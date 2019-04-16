Казань не нужна: Путин развернул ВСМ

Судьба проекта по созданию скоростной трассы железной дороги решена, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в правительстве. Президент России Владимир Путин якобы поддержал идею строительства высокоскоростной железной дороги, которая свяжет две столицы, а в перспективе — и другие города европейской части России. По словам собеседников издания, соглашение о строительстве ВСМ Москва — Санкт-Петербург может быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Форум традиционно пройдет в северной столице в начале июня.

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Издание утверждает, что соответствующая положительная резолюция стоит на письме с этим предложением от врио губернатора Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что окончательного решения по проекту нет. «Газета.Ru» обращалась с вопросом о судьбе проекта в РЖД на прошлой неделе, но там факт решения о строительстве дороги там не подтверждали. Сейчас на запрос «Газеты.Ru» оперативный комментарий в РЖД не предоставили.

В марте этого года Владимир Путин отправил первый проект ВСМ Москва — Петербург на доработку. При этом единой позиции в правительстве на тему необходимости начала строительства проекта не было. Так, министр финансов Антон Силуанов активно критиковал эту идею, отмечая, что пассажиропоток между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом подсчитан неверно. Вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих и гендиректор РЖД Олег Белозеров проект поддерживали.

К идее строительства ВСМ до Санкт-Петербурга положительно относились и в Минэкономразвития. Глава министерства Максим Орешкин отмечал, что петербургская магистраль покажет «гораздо большую эффективность», чем казанская.

Общая стоимость строительства проекта оценивалась в 621,5 млрд рублей, из которых 200 млрд требуется выделить из федерального бюджета.

При этом ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщала, что проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань стоимостью 1,7 трлн руб. одобрения президента не получил.​

Проект по созданию железнодорожной трассы скоростных поездов между Москвой и Санкт-Петербургом принято сравнивать по своему масштабу с проектом по повороту сибирских рек в Среднюю Азию. Идея о создании такой трассы появилась еще в 60-х годах прошлого века, активно развивалась в 90-е годы, был даже издан указ президента Бориса Ельцина о проектировании и строительстве трассы. Правда, потом сам Борис Ельцин и отменил старт этой инициативы, подписав новый указ — об отказе от строительства.

Проект строительства ВСМ Москва — Санкт Петербург сейчас выглядит более жизнеспособным, чем магистраль до Казани,

говорит генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. Играет роль здесь не столько более низкая стоимость ВСМ до СПБ, сколько потенциальная экономическая обоснованность проекта и его востребованность со стороны как грузовых, так и пассажирских перевозок. Но есть проблемы.

«Для правительства, которое в любом случае должно будет субсидировать более половины средств на строительство, важны гарантии того, что дорога будет окупаемой и усилит экономическое развитие регионов, по которым будет проходить новая магистраль, но пока очевидных доказательств этому нет. Строительство отдельной высокоскоростной ветки потребует больше времени, чем шесть лет, отведенных на выполнение майских указов, кроме того, она может еще подняться в цене до 1,1 – 1,4 трлн рублей, так как старая оценка проекта наверняка будет не актуальной», — полагает Вальтер.

Для того, чтобы найти недостающие средства, государству необходимо будет искать инвесторов, готовых ждать долгой отдачи, и тут есть сомнения, что традиционные варианты ГЧП (государственно-частного партнерства) их будут устраивать,

считает он.

Более того, между СПБ и Москвой уже 10 лет курсируют Сапсаны, среднюю скорость которых можно увеличить за счет модернизации действующей железнодорожной системы.

«Вызывает здесь сомнения и привлекательность ВСМ с точки зрения грузоперевозок: грузоотправители сейчас пользуются обходным «савеловским» маршрутом, который в целом устраивает участников рынка. Появление новой ВСМ теоретически сократит время в пути грузовых составов, но стоимость таких услуг вырастет в разы, так как необходимо будет менять действующую грузоперевозочную технику: обычные вагоны по скоростной магистрали ходить не смогут», — говорит эксперт.