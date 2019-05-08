Падение неизбежно: что прикончит рубль

Минфин заметно увеличит скупку валюты на Московской бирже в ближайший месяц. С 14 мая по 6 июня на эти цели будет направлено 300,5 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, ежедневно Минфин скупать иностранной валюты на 16,7 млрд рублей.

Напомним, в соответствии с бюджетным правилом ведомство ежемесячно приобретает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель. На данный момент цена на нефть существенно выше уровня в $40. Так, фьючерс на нефть марки Brent находится в районе $70 за баррель. В результате с каждого проданного за рубеж барреля нефти страна получает намного больше денег, чем планировалось.

Поступающие деньги надо куда-то вкладывать. Инвестировать их внутри страны Минфин не может — вложение средств в инфраструктурные проекты может разогнать инфляцию, с которой борется другое экономические ведомство — Центробанк. Поэтому Минфин и наращивает резервы, покупая в основном золото и валюту.

При этом эксперты нередко критикуют нынешнюю стратегию финансового ведомства.

Самое часто обвинение заключается в том, что Минфин мог бы вместо покупки валюты в рамках бюджетного правила увеличить вложения в инфраструктуру или социальные проекты.

Это имело бы мультипликативный эффект для нашей экономики и снизило бы уровень бедности в стране, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. В частности, по его словам, именно так поступают в Китае.

К тому же сейчас валюта Минфину не очень нужна. Сегодня нет необходимости растить резервы любой ценой. России не грозят ни дефолт, ни огромные выплаты по внешним долгам. Напротив, ситуация с государственными финансами очень стабильна.

Федеральный бюджет в профиците. Международные резервы приближаются к таргету Центробанка в $500 млрд. По данным на 3 мая, их объем уже достиг почти $492 млрд. Отношение объема суверенного долга к ВВП у России одно из самых лучших в мире. Общий объем государственного долга России по отношению к ВВП сократился в 2018 году с 40% до 33%.

Без покупок валюты Минфином курс мог бы достичь уровня 60 рублей за доллар,

считает Сергей Суверов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента компании «Альпари», полагает, что, откажись Минфин от закупок валюты, доллар сейчас торговался бы в коридоре 55-60 рублей.

Напомним, в августе 2018 года Минфин приостанавливал закупки валюты из-за волатильности курса рубля и возобновил их только в январе 2019 года.

Впрочем, не все считают, что курс доллара упадет ниже 60 рублей, если Минфин приостановит скупку валюты на бирже.

Так, как отмечал, в частности, министр финансов Антон Силуанов, непредсказуемыми колебания курса рубля делает угроза введения новых санкций со стороны США. Уже одно объявление о возможном введении новых санкций меняет настроения инвесторов, которые тут же начинают продавать российские активы.

Согласно утвержденному в апреле правительством бюджетному прогнозу Минфина, номинальный курс рубля постепенно будет снижаться. В базовом сценарии в 2019–2024 годах доллар будет стоить в среднем 65,1 руб, в 2025–2030 годах — 70,7 руб, в 2030–2035 годах — 74,1 руб.

Ослабление курса до 70 рублей за $1 прогнозирует ряд аналитиков уже в этом году — если упадут цены на нефть или если США снова поднимут вопрос о введении санкций против России.

При этом в начале мая участники слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей США призвали «продвигаться к санкциям против энергетического сектора» России. Это достаточно тревожный знак, отмечается в обзоре аналитиков «БКС Премьер». По мнению экспертов, рост напряженности способен спровоцировать уход части нерезидентов из ОФЗ и подкосить позиции рубля.

«Риски снижения цен на нефть менее очевидны, поскольку в настоящее время рынок близок к балансу, однако волатильность нефтяных котировок может вырасти. В случае если в новостном поле появятся сигналы о том, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи не будет продлена до конца текущего года, котировки энергоносителя могут попасть под ощутимое давление, откатившись к $64-65 за баррель», — отмечают эксперты.