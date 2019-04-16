«Нет денег даже на хлеб»: как выживают бедные

В России малоимущие выживают повсюду — как в пышной столице, так и вдали от нее, в городах и селах, в старых домах и маленьких квартирах. У них на руках дети и мизерный заработок. В их судьбах трагедии и болезни. Это маленькие люди, которым зачастую не дают слово. Им нет дела до статистики — каждый день они борются за кусок хлеба.

Реклама

По последним данным, уровень бедности в России упал до рекордного минимума с 2014 года. Статистика по бедности учитывает только тех, чей доход ниже прожиточного минимума — в среднем 10328 рублей в месяц. А что делать с теми, кто получает чуть больше? Разве они живут гораздо лучше? Таких людей статистика не учитывает. К методике определения бедности есть вопросы, и пока о победе над этим позорным явлением говорить не приходится. Тем более это становится понятно при общении с людьми, которые изо дня в день просто выживают.

Семья Евгении живет в селе Караванное (Астраханская область). Четыре человека: родители и двое детей 3 и 5 лет. В августе 2018 года произошел пожар, в результате которого Евгения и ее муж потеряли ребенка. Дом сгорел полностью, причины пожара до сих пор не ясны. Да и не важны уже. Погорельцам государство предоставляет денежную компенсацию или жилое помещение. Помощь поступает, если из-за пожара жильцы лишились всего нажитого имущества, документов, денег и при этом у них нет никакой возможности обзавестись новым домом. Государство дает жилье на условиях социального найма — постояльцам нужно вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

«От государства мы получили фондовый дом (из резервного жилищного фонда. — «Газета.Ru»). Мы бы очень хотели, чтобы жилье нам дали в собственность. Нам его не дают, просят подождать пять лет. Дом, который сгорел, был куплен на материнский капитал», — говорит Евгения.

Женщина работает в полях и получает всего 500 рублей в день. Так же зарабатывает на жизнь и ее супруг. «Доход состоит только из этих денег. Утром мы уезжаем на работу, отвозим детей нянечке — 200 рублей отдаю ей. Получается, детский сад стоит 4 тысячи в месяц», — отмечает жительница Караванного.

После пожара семья получила 86 тысяч рублей от главы Лиманского района Астраханской области Якова Фенькова, сообщила собеседница «Газеты.Ru». Приходится жить примерно на 20 тысяч на четверых.

«Больше никакой помощи нет, — признается Евгения, — денег не хватает ни на что».

Женщина серьезно болеет и боится, что в случае беды ее дети останутся на улице, поскольку брак Евгении не зарегистрирован. По ее словам, с лекарствами помогают — привозят из Астрахани бесплатные медикаменты. На двоих детей Евгения получает 400 рублей детских пособий.

Плачевное положение некоторых домохозяйств в России отражено и в данных Росстата: 35,4% российских семей не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи. Подавляющее большинство семей — 80% — испытывают трудности в том, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет.

Последний шанс

Особое мужество приходится проявлять матерям-одиночкам. История Альфиры из Лимана (Астраханская область) стала наглядным примером того, как бедность не позволяет заботиться о самом главном — здоровье детей. У Альфиры трое детей, она не работает, поскольку ухаживает за годовалым малышом и ребенком-инвалидом. Троих детей приходится содержать на 20 тысяч пенсии: 6 тысяч платят по уходу за ребенком до полутора лет, 14 — пенсия дочери с инвалидностью. Алименты Альфира не получает.

«Я развелась с мужем, имея на руках двоих детей. Моя старшая дочь — глухонемая девочка. Приехала в Лиман, жила в гражданском браке и родила третьего ребенка. Дело до свадьбы не дошло, и стала я матерью-одиночкой. Переехала жить в старый мамин домик, в котором мы кое-как прожили два года. Там негде было помыться, дуло со всех щелей. Поэтому мне пришлось снять квартиру», — рассказывает Альфира.

Теперь большая часть более чем скромного семейного дохода уходит на оплату квартиры — 12 тысяч вместе с коммунальными услугами.

В 2010 году дочери была проведена операция и установлен кохлеарный имплантат — медицинский прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха. К этому прибору нужно покупать три батарейки, по 50 рублей каждая. И этих батареек хватает всего на два дня. Справляться с такими тратами было невозможно, но было необходимо покупать их — чтобы ребенок занимался и слышал.

