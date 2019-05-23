Тимошенко, Аваков или Бойко? Кто станет премьером при Зеленском

Период безвременья в украинской политике на этой неделе перешел на новый этап: теперь у страны есть только вступивший в должность легитимно выбранный президент. Верховная рада, хоть и сопротивляется, фактически распущена, а кабинет министров обезглавлен после ухода Владимира Гройсмана с поста премьера.

На место председателя украинского правительства пророчат разных кандидатов — от лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, уже занимавшей это кресло при Викторе Ющенко, до представителя оппозиционной партии Виктора Медведчука.

Ситуация в украинской политике сейчас такова, что возможен любой вариант развития событий.

Гройсман все или не все?

Свое прошение об отставке теперь уже практически бывший премьер Владимир Гройсман 22 мая направил в Верховную раду. По закону у парламента 10 дней на принятие решения. Вместе с премьером в отставку уходит весь кабмин и продолжает действовать до назначения нового состава правительства с приставкой и.о. Однако сам Гройсман в этом случае перестает быть главой кабмина.

Фракция «Народный фронт» уже потребовала от президента Владимира Зеленского немедленно внести кандидатуру на должность премьера. Согласно конституции страны, кандидатуру нового главы правительства вносит президент на основании предложения коалиции депутатских фракций парламента, после чего ее утверждает Верховная рада. В ситуации, когда Рада фактически распущена указом Зеленского, до новых выборов может быть назначен только исполняющий обязанности премьера. Новый глава правительства и его кабинет могут появиться только после парламентских выборов, назначенных на 21 июля.

Вообще ситуация с назначением премьер-министра со стороны Зеленского очень неоднозначна, говорит политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. «Дело в том, что ранее

в ходе избирательной компании Зеленский призывал в социальных сетях в комментариях писать, какого премьер-министра хотят люди... Сейчас по идее он должен опять апеллировать к этому мессенджу, иначе он будет выглядеть человеком, который не отвечает за свои слова»,

— отмечает Перлин.

Опрос, проведенный в марте Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал, что большинство респондентов на этом посту хотят видеть самого Гройсмана.

Впрочем, были и те, кто выступали за возвращение Арсения Яценюка, 7% опрошенных отдали предпочтение Сергею Таруте, а около 4% — Виктору Медведчуку.

Невеста на каждой свадьбе

Другое исследование, проведенное центром «Социальный мониторинг» совместно с Украинским институтом социальных исследований имени Яременко и Социологической группы «Рейтинг», показало, что первое место среди кандидатов на пост премьера занимает Юлия Тимошенко. У нее 10,2% голосов.

Такой итог мало кого удивил. Возможность возвращения в премьерское кресло лидеру «Батькивщины» пророчили еще в ходе ее участия в президентской кампании. И хотя она не раз демонстрировала свое негативное отношение к Москве, у Кремля хотя бы есть понимание, как с ней разговаривать.

Именно при Юлии Тимошенко были заключены действующие контракты на поставку и транзит природного газа из РФ. В этом году сторонам предстоит выйти на заключение нового контракта.

Тимошенко, как отмечает издание «Украина.ру» — тот человек, которого в народе называют «невеста на каждой свадьбе, покойница на каждых похоронах»: она и только она должна быть в центре внимания и определять политику государства. Работать с ней в паре президенту непросто, что в полной мере ощутил на себе в конце 2000-х гг. Виктор Ющенко.

Сам Зеленский в своем сериале «Слуга народа» изобразил Тимошенко в виде прожженной популистки, что она наверняка запомнила. Но надо отдать должное экс-премьеру: после своего проигрыша в президентской гонке она выступала в поддержку Зеленского.

«Возможно, Тимошенко по старым своим днепропетровским связям имеет отношения с тем же Игорем Коломойским (который, предположительно, и стоит за приходом к власти Зеленского — прим. «Газета.Ru»), и вполне вероятно, что она тоже может вести переговоры вполне серьезно относительно своего партнерства», — отмечает Перлин.

В прессе ходили слухи, что в день инаугурации Зеленского у дома Тимошенко неоднократно видели машину Игоря Коломойского. Сама лидер «Батькивщина» в ответ на запросы по этому поводу только отшучивалась.

Медведчук и Бойко

Многое в части кабмина, конечно, будет зависеть от результатов парламентских выборов.

Сейчас, если верить соцопросам, первое место занимает партия Зеленского «Слуга народа», второе – «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко, отмечает Перлин. «Если, например, они договорятся между собой после победы на парламентских выборах и решат о вхождении в совместную коалицию, то, возможно, премьером при определенных условиях станет представитель оппозиционной платформы», — добавляет политолог.

Представить такой союз в каком-то смысле даже сложнее, чем связку Зеленский-Тимошенко.

Медведчук и его сторонники не скрывают своей направленности на сближение с Россией. Кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко накануне выборов открыто ездил на встречу с премьером Дмитрием Медведевым, демонстрируя, в частности, готовность идти навстречу в вопросах газовых соглашений. Сам Медведчук призывал Зеленского выстраивать практичные деловые отношения с Москвой.

Впрочем, этот вопрос неоднократно поднимали и другие украинские политики, отмечая, что за пять лет санкционной войны с Россией Киев в экономическом плане потерял в 13 раз больше, чем Москва.

Однако

Владимир Зеленский не спешит делать реверансы в сторону Кремля: после победы на выборах он заявил, что Украина намерена вернуть Крым, а в день инаугурации на встрече с представителями США призвал Вашингтон усилить санкционное давление на Россию.

Силовики и иностранцы

Украинские СМИ называют и других кандидатов на пост премьера.

Например, все чаще звучит имя нынешнего главы МВД Арсена Авакова. На выборах тот исподволь противостоял Петру Порошенко, а также стал едва ли не единственным членом кабмина Гройсмана, не подвергшимся критике команды Зеленского.

По данным «Радио Свобода», Аваков 20 мая встречался с Игорем Коломойским в Киеве. По инициативе последнего. Ранее олигарх заявлял, что Аваков — «фактор стабильности в стране».

Между тем, президент Европейской бизнес ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала уже предупредил, что назначения на серьезные должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского приведут к оттоку инвестиций из Украины.

«Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это будет приводить к удорожанию стоимости наших заимствований»,

— приводит его слова «Страна.ua».

Европейский экономист усомнился, что люди из круга Коломойского станут действовать «не на благо олигархов, а на благо страны». Сам Фиала отметил, что рассчитывает на назначение бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы министерства финансов Александра Данилюка.

Уроженец Литвы Айварас Абромавичюс после майдана 2014 года довольно быстро получил гражданство Украины и успел побыть министром экономики в правительстве Яценюка. В те времена его часто называли частью «спецназа реформ» — команды иностранных специалистов, поставленных западными кураторами налаживать дела в украинской экономике и финансовой сфере.

Главным детищем Абромавичюса на этом посту стала система электронных закупок ProZorro, а также реформа системы управления госпредприятиями.

Данилюк уже входит в команду Зеленского и выступает советником президента по многим вопросам. Интересно, что именно Данилюк сопровождал иск к «Приватбанку».

Сайт fakty.com.ua отмечает, что возглавить правительство может и один из кандидатов в президенты — Сергей Тарута.