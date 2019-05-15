Кто есть кто: какую повестку двигают вице-премьеры

Правительство, состав которого утвержден в мае 2018 года, работает уже год. Кабинету министров еще предстоит выполнить все поручения президента, касающиеся увеличения темпов роста экономики, сдерживания инфляции, повышения рождаемости, завершения крупных строительных проектов, и многие другие. С начала 2019 года правительство заявило несколько важных инициатив и расставило приоритеты. Кроме того, началась работа по национальным проектам. Но начало года ознаменовалось совпадением нескольких факторов – ускорением инфляции из-за повышения НДС, отзвуками повышения пенсионного возраста, попытками ручного регулирования цен на бензин, изменением правил вывоза мусора и готовящейся реформе системе долевого строительства. Ключевой задачей ответственных по отдельным направлениям в правительстве – вице-премьеров – в первые месяцы этого года было удержание текущей ситуации и минимизация негативных экономических процессов, говорится в обзоре фонда «Петербургская политика» «Вице-премьерская повестка» за январь - апрель 2019 года.

«Не приходится утверждать, что эффективность предпринимаемых мер оказалась одинаковой. Наиболее яркие проблемы выявились в секторе жилищного строительства, где ограничение долевого строительства создало ожидания серьезного сокращения предложения на рынке. Сезонный всплеск инфляции в начале года оказался заметно более резким, чем в предыдущие годы, однако к марту тревожность населения в этом вопросе несколько снизилась», — констатируют эксперты.

При этом, тема нацпроектов оказалась весьма значимой, однако она находится еще только в стартовом состоянии. Поэтому членам правительства приходится создавать в том числе позитивную повестку.

Две такие темы, по мнению экспертов, — анонсированная Дмитрием Медведевым регуляторная гильотина и инициативы первого вице-премьера Антона Силуанова по снижению регулирующего давления на экономику.

Правда, в последние месяцы одной из ключевых непосредственно для граждан стала проблема сдерживания цен: и если с повышением НДС ничего поделать было нельзя, то резонансными стали переговоры с нефтяниками по ценам на бензин. Вице-премьер Дмитрий Козак добился продления соглашения с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на бензин на внутреннем рынке. Эти договоренности пока демонстрируют жизнеспособность.

Другой больной темой — под ответственностью вице-премьера Алексея Гордеева — стал старт мусорной реформы в феврале 2019 года. Полномочия и ответственность за всю цепочку движения мусора в каждом регионе теперь возложены на единого оператора. Все отходы проходят отныне через мусоросортировочные заводы для отделения максимального количества сырья, пригодного для вторичного использования.

Вместе с тем регионы сообщают о негативной реакции населения на рост коммунальных сборов — россияне не хотят платить за вывоз мусора.

Собираемость платежей, как писала газета «Ведомости», составляет всего 50%. По данным исследования компании «Финэкспретиза», опубликованного в апреле, исходя из средних норм накопления ТКО и средних расценок на услуги региональных операторов, российская семья из трех человек заплатит по новой схеме за вывоз мусора в среднем 3 677 рублей в год.

В связи с посланием президента Федеральному собранию сильна социальная повестка, которую в правительстве курирует Татьяна Голикова. Широкую огласку получило предложение Голиковой обсудить возможность выдачи материнского капитала уже после рождения первого ребенка в семье. Однако инициатором социальных мер остается президент. Так, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил удвоение пособия по уходу за детьми с инвалидностью, введение ипотечных каникул для тех, кто лишился дохода, и индексацию пенсий сверх уровня прожиточного минимума.

Приоритеты экономики

Ожидания по росту экономики России направлены в сторону финансово-экономического блока правительства. За эту сферу отвечает Антон Силуанов, совмещая посты министра финансов и первого заместителя председателя правительства. Эксперты отмечают, что приоритеты блока в последнее время смещаются. Подводя итоги 2018 года, первый вице-премьер также отмечал, что макроэкономическая система в России стабилизировалась и позволяет «увереннее прогнозировать экономические показатели, влияющие на нашу жизнь», с чем связано и формирование бюджета на трехлетку.

