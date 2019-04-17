Что угрожает нацпроектам? Медведев отчитывается в Госдуме. LIVE

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Возможно здесь свою роль сыграют проведенные ранее премьером встречи с думскими фракциями, ставшие частью подготовки к отчетному выступлению в Госдуме. Подобные дискуссии во многом задают тон обсуждению отчета. Например, на встрече с фракцией ЛДПР обсуждались вопросы демографии, получения гражданства и социальной поддержки, поддержка малого и среднего бизнеса, отношения чиновников к своим должностным обязанностям.
Интриги предстоящему выступлению премьера добавляют неутешительные итоги недавнего выступления перед депутатами министра экономического развития Максима Орешкина. В марте он представлял в Госдуме с экономический прогноз. Речь министра неоднократно прерывалась спикером Вячеславом Володиным, а затем и вовсе ему посоветовали прийти с докладом позже, получше подготовившись.
Спикера нижней палаты парламента возмутило отсутствие конкретики. После замечаний и реплик депутатов Володин попросил при следующей встрече подробно рассказать о приоритетах развития экономики, не ограничиваясь темой малого и среднего предпринимательства, которая была заявлена к мартовскому заседанию. Устроят ли в этот раз члены Госдумы такие жаркие дебаты, но уже с Медведевым, – пока остается загадкой.
Напомним, формат выступления будет следующим: Дмитрий Медведев представит отчет, далее ответит на вопросы парламентариев - от каждой фракции можно задать по пять вопросов, после чего премьера на трибуне поочередно будут сменять руководители думских фракций. Далее депутаты примут решение - одобрить или нет представленный правительством отчет.
Первый отчет правительства перед депутатами представлял 6 апреля 2009 года Владимир Путин, занимавший тогда кресло руководителя кабмина. Нынешний отчет станет 11-ым за все время существования такой практики. Традиционно в момент доклада на заседании присутствуют не только парламентарии и премьер-министр, но и члены правительства.
Интересно, что практика отчетов правительства перед нижней палатой парламента была предложена в 2008 году именно Медведевым, который в то время занимал пост президента РФ. Тогда же обязанность отчитываться перед депутатами была закреплена в Конституции России статьей 114.
Для Медведева выступление в качестве главы кабмина станет седьмым по счету. Он возглавил правительство в 2012 году, а в 2018 г. - был переназначен на этот пост вновь избранным президентом Владимиром Путиным. Дмитрий Медведев стал рекордсменом по времени пребывания на посту премьер-министра в новейшей истории страны. Он остается бессменным главой правительства уже восьмой год подряд.
Практическая работа по реализации нацпроектов должна была начаться в этом году. 2018 год кабмин готовил соответсвующие планы и программы. По словам Осипова, отчет будет сопровождаться инфографикой, также будут озвучены данные о целях и задачах кабмина на 2019-й и последующие годы.
Нацпроекты - тема, которая сейчас особенно волнует и ветви власти, и бизнес. Осенью прошлого года спикер Вячеслав Володин заявил, что Госдума вместе со Счетной палатой будет контролировать реализацию госпрограмм и нацпроектов, заложенных в проекте федерального бюджета на 2019−2021 годы.
«Мы должны все взвесить, все проанализировать с тем, чтобы национальные проекты, принятые президентом в майском указе были подкреплены финансированием. Речь идет об очень больших ресурсах. Но, как вы понимаете, нам необходимы не только ресурсы, но и эффективное их приложение, и от этого будет зависеть решение задач, которые президент поставил в послании Федеральному собранию», — подчеркнул он.
«Речь пойдет о состоянии дел во всех областях экономики и жизни государства, в частности о различных сферах промышленности, топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, экологии, демографии, здравоохранении, образовании, зарплатах, науке, культуре, спорте. Будут отмечены успехи отдельных регионов», - приводит ТАСС слова Осипова.
Он подчеркнул, что в отчете «будет представлена наиболее полная и актуальная информация о ключевых решениях, принятых правительством в минувшем году, о мерах по реализации национальных целей и национальных проектов».
Отчет правительства перед Госдумой - традиционный формат подведения итогов за прошедший год. Накануне пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов рассказал журналистам, что нынешнее выступление Медведева по форме будет таким же как и предыдущие: глава кабмина в течение часа будет представлять доклад, а «после того, как глава кабинета министров выступит с речью, депутаты различных фракций смогут задать ему вопросы».
Доброе утро, уважаемые читатели. Глава правительства Дмитрий Медведев сегодня выступает в Госдуме с ежегодным отчетом о работе своего кабинета. Речь пойдет об основных показателях эффективности работы кабмина в 2018 году. Премьер расскажет о том, что удалось сделать по части реализации нацпроектов. Вместе с вами мы в режиме онлайн следим за происходящем в стенах Госдумы.