Заплатят, сколько скажем: Россия должна Белоруссии за нефть

Размер ущерба Белоруссии от того, что загрязненная хлорорганическими соединениями нефть попала в Минск по трубопроводу «Дружба», будет назван после окончания ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Причиной аварии Лукашенко назвал «расхлябанность и разболтанность на территории России», сообщает БелТА. В итоге «огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью».

По словам белорусского президента, в связи с поступлением некачественной нефти по трубе из России два нефтеперерабатывающих завода

— «Мозырский» и «Новополоцкий» — были загрязнены. Сумма ущерба и объем загрязнений могли бы быть куда больше, если бы заводы работали по нефтепереработке на полную мощность.

Так, «Новополоцкий» завод работал наполовину, а «Мозырский» «простаивал, на треть работал», отметил он.

В итоге, по словам Лукашенко, экономика страны потеряла прибыль, которая исчисляется «в сотнях миллионов долларов».

По его мнению, Россия не будет оспаривать эту сумму, так как президент России Владимир Путин «понимает, что надо ущерб компенсировать». Белорусский лидер напомнил, что Владимир Путин во время совещания из-за случившегося инцидента заявил, что «это огромные потери для России, имиджевые потери».

Однако вопрос конкретных сумм компенсации с Москвой не обсуждался, отмечал он.

При этом, как пояснил белорусский лидер, он не собирается увязывать компенсации со стороны России с налоговым маневром. В 2019-2024 годах по решению российского правительства поэтапно увеличивается ставка налога на добычу полезных ископаемых, а результате цена нефти для Минска окажется такой же, как и для других европейских покупателей нашей нефти. Лукашенко рассчитывал на компенсацию в связи с действиями Москвы, но так и не смог ее добиться.

«Это не имеет никакого отношения к налоговому маневру. Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они разбираются у себя сами»,

— заявил Александр Лукашенко.

О том, что по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступает нефть, в которой превышены предельно допустимые значения содержания хлорорганических соединений в десятки раз, заявил в апреле белорусский концерн «Белнефтехим».

Хлорорганика попадает в нефть в процессе гидроразрыва пластов, когда на обедненном месторождении добывающие компании стремятся извлечь остатки нефти из породы. Для этого органические соединения в смеси с водой закачиваются в пласт, и под большим давлением «разрывают» его, способствуя выходу нефти на поверхность. После такого способа извлечения получаемая нефть нуждается в очистке.

Видимо, очистка нефти была произведена некачественно, и загрязненная органическими соединениями нефть и попала в трубопровод.

В конце апреля по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева была создана межведомственная комиссия для расследования инцидента. В ходе ее работы был выявлен источник попадания некачественной нефти в трубу. Это узел учета в рамках линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лопатино». Он принадлежит куйбышевскому филиалу АО «Транснефть — Дружба».

Произошло это в результате «чистой воды мошенничества и в нарушение всех инструкций и нормативных требований», заявлял на совещании с Владимиром Путиным глава «Транснефти» Николай Токарев.

По его словам, согласно действующим сейчас регламентам подготовку товарной нефти и сдачу ее в систему магистральных нефтепроводов осуществляют сами нефтяные компании, владеющие пунктами приема. Таких по стране работает около 150 единиц и большинство из них принадлежат крупным нефтяным компаниям.

Следствие в начале мая уже выявило виноватых в попадании загрязненной хлорорганическими соединениями нефти в трубопровод «Дружба», отмечал на заседании правительства министр энергетики РФ Александр Новак.

«Материалы проверки в настоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ, Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре челoвека задержаны, и решением суда помещены в СИЗО», — сообщал Новак.

По словам министра, уже подготовлены изменения в законодательство, чтобы не допустить в дальнейшем повторения подобных инцидентов.

В частности, предлагается проводить контроль за содержанием хлорорганических соединений и парафинов в нефти ежедневно.

«Транснефть», по словам министра, уже перешла на ежесуточный режим контроля. Раньше заборы для контроля делали раз в десять дней.

Кроме того, Новак предложил «принять проект изменений в статью 6 Федерального закона «О промышленной политике в РФ», чтобы законодательно установить требования к качеству продукции». То есть закрепить требования к качеству нефти, сдаваемой на транспортировку.

По его словам, штраф за несоблюдение требований технического регламента по качеству сдаваемой в трубопроводы нефти может быть повышен с действующих сейчас 300 тыс. рублей до 2% от оборота виновной компании.

Между тем 4 мая чистая нефть уже поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. 6 мая началась прокачка незагрязненной нефти в сторону узла учета «Броды» для поставок европейским потребителям. Полностью ситуация, по словам Новака, должна нормализоваться к середине мая.