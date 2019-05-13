Дотянуть до осени: как россияне будут отдыхать

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут будут теперь только в ноябре, сообщили в Роструде.

В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

В Роструде также напомнили, что в связи с празднованием Дня России 12 июня, который выпадает на среду, будет один выходной день в середине рабочей недели.

Отдых по графику и без

Уже опубликован график праздничных дней на следующий год, составленный по предложению Министерства труда РФ.

Минтруда предлагает удлинить майские каникулы в 2020 году. Согласно опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, министерство предлагает продлить майские праздники за счет переноса январских выходных.

Так, выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, предлагается перенести на 4 и 5 мая — понедельник и вторник соответственно.

Это позволит продлить первомайские каникулы до пяти дней, как в этом году — с 1 по 5 мая.

Новогодние же каникулы продлятся восемь дней — с 1 по 8 января, так как суббота и воскресенье — 4 и 5 мая — в соответствии с Трудовым кодексом относятся к нерабочим дням.

Вторые майские праздники в 2020-м будут чуть меньше, чем в этом году — они продлятся с 9 по 11 мая.

При том, что День Победы выпадает на субботу. Кроме того, в 2020 году россиянам предлагается установить несколько трехдневных выходных — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. А вот на ноябрьские праздники получится только один выходной день — 4 ноября.

Долгие выходные, мягкий диван

В России к затяжным праздникам относятся по-разному. Проведенное ранее порталом SuperJob исследование показало, что каждому десятому россиянину не хватает длинных новогодних каникул.

А сервис путешествий «Туту.ру» констатировал, что более 40% россиян проводят эти дни на диване.

Не намного радостнее была и ситуация с майскими праздниками: один из опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что у большинства россиян просто нет денег на то, чтобы куда-то выехать на майские праздники. 63% опрошенных заявили, что намерены провести их дома, 35% — на дачном участке.

И всего 5% респондентов хотели бы поехать на отдых за границу.

Еще 4% — отправиться в Крым и столько же — в другие регионы России.

Почему полноценного отдыха в каникулы у росииян не получится? Порядка 70% россиян называют главной причиной — дороговизну.

Другое исследование рекрутеров и вовсе показало, что за 3 последних года количество россиян, которые работают в майские праздники, выросло в 1,5 раза.

Спор о том, нужны длинные каникулы россиянам или не нужны, ведется на всех уровнях — от кухни до аппарата правительства.

Премьер Дмитрий Медведев ранее высказывал сомнение в целесообразности длинных январских выходных в стране, отмечая, что экономике от этого только одни убытки.

Эксперты в большинстве своем склоняются к мысли, что проблемы экономики не в длинных выходных, а в низкой производительности труда. Попытки решения этой проблемы все чаще скатываются в предвыборный популизм: предлагается сократить рабочую неделю зимой, дать возможность гражданам самим решать, когда им отгуливать новогодние выходные, уменьшить число выходных и т. п.

В марте Росстат подсчитал, что жители России в среднем работают по 37,1 часов в неделю, что так уж и мало. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия входит в пятерку самых работающих стран. Больше нас в трудятся только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Однако по уровню производительности труда Россия, согласно исследованию Market Watch, занимает только 34-е место в мире. Президент Владимир Путин неоднократно ставил задачу добиться повышения производительности труда: в майских указах в 2012 году, а затем и в майском указе 2018 года.

Пока ощутимых результатов в этом направлении добиться не удалось и, по версии многих экспертов, традиция длинных выходных в России как раз и компенсируется низкой производительностью труда.

Майские каникулы, также как и новогодние праздники для россиян — необходимый всем социальный клапан сброса напряжения, полагает гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Особенности нашей экономики в ее неформальных экономических отношениях, майские праздники используются для работы на дачных участках, которые кормят многих пенсионеров и даже их взрослых детей, считает эксперт.