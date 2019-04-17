Что угрожает нацпроектам? Медведев отчитывается в Госдуме. LIVE

Интриги предстоящему выступлению премьера добавляют неутешительные итоги недавнего выступления перед депутатами министра экономического развития Максима Орешкина. В марте он представлял в Госдуме с экономический прогноз. Речь министра неоднократно прерывалась спикером Вячеславом Володиным, а затем и вовсе ему посоветовали прийти с докладом позже, получше подготовившись.

Спикера нижней палаты парламента возмутило отсутствие конкретики. После замечаний и реплик депутатов Володин попросил при следующей встрече подробно рассказать о приоритетах развития экономики, не ограничиваясь темой малого и среднего предпринимательства, которая была заявлена к мартовскому заседанию. Устроят ли в этот раз члены Госдумы такие жаркие дебаты, но уже с Медведевым, – пока остается загадкой.