Так, Силуанов в последние месяцы больше сосредоточился на иных мерах поддержки экономики, следует из доклада «Вице-премьерская повестка». Одна из основных целей – развитие несырьевого и неэнергетического экспорта. С 2016 по 2018 годы этот показатель уже вырос с $109 до $149,4 млрд. Предложенные Силуановым снижение штрафов за нарушение валютного законодательства, а также облегчение применения нулевой ставки НДС при экспорте должны поспособствовать дальнейшему росту. Штрафы за валютные нарушения могут снизиться с нынешних 100% выручки до 3-5%. По прогнозам Силуанова, неэнергетический экспорт в 2019 году вырастет на 20%. При этом к 2024 году экспорт несырьевой продукции должен удвоиться.

Силуанов отстаивает позицию по снижению регулирующего воздействия государства на экономику. Помимо сокращения штрафов в экспорте, предложено освободить от проверок самозанятых и значительно упростить процедуру возвращения НДС. Пока эти меры лишь заявлены. Тем не менее, первый вице-премьер сообщил о планах отменить к 2021 году все избыточные контрольные нормы.

Снижение регулирующего воздействия государства на экономику является концептуальным изменением, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«В то же время понятно, что продвижение этой инициативы (вполне симпатичной участникам рынка - и к тому же разрушающей стереотип о Минфине как о структуре, нацеленной на изъятие денег из экономики в бюджет любой ценой) потребует аппаратной мобилизации, поскольку регулирующие и контролирующие органы нередко представляют собой государство в государстве и нередко сами склонны пытаться формулировать приоритеты госполитики, иногда вступая в противоречие с подходами финансово-экономического блока», — сказал «Газете.Ru» Виноградов.

В целом, по его мнению, главные тактические задачи решены довольно успешно. Речь идет об удержании ситуации, недопущении шоковых колебаний на рынке и бюджетных дыр.

Кроме того, удалось избежать экстремальных проявлений в рамках борьбы за средства, выделяемые на нацпроекты.

Логичными инициативы правительства по снижению регулирования считает и заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Это адекватные инициативы, потому что перед правительством стоит задача по увеличению темпов роста ВВП. Речь идет о том, что необходимо улучшение делового климата. Эти инициативы разумно отвечают именно этой цели», — сказал он.

Экономическую динамику вместе с тем должно улучшить и более дружественное отношения правительства к малому и среднему бизнесу. По оценке Силуанова, доля малого и среднего бизнеса в экономике составляет 23%. Первый вице-премьер анонсировал ранее облегчение условий для получения предпринимательского кредита. Речь идет о снижении минимального и увеличении максимального размера займа. Правительство прорабатывает возможность снизить минимальный предпринимательский кредит с 3 млн до 500 тыс. рублей и повысить максимальный с 100 млн до 500 млн рублей.

Неоднозначную реакцию у бизнеса вызвала инициатива Минфина включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей, в том числе экологический, утилизационный, гостиничный и другие. Окончательные решения по этому вопросу еще не приняты, однако главы четырех бизнес-объединений РСПП, ТПП, «Деловой России» и «Опоры России» направили письмо президенту России Владимиру Путину, выразив несогласие с предложением министерства. На съезде РСПП Путин попросил Силуанова не торопиться с введением экологического налога для бизнеса.

В целом ограничителем для публичного продвижения Силуанова по-прежнему остается слабое понимание общественным мнением роли финансово-экономического блока правительства в недопущении ухудшения экономической конъюнктуры, отмечается в докладе. Дело в том, что общественный интерес к работе блока повышается лишь в период появления негативной статистики, тогда как положительные результаты воспринимаются как сами собой разумеющиеся.

Однако конкретики о том, как именно правительство будет реализовывать нацпроекты и добиваться национальных целей, пока нет. Национальные проекты находятся на своем старте и пока не воспринимаются как реальный инструмент улучшения экономики и достижения благоприятной социальной динамики, отмечают авторы доклада. Правительству предстоит сломать такое восприятие ощутимыми результатами.