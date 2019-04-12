«Угроза для Киева»: как Порошенко бьется с «Северным потоком»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток — 2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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По словам Порошенко, Киев и Берлин расходятся в подходах к решению этого вопроса.

«Мы твердо заявляем, что мы не прекратим нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2», предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой», — сказал Порошенко.

В беседе с канцлером Порошенко отметил, что Киев видит «политический окрас этого проекта и угрозу для Украины», сообщает украинский сайт Liga.Net.

По словам Меркель, у Берлина и Киева различные позиции по данному вопросу, но это не влияет на стратегическое партнерство между Германией и Украиной.

«Северный поток — 2» — новый газопровод для поставок газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Речь идет о двух нитках мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые повторяют маршрут «Северного потока».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2019 году, заявил в конце марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Финляндия, Швеция и Германия согласились на строительство газопровода на своей территории. Единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство проекта «Северный поток — 2», остается Дания.

В конце марта энергетическое агентство Дании рекомендовало проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть третий вариант прохождения газопровода: в исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. При этом такой вариант предполагает, что труба не будет затрагивать территориальные воды королевства, и согласование МИД Дании не нужно. Нужно будет только одобрение Энергетического агентства с точки зрения воздействия на экологию.

Также помешать проекту попытался Европейский парламент, который принял газовую директиву.

Напомним, совет Евросоюза еще в конце февраля одобрил компромиссный вариант поправок к газовой директиве ЕС. Доработанный документ распространяет действие энергонорм ЕС на все газопроводы из третьих стран на территорию ЕС, включая морские. Это означает, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор — в настоящее время это Nord Stream-2, на 100% принадлежащая монополии. Помимо «Газпрома», доступ к мощностям должны получить третьи лица, то есть 50% мощности новой трубы должно быть зарезервировано под прокачку газа независимыми поставщиками.

При этом в марте британская газета Financial Times писала, что

оператор газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 уже готовит план обхода ограничения.

В компании нашли способ выйти из-под юрисдикции ЕС. По данным FT, оператор продумывает создание отдельной компании под строительство оставшегося участка в 50 км. Этот небольшой участок подчинялся бы правилам ЕС, а вся остальная часть «Северного потока — 2», которая составляет почти 1200 км по дну Балтийского моря, осталась бы вне европейской юрисдикции. Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты посчитали этот план юридическим и формальным.

На днях в Вашингтоне признали поражение в противостоянии российскому газопроводу. В частности, на этой неделе об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США. По его словам, США сделали все возможное, чтобы убедить Европу отказаться от российского газа, и потерпели фиаско.

Вряд ли у Петра Порошенко получится остановить российский газопровод, констатирует Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade. Во-первых, мнение Петра Порошенко совсем не интересует немцев, а во-вторых, вести переговоры об этом придется уже при новом президенте Украины, которым будет избран, скорее всего, Владимир Зеленский, считает эксперт.

Громкое заявление Петра Порошенко в отношении «Северного потока — 2» продиктовано политическими причинами, соглашается директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Однако даже если к власти после второго тура 21 апреля придет Владимир Зеленский, риторика первого лица Украины в отношении российского газопровода не изменится, полагает эксперт.

«Таким образом, сколько бы угодно Порошенко ни говорил о борьбе с «Северным потоком — 2», остановить он его не сможет», — заключает Пахомов.