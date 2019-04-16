Турецкий гамбит: Лукашенко уходит от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил официальный визит в Турцию. Самолет главы государства вылетел во вторник из Международного аэропорта Анкары Эсенбога. Главным итог этого визита не конкретные договоренности, а то, что Александр Лукашенко неожиданно вступил в доверительные и чуть ли не братские отношения с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Я называю Эрдогана своим другом. Турецкий лидер обращается ко мне со словом «брат». Мы, можно сказать, как близкие, родные люди. Мы понимаем друг друга, мы поддерживаем друг друга на всех международных площадках», — заявил белорусский лидер.

При помощи Бога и Аллаха

По его словам, обе страны выстраивают «очень хорошие отношения». Турцию Лукашенко называет «мощной и богатой», а Белоруссию — «очень важной страной».

Мощная и богатая — это прямой намек. «У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества», — еще раз намекнул Лукашенко в интервью агентству Аnadolu.

Сближению двух стран не может помешать даже тот факт, что Турция — член НАТО.

«Даже в сфере военно-технического сотрудничества мы нашли с вами точки соприкосновения, несмотря на то, что вы — страна НАТО, а мы принадлежим другому военно-политическому блоку — ОДКБ. Мы открыли для вас белорусов, а вы открыли для нас Турцию», — сказал Лукашенко, добавив, что «молит Бога и Аллаха, чтобы ничто не помешало выстраивать эти хорошие отношения».

Лукашенко стремительно перевел отношения с Эрдоганом в братские, хотя встречался с ним нечасто. Последний раз — по приглашению Владимира Путина в феврале на форуме в Сочи. Тогда Путин, Лукашенко, Эрдоган и иранский лидер Хасан Роухани обсуждали тему Сирии.

Обсуждение «сирийской повестки» для Путина, Роухани и Эрдогана является обычным форматом уже с 2017 года. Но участие Лукашенко стало сюрпризом.

Белорусский лидер мало что может добавить к решению сирийской проблемы, зато получить дивиденды от этой дружбы вполне реально. Богатая Турция действительно может помочь Лукашенко финансово.

Белоруссия нуждается в миллиардах долларов. По данным Министерства финансов Белоруссии, государственный долг страны на 1 января 2019 года составил 45,4 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2018 года на 3,2 млрд рублей, или на 7,6%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2019 года составил $16,9 млрд, увеличившись с начала года на $0,2 млрд (с учетом курсовой разницы), или на 1%.

За 2018 год привлечены внешние государственные займы на сумму $2,35 млрд. При этом $879,1 млн — от правительства и банков Российской Федерации. Но в последнее время взаимоотношения Белоруссии испортились и очередные транши кредитов Москва выдает Минску с большим трудом. Да и то лишь на погашение ее обязательств перед Россией.

По этой причин Белоруссия заявила, что снова намерена занимать на внешних рынках. На этот раз Минск рассчитывает выручить $2 млрд. Столько Белоруссия не занимала даже в лучшие времена. При этом страна уже должна внешним кредиторам около $17 млрд, и не вполне понятно, насколько ей по силам погасить гигантский долг.

Белоруссия в последние годы не раз заявляла о своем намерении разместить еврооблигации в связи с тем, что в 2015 году наступил срок погашения первых размещенных республикой пятилетних евробондов в сумме $1 млрд. Однако в 2015 году Белоруссия не рискнула выйти на рынок еврооблигаций, так как в это время против нее действовали санкции.

Санкции были приостановлены осенью 2015 года только после президентских выборов.

При этом Белоруссия надеялась на подписание кредитного соглашения с МВФ еще до размещения облигаций — в целях улучшения своего финансового имиджа и возможного снижения ставки при размещении. Но достичь соглашения не получилось.

В итоге 2016-2017 годах Белоруссия гасила облигации за счет привлечения российского правительственного кредита и размещения валютных облигаций на внутреннем рынке. В 2018 году Минск также наращивал внешние долги. Так что дружба с Эрдоганом явно имеет финансовую подоплеку.

Великий камень для Си

Лукашенко пытается заместить российскую помощь и на восточном направлении. Речь идет об особой экономической зоне «Великий камень», строящейся возле аэропорта Минска. Это совместный белорусско-китайский проект.

Можно сказать, что это Новый шелковый путь. Президент Белоруссии пытается привлечь через эту зону инвестиции. Госбанк развития Китая планирует инвестировать в строительство до $5,5 млрд.

На территории «Великого камня» будут сосредоточены высокотехнологичные предприятия со всего мира, в том числе самой большой по объему ВВП провинции Китая – Гуандун. Срок строительства парка — до 2030 года.

Китайско-белорусский «Великий камень» — это самый большой индустриальный парк в Европе из числа тех, которые патронирует Китай.

Но заместить полностью российскую финансовую подпитку ни Китай, ни тем более Турция не смогут, считает Алексей Макаркин, заместитель гендиректора Центра полититехнологий. Во-первых, российская помощь для Белоруссии обусловлена политическими условиями.

Кремль не хочет, чтобы Белоруссия сближалась с Европой, Китаем или Турцией.

«По этой причине Белоруссия получает кредиты от России на льготных условиях, что бы там Лукашенко ни говорил о выкручивании рук и покушениях на суверенитет. А Турции или Китаю эти политические игры с Белоруссией не нужны, и если Пекин дает кредит Белоруссии, то на рыночных условиях», — говорит Макаркин.

При этом он считает, что заигрывания Белоруссии с Китаем и Турцией — это все равно демонстративные действия. Лукашенко ведет торг с Москвой, намекая на свою якобы независимость и разнообразие финансовых источников.

Отношения с Москвой сейчас у Белоруссии не самые теплые, и нынешние визиты для Белоруссии — возможность показать России и остальному миру внешнюю активность, говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. В Москве же прекрасно понимают, что как бы союзное государство ни стремилось подружиться с остальным миром, такого эффекта, как от взаимодействия с Москвой, страна вряд ли где-то еще сможет достичь, и товарооборот с Турцией, как бы приветливо Лукашенко ни общался с Эрдоганом, никогда не достигнет тех показателей, как торговля с Россией, добавляет он.

Как отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций «БКС Брокер», для турецкого бизнеса Белоруссия вообще малоинтересна как с экономической, так и с политической точки зрения. Белоруссия не входит в Евросоюз, а поставлять через нее товары в Россию из Турции экономически нецелесообразно, добавляет он.