«Это самое главное. Все остальное не так важно. Конечно, очень большая экономия на продуктах и на вещах. Учитывая оплату за квартиру, это настоящее выживание», — признается Альфира.

Нужны были деньги на аккумуляторы для кохлеарного импланта — два по 15 тысяч рублей каждый. Долгие месяцы орган соцзащиты не давал положительного ответа по просьбе Альфиры помочь с покупкой необходимых для дочери устройств. Очередь за помощью огромная.

Малоимущим в большинстве случае приходится то и дело обивать пороги разных учреждений. Иногда это все-таки срабатывает. В случае Альфиры помощь поступила от депутата Думы Астраханской области Николая Ляшко. «Я просто не верила своему счастью. После новогодних праздников нам пришли из Москвы эти аккумуляторы. Хотя бы в этом я теперь не нуждаюсь. Я просто вздохнула», — делится с «Газетой.Ru» Альфира.

Дочь учится в Астрахани в школе-интернате, причем на «отлично». На такси мама отправляет дочь в интернат каждый понедельник и встречает дома по пятницам. Средняя дочка тоже учится в школе, а младшему сыну всего год.

Сейчас семья переживает новое испытание — Альфиру и ее детей могут выселить в любой момент. Квартиру уже смотрят потенциальные покупатели. По ее словам, проблему можно было бы решить, купив свое жилье, но денег для этого нет. Точнее, есть только половина — материнский капитал в размере 450 тысяч рублей. Сейчас Альфира стоит в очереди на помощь при покупке или строительстве жилого помещения и надеется, что сможет получить 400 тысяч рублей. За 800 тысяч рублей в Лимане можно купить жилье. По программе «Молодой семье — доступное жилье» предусмотрена ипотека для матерей одиночек в возрасте до 35 лет. Если женщину включают в программу, то она становится получателем средств для уплаты первоначального ипотечного взноса и субсидии, касающейся регулярных выплат.

Альфира боится, что не успеет получить помощь по этой программе, поскольку 35 лет ей исполнится уже в ноябре. «Это мой последний шанс. Я больше нигде не смогу ипотеку взять, мне ее никто не даст», — рассуждает собеседница «Газеты.Ru».

Без денег на булку хлеба

По действующему законодательству, малоимущими признаются те, кто получает доход меньший, чем прожиточный минимум — его величина устанавливается в каждом регионе в отдельности. Он составляет от 8 до 20 тыс. рублей. Социальный статус малоимущих присваивается на 1 год, а потом его надо снова подтверждать. Помощь предоставляется разная: пособия на несовершеннолетних и студентов; продовольствие, газ, одежда, лекарства и так далее; налоговые льготы; льготы на квартплату; помощь в оформлении социальной ипотеки и другие виды помощи.

Один из самых острых вопросов для всех героев — жилье. Жилищный вопрос больше всего беспокоит и Юлию из города Можга (Удмуртия). В семье трое детей. Юлия работает администратором в магазине, а мужа недавно сократили, убрав ставку по его должности. Средний доход — 25 тысяч рублей, почти все деньги уходят на оплату ипотеки и потребительского кредита. Поскольку город маленький, найти хорошо оплачиваемую работу очень сложно.

«Денег категорически не хватает, на сегодняшний день нет денег даже на булку хлеба, — описывает положение семьи Юлия. — Очень бы хотелось получить субсидию на строительство, поскольку дом не в очень хорошем состоянии, да и чтобы с ипотекой государство помогло».

Из государственной помощи многодетной семье — субсидия 30% за оплату ЖКХ, бесплатные лекарства для детей до 6 лет (но одни и те же), оплата половины стоимости за детский сад, а также пособие 5 тысяч рублей на третьего ребенка до трех лет.

Однако очень часто при попытке получить помощь Юлия сталкивается с бюрократической волокитой, что затрудняет процесс. Помощи во многих случаях можно добиться, только отстояв в очереди. Так, например, зачастую с момента постановки на очередь и до момента получения жилья проходит несколько лет.

По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — 12,9% от всего населения России. С 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. По оценке Росстата, денежные доходы на одного человека в среднем в прошлом году составили 32,6 тыс. руб.

Росстат недавно выяснил, что российской семье, чтобы «свести концы с концами» и купить самое необходимое, требуется минимальный доход в 58,5 тыс. руб. Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц. Семьи, опрошенные «Газетой.Ru», очень далеки от этих сумм, их борьба продолжается каждый день теми средствами, что имеются.