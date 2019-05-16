Чтобы не болели: россиянам добавят день отпуска

Министерство труда и соцзащиты готовит поправки в законодательство, благодаря которым россияне получат дополнительный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации, сообщила «Российская газета» со ссылкой на ведомство. Сейчас такой выходной предоставляется основной массе работников один раз в три года.

Нововведение, правда, коснется не всех, а только россиян в возрасте от 40 лет. Остальным выходной на диспансеризацию по-прежнему будет положен раз в три года.

Разработать соответствующие поправки в Трудовой кодекс Минтруду поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Крайний срок представления изменений — 20 июня. Сейчас вопрос обсуждается с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями.

Напомним, что с начала 2019 года каждый работающий россиянин получил возможность раз в три года взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации. Гражданам предпенсионного возраста положены два дня в году.

6 мая вступил в силу и новый порядок проведения профилактического медосмотра. И теперь, согласно рекомендации Минздрава, лицам от 40 лет следует проходить обследование раз в год. По новым правилам, россиянам старше 40 лет будут проводить скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Чтобы привести Трудовой кодекс в соответствие с этими требованиями и нужны поправки.

Что касается лиц от 18 до 39 лет, то для них периодичность диспансеризаций сохраняется — раз в три года. Такой медосмотр включает в себя анализы крови и осмотры у специалистов. Диспансеризация остается бесплатной и добровольной.

Как ранее отмечала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова,

в 2018 году профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли 61,9 млн россиян.

Вопрос занятости наших соотечественников, меж тем, все сильнее волнует законодателей и правительство РФ. По-видимому, виной всему задача, которую уже неоднократно ставил перед исполнительной властью президент РФ Владимир Путин, — повысить производительность труда в стране. Пока, согласно последнему исследованию Market Watch, Россия по этому показателю занимает 34-е место в мире, проигрывая даже Чили и Польше.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отмечал, что в среднем производительность труда в России почти в три раза ниже, чем в европейских странах.

И это при том, что работают россияне много. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),

Россия входит в пятерку самых работающих стран. Больше нас в 2017 года трудились только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Жители России в среднем работают по 37,1 часов в неделю, подсчитал в марте Росстат. При этом мужчины работают 38,7 часа в неделю, а женщины — 35,4. По данным службы, самым «трудолюбивым» регионом стал Севастополь, жители которого работают в среднем 39 часов в неделю. Меньше всего работают на Алтае — 32,9 часов.

При этом все чаще звучат призывы сократить количество каникул в стране. Впрочем, решения предлагались разные. В Совфеде выступили с предложением дать работодателям право самим решать, сколько дней работники будут отдыхать во время новогодних каникул. А замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что можно сделать длинные новогодние выходные «свободными»: россияне могли бы выходить на работу сразу после Нового года — с 1 января, а праздничными днями воспользоваться в другое время.

Однако, как оказалось, россияне не так уж и нуждаются в праздничных входных. Число россиян, которые работают в майские праздники, за три года выросло в 1,5 раза, подсчитали аналитики портала Superjob, опросив 1600 пользователей.

Причина такого трудолюбия может скрываться и в нехватке денег. Согласно одному из последних опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), у большинства россиян просто нет денег на то, чтобы куда-то выехать на майские праздники. Почти две трети наших соотечественников — 63% — планировали провести майские праздники дома, 35% — на дачном участке. Только 5% респондентов хотели бы поехать за границу, еще 4% — отправиться в Крым и столько же — в другие регионы России.