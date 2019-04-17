Матвиенко уходит? Кто возглавит Совет Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вскоре может покинуть свой пост. По данным источников газеты «Коммерсант», этот вопрос будет обсуждаться в мае на встрече Матвиенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Вероятность ее ухода крайне велика», — считают чиновники, опрошенные изданием. Валентине Матвиенко 7 апреля исполнилось 70 лет. Ее юбилей отмечался концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга. Многие эксперты и ряд СМИ отмечали, что это торжество выглядело как ее прощание с публичной политикой.

Циркулировали слухи, что на позиции Матвиенко могло повлиять задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова.

По версии источников газеты, Матвиенко может возглавить структуру, чье влияние необходимо усилить. Высокопоставленный федеральный чиновник признал, что

рассматривается вариант с переходом Валентины Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда России (ПФР).

Многим этот вариант трудоустройства кажется сомнительным: политический вес Матвиенко существенно исказит структуру подчинения фонда регуляторам.

Идея о приходе Валентины Матвиенко в ПФР могла возникнуть исключительно вне экономического и социального блока правительства и вряд ли получит их поддержку. Однако ряд источников при этом подтверждают недовольство профильных ведомств нынешним главой ПФР Антоном Дроздовым. Минфин не устраивают чрезмерно высокие административные расходы фонда и отсутствие информатизации, Минтруд недоволен работой IT-департамента ПФР.

«Председатель ПФР — это не тот человек, который определяет политику. Это вряд ли пост, который подходит Валентине Матвиенко, это не ее масштаб», — заявил экономист, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

Валентина Матвиенко представляет в СФ исполнительную власть Санкт-Петербурга с 2011 года, последовательно занимаясь повышением статуса верхней палаты.

СФ все эти годы сохранял линию на поддержку политического курса руководства страны, однако спикер часто критиковала членов правительства. Неоднократно Матвиенко обвиняла правительство в затягивании подготовки нормативно-правовых актов, из-за чего не могут действовать уже принятые законы. Непростые отношения сложились во времена Матвиенко у Совфеда и с нижней палатой парламента, которую с 2016 года возглавляет Вячеслав Володин. Совет Федерации несколько раз отклонял думские инициативы, в частности, на дополнительную проработку недавно был отправлен так называемый закон о хостелах.

В марте президент Владимир Путин наградил Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. 9 апреля она стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ.

Сменить Матвиенко в качестве главы верхней палаты парламента, по версии источников издания, может глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он знаком с парламентской работой и ранее был спикером в нижней палате.

Службу внешней разведки Нарышкин возглавил после думских выборов 2016 года. И претензий к нему как к главе СВР нет, пишет «Коммерсант». Нарышкин выстроил весьма комфортные отношения со спецслужбами из нескольких десятков стран, в том числе с американским ЦРУ, сказал изданию федеральный чиновник. Именно по каналам СВР американские разведчики передали в декабре 2017 года информацию, позволившую выйти на след и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Перед началом чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Нарышкин в Вашингтоне встретился с тогдашним главой ЦРУ Майком Помпео (теперь глава Госдепа), чтобы обсудить противодействие терроризму.

Во времена работы в Ленинградском управлении КГБ Нарышкин познакомился с Владимиром Путиным и, по данным источников, до сих пор входит в близкий круг президента. В случае перехода Нарышкина в Совет Федерации на посту главы СВР его может сменить один из действующих заместителей главы службы.

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли вице-спикера СФ Юрия Воробьева.

В аппаратах вице-премьеров Антона Силуанова и Татьяны Голиковой переход Матвиенко в ПФР «Коммерсанту» отказались комментировать. В пресс-службе Совета Федерации также воздержались от комментариев. «Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко.