трлн гривен. Эта сумма равна почти трем ежегодным бюджетам Украины.

Будете ждать 50 лет

В ситуации, когда эмитент облигаций объявляет дефолт, у него есть два пути – договориться с кредиторами о реструктуризации долга, то есть растянуть выплаты на очень долгий период, или объявить себя банкротом и начать конкурсное производство по ликвидации компании, когда всем кредиторам от реализованного имущества достанется по чуть-чуть.

В том случае, если о дефолте объявляет государство, правительство страны может также вести переговоры с держателями облигаций и с кредиторами, представившими деньги в виде прямых ссуд, о рассрочке выплат в течение, например, лет 50. Правда, есть более радикальный выход – просить у кредиторов сумму задолженности просто списать в прямой убыток.

Второй путь — более болезненный. И нужно понимать, что

стране-банкроту денег в долг больше давать долго никто не будет, а жить населению этой страны как-то надо здесь и сейчас. Увы, жить гражданам придется крайне сложно

По данным Минфина Украины, в 2019 году общий объем платежей по государственному долгу составляет 417 млрд гривен или $15,6 млрд, в том числе $9 млрд стране предстоит выплатить в иностранной валюте. Около $6 млрд — по своему внешнему госдолгу и около $3 млрд — по внутреннему.

Всего в ближайшие четыре года Украина должна выплатить по внешнему долгу около $20 млрд. До 2019 года для страны действовал льготный период выплат по программе МВФ, и теперь он закончился. Кроме того, рассрочку предусматривали договоренности с кредиторами, достигнутые в рамках реструктуризации ранее взятых долгов.

200 гривен за доллар

В сложившейся ситуации вся финансовая поддержка со стороны МВФ и Всемирного банка в адрес Украины выглядит скорее как выдача денег, на которые правительство, Минфин и Центральный банк могут обслуживать свой долг — платить проценты и купоны, удерживая долговые обязательства от пресловутого дефолта. Именно об этом и говорил Игорь Коломойский: «Это ваша игра, ваша (Запада) геополитика. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина — это только предлог».

Впрочем, юристы и экономисты считают, что призыв Коломойского объявить дефолт – это игра слов и попытка надавить на международных партнеров.

«Вряд ли дело дойдет до объявления дефолта. Скорее всего, отношения с МВФ сохранятся, и очередной транш будет выделен. Даже если будут какие-то проблемы, до осени есть время их разрешить», — считает юрист компании BMS Law Firm Владислав Шалаев.

«Дефолт для Украины будет иметь довольно негативные последствия, поэтому власти пойдут на него только в крайнем случае», — соглашается аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Вадим Кравчук. А если это все-таки произойдет, то прежде всего Украине придется забыть о привлечении займов у инвесторов как минимум на несколько лет. При этом перечисления от МВФ возможны, но потребуют дополнительной проработки и, вероятно, соблюдения более жестких условий, в том числе снижения социальных расходов. А это удар по амбициям нового президента, добавляет Кравчук.

Часть людей в Киеве считают, что МВФ лишает страну суверенитета в обмен на очередные займы. Так, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявления дефолта.

«Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар – «Газета.Ru»), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнём подниматься. Но кто выживет с этого нуля?»

— сказал Рабинович (цитата по РИА «Новости»).

По данным на 27 мая, курс гривны по отношению к доллару составляет 26,47 гривен.

При реализации сценария узкого дефолта — только по межгосударственным долгам – а именно они в первую очередь находятся под ударом, будет нанесен урон финансовой системе страны и гривне, говорит главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он также указывает на то, что в стране возникнет необходимость повышать ставки. С 26 апреля 2019 года ставка рефинансирования Нацбанка Украины составляет 17,5%. В марте 2015 года ставка рефинансирования доходила до 30% годовых, и в случае неконтролируемого развития ситуации на это же уровень она может и вернуться.

В случае дефолта курс гривны, конечно, снизится к доллару в 2-3 раза – примерно так же, как вел себя аргентинский песо в 2018 году. То есть гривна может «просесть» до 80 гривен за $1,

полагает Кравчук.

За повышением ставки рефинансирования и обвалом курса гривны подскочит и инфляция. В 2019 году МВФ ожидал среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%, но при этом цены на товары и услуги, регулируемые государством, и, в первую очередь, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, уже сейчас растут более существенными темпами. В первом квартале годовая инфляция в этой группе составит 18%.

А если страна и дальше будет следовать всем рекомендациям МВФ, то тарифы в сфере ЖКХ еще поднимутся, что неминуемой подстегнет инфляцию даже без объявления дефолта.

Москва в пролете

Украина является официальным должником России. Сумма признанного Киевом перед нашей страной долга составляла на конец 2018 года $610 млн. Именно такие цифры содержались в отчетах Минфина Украины. Из каких долгов состоит эта сумма и как Украина их обслуживает, Минфин не сообщает.

Но при этом у Киева есть еще один долг перед Москвой – это облигации на сумму $3 млрд, в которые был оформлен кредит, выданный администрации Виктора Януковича в конце 2013 года.

Администрация бывшего президента Украины Петра Порошенко этот долг не признавала, и в сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии в споре о признании долга поддержал один из четырех доводов Украины о том, что Киев якобы выпустил в декабре 2013 года еврооблигации под давлением с российской стороны. Но это решение суда – не решение, а полумера, призванная отложить разбирательство по существу вопроса на неопределенно долгий срок.

Эксперты сомневаются, что этот долг в принципе возможно взыскать.

«Шансов вернуть эти деньги было очень мало с самого начала, так как все понимали, что кредит политический. Правда, позиция России остается достаточно сильной для британского суда, но эта история затянется надолго», — считает Антон Табах. Он, однако, не исключает, что после назначения нового правительства Украины будет заключено внесудебное соглашение о реструктуризации этих облигаций, не противоречащее ограничениям соглашений с владельцами рыночных облигаций. То есть такое, по которому всем держателям всех облигаций Украины будут даны одинаковые права, и ни одна сторона не окажется в лучших условиях, чем другие владельцы бумаг.

«Само собой живых денег от погашения этих облигаций не увидит — но в таких ситуациях ими никогда и не платят»,

— резюмирует Табах.

Значит, если Украина будет платить по своим другим долгам иным кредиторам, ей придется хорошо подумать, чем она может вернуть деньги России. Не исключено, что это будут доли в приватизируемых предприятиях, которые пока принадлежат государству.

В Кремле новости о возможном дефолте на Украине встретили сдержано. «В данном случае речь идет о реноме страны как надежного заимствователя», — напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Известно, что существуют долговые обязательства [Украины], пока мы из этого исходим», — подчеркнул он.