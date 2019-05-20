Власть аптек: как вернуть на полки дешевые лекарства

Лекарственная западня

На высшем государственном уровне проблему доступности отечественных лекарственных средств для населения в середине ноября 2018 года поднял президент Владимир Путин. В рамках выездного совещания в Санкт-Петербурге глава государства заявил, что далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеют право на льготные лекарства, сколько пользуются льготой и по какой из государственных программ.

«В целом на лекарственное обеспечение в нашей стране ежегодно тратится более 380 млрд рублей бюджетных средств, и нам нужно четко, ясно понимать, насколько рационально они используются и позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препараты», — подчеркнул президент.

По итогам совещания было подготовлено 12 поручений, ответственным по большинству из которых был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. К решению проблемы подключилась и Госдума – первое заседание рабочей группы по совершенствованию обеспечения граждан лекарствами состоялось 20 февраля. Парламентарии заявили, что намерены добиться удешевления отечественных препаратов, повышения доступности лекарств, упрощения процедуры регистрации лекарственных средств, а также разработать меры поддержки фармацевтической промышленности России.

Активную деятельность начало и правительство – так, премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле поручил Минздраву, Минтруда, Минфину, МЭР, Минпромторгу и ФАС до 20 июня 2019 года предоставить предложения, направленные на совершенствование лекарственного обеспечения россиян, а также правового регулирования взаимоотношений между производителями лекарств и аптеками.

Аптечная монополия

Одна из задач, которую планируют решить российские власти, корректируя законодательство в лекарственной сфере – взаимоотношения фармацевтических компаний и аптек. В частности, законодатели намерены создать условия, при которых аптеки предлагали бы покупателям не только самые дорогие препараты, приносящие аптекам наибольшую прибыль, но и широкий ассортимент современных и доступных отечественных препаратов.

Как отмечает компания DSM Group, занимающаяся исследованием фармацевтического рынка, одним из актуальных вопросов на данный момент является получение достоверной информации о продажах в аптеках. Аптечные сети связаны с производителями маркетинговыми контрактами, но последние все чаще говорят о недоверии и несоответствии действительности поступающих отчетов.

«В настоящее время процесс производства лекарственных средств и биологических препаратов, включая вакцины, очень сложен, специфичен и наукоемок. С одной стороны, число игроков этого рынка ограничено, с другой, разработки фармкомпаний, во-многом, зависят от финансирования, которое поступает, прежде всего, от продаж фармацевтической продукции. В этом смысле, речь идет о взаимозависимости», — считает директор департамента по выводу препаратов на рынок и внешним коммуникациям MSD в России Сергей Зверев. Можно сделать вывод, что если производители лекарственных препаратов и дальше будут отдавать свою прибыль за присутствие в ассортименте аптек, то у них не останется средств на разработку новых доступных лекарств.

Наметился и еще один тренд – создание партнерских союзов «средними» и крупными (более 1000 точек) аптечными сетями, выяснили исследователи. Например, к концу 2018 года маркетинговый союз «ПроАптека» объединил более 5700 участников во всех регионах России, аптечное партнерство «Ирис» разрослось до 1563 аптек, и таких примеров на рынке масса.

Подобные партнерские сделки позволяют сетям получить лучшие финансовые показатели, однако выгоды от подобных объединений и захвата рынка для потребителей вызывают сомнения у экспертов.

«Переформатирование российского фармрынка в пользу федеральных аптечных сетей стало необратимой реальностью. Сегодня происходит активный выход крупных игроков на региональные рынки — глобальная консолидация и объединение», — говорится в отчете DSM Group.

Сделки 2018 года привели к тому, что суммарно топ-20 сетей выросли в 2018 году на 17% к аналогичному периоду 2017 года. Доля топ-20 составила 58%, что на 7% выше показателя 2017 года, подсчитали аналитики. Проблему монополизации аптечного рынка отмечает и глава Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Сергей Колесников.

«Тут ситуация такая же, как с продовольственными сетями: когда появляются крупные игроки, они постепенно наращивают свой вес, и в конечном итоге начинают навязывать производителю и потребителю свою ценовую политику, свои правила продвижения товаров и так далее», — рассказал он «Газете.Ru».

По словам Колесникова, в результате производители иногда выплачивают от 10 до 30% от стоимости товара в качестве дополнительного вознаграждения сетям за продвижение своего товара по стране. В добавок ко всему, на некоторых территориях 2-3 аптечные сети фактически занимают весь рынок. Это приводит к тому, что мелкие аптеки, которые работают в тех местах, куда сети не хотят идти (в удаленных местах, в сельской местности), закрываются, сети сосредоточиваются в больших городах, а люди за их пределами остаются без аптек.

Для решения этой проблемы необходима активная и адекватная помощь государства, потому что своими силами производители и тем более потребители переломить ситуацию не в силах. «Есть антимонопольное регулирование – правда, аптечный рынок под него формально не подпадает, только если говорить о регионах. В целом по стране, если сеть занимает 10-15% рынка – считается, что это не страшно, но на самом деле, если в руках 10-20 аптечных сетей сосредоточено больше половины рынка, то это уже достаточно серьезно», — уверен Колесников.

В то же время начальник Управления социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев на Российском фармацевтическом форуме Института Адама Смита в Санкт-Петербурге высказал мнение, что российские фармацевтические предприятия должны прийти к модели по производству СТМ (собственных торговых марок) для аптечных сетей и бренд-дженериков иностранных лекарственных средств, фактически став лишь производственной площадкой работающей только на интересы аптечных сетей. Такой путь развития фармотрасли приведет к полному отсутствию финансирования разработок новых и инновационных лекарственных средств, проведения клинических исследований и модернизации производственных площадей. В то же время политика государства в сфере лекарственного обеспечения населения подразумевает повышение доступности отечественных ЛС , разработку новых молекул, развитие импортозамещения. Но все это сложно представить, если дальнейшая роль российских предприятий будет заключаться исключительно в расфасовке препаратов для аптечных сетей.

Колесников полагает, что необходимо использовать методы регулирования, ограничивающие монополизацию – способствовать развитию мелкого бизнеса, создавать условия для мелких аптек, работающих в удаленных и невыгодных точках. Это вопрос участия и региональных властей, и муниципалитетов, и налогообложения этих точек, чтобы работать было выгодно. Еще одним важным инструментом располагает ФАС – регулятор может ограничивать поглощения аптек такого рода крупными сетями, чтобы монополизация не была такой серьезной.

«Есть и масса других регуляторных воздействий, с которыми могут помочь разные ведомства: это продвижение российской фармпродукции, способствование рекламе, в том числе социальной, это специальные расценки на рекламу в СМИ, и так далее», — говорит Колесников. Подобная практика уже несколько лет активно используется в Белоруссии: например, местный Минздрав потребовал от аптек приоритетного размещения на полках и витринах для товаров белорусского производства. По словам эксперта, России необходима не просто стратегия лекарственного обеспечения, а полноценная лекарственная политика, которая позволяла бы поддерживать баланс между интересами производителей и потребителей.

Таким образом очевидно, что сложившаяся система на аптечном рынке прошла критическую отметку и требует вмешательства со стороны государства, о чем свидетельствуют соответствующие поручения президента, председателя правительства, ведущаяся работа над проблемой в Государственной думе. Такое внимание к проблеме на самом высоком уровне понятно, ведь речь идет о лекарственной безопасности страны.