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Матвиенко уходит? Кто возглавит Совет Федерации

«Ъ»: Матвиенко может покинуть пост председателя Совета Федерации

В ближайшие месяцы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост, пишет «Коммерсант». Возглавить верхнюю палату парламента в этом случае может глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который был спикером Госдумы с 2011 по 2016 год. Самой Матвиенко пророчат должность главы Пенсионного фонда РФ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вскоре может покинуть свой пост. По данным источников газеты «Коммерсант», этот вопрос будет обсуждаться в мае на встрече Матвиенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Вероятность ее ухода крайне велика», — считают чиновники, опрошенные изданием. Валентине Матвиенко 7 апреля исполнилось 70 лет. Ее юбилей отмечался концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга. Многие эксперты и ряд СМИ отмечали, что это торжество выглядело как ее прощание с публичной политикой.

Циркулировали слухи, что на позиции Матвиенко могло повлиять задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова.

По версии источников газеты, Матвиенко может возглавить структуру, чье влияние необходимо усилить. Высокопоставленный федеральный чиновник признал, что

рассматривается вариант с переходом Валентины Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда России (ПФР).

Многим этот вариант трудоустройства кажется сомнительным: политический вес Матвиенко существенно исказит структуру подчинения фонда регуляторам.

Идея о приходе Валентины Матвиенко в ПФР могла возникнуть исключительно вне экономического и социального блока правительства и вряд ли получит их поддержку. Однако ряд источников при этом подтверждают недовольство профильных ведомств нынешним главой ПФР Антоном Дроздовым. Минфин не устраивают чрезмерно высокие административные расходы фонда и отсутствие информатизации, Минтруд недоволен работой IT-департамента ПФР.

«Председатель ПФР — это не тот человек, который определяет политику. Это вряд ли пост, который подходит Валентине Матвиенко, это не ее масштаб», — заявил экономист, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

Валентина Матвиенко представляет в СФ исполнительную власть Санкт-Петербурга с 2011 года, последовательно занимаясь повышением статуса верхней палаты.

СФ все эти годы сохранял линию на поддержку политического курса руководства страны, однако спикер часто критиковала членов правительства. Неоднократно Матвиенко обвиняла правительство в затягивании подготовки нормативно-правовых актов, из-за чего не могут действовать уже принятые законы. Непростые отношения сложились во времена Матвиенко у Совфеда и с нижней палатой парламента, которую с 2016 года возглавляет Вячеслав Володин. Совет Федерации несколько раз отклонял думские инициативы, в частности, на дополнительную проработку недавно был отправлен так называемый закон о хостелах.

В марте президент Владимир Путин наградил Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. 9 апреля она стала первым полным кавалером высшего ордена РПЦ.

Сменить Матвиенко в качестве главы верхней палаты парламента, по версии источников издания, может глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он знаком с парламентской работой и ранее был спикером в нижней палате.

Службу внешней разведки Нарышкин возглавил после думских выборов 2016 года. И претензий к нему как к главе СВР нет, пишет «Коммерсант». Нарышкин выстроил весьма комфортные отношения со спецслужбами из нескольких десятков стран, в том числе с американским ЦРУ, сказал изданию федеральный чиновник. Именно по каналам СВР американские разведчики передали в декабре 2017 года информацию, позволившую выйти на след и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Перед началом чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Нарышкин в Вашингтоне встретился с тогдашним главой ЦРУ Майком Помпео (теперь глава Госдепа), чтобы обсудить противодействие терроризму.

Во времена работы в Ленинградском управлении КГБ Нарышкин познакомился с Владимиром Путиным и, по данным источников, до сих пор входит в близкий круг президента. В случае перехода Нарышкина в Совет Федерации на посту главы СВР его может сменить один из действующих заместителей главы службы.

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли вице-спикера СФ Юрия Воробьева.

В аппаратах вице-премьеров Антона Силуанова и Татьяны Голиковой переход Матвиенко в ПФР «Коммерсанту» отказались комментировать. В пресс-службе Совета Федерации также воздержались от комментариев. «Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко.