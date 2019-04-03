Конец эпохи: в России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР). Теперь вся информация будет храниться в электронном виде.

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Для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета, по которому можно получать необходимые услуги. Справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР.

В ПФР отметили, что изменения носят исключительно формальный характер и на пенсионном обеспечении это не отразится.

В Минтруде же пояснили, что ранее выданные свидетельства менять не нужно, так как они продолжают оставаться действительными.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета. Согласно документу, ПФР открывает индивидуальный лицевой счет на каждого гражданина России и иностранца, который постоянно или временно пребывает на территории страны.

Страховой номер счета является идентификатором физлица при получении государственных и муниципальных услуг. После открытия счета Пенсионный фонд выдает документ, подтверждающий регистрацию, в бумажном или электронном виде.

Страховое свидетельство с номером СНИЛС — не единственный документ, который приобретет электронный вид. В октябре 2018 года «Ведомости» сообщили со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова, что выдача электронных паспортов в России может начаться в ближайшие два года.

Электронный паспорт будет представлять из себя пластиковую карточку с электронным чипом. Она будет объединять несколько документов, таких как СНИЛС, водительские права и другие личные данные.

По предварительным подсчетам, проведение реформы обойдется в 114,4 млрд в рублей до 2024 года. Эти затраты правительство должно возместить за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта.

В 2017 году 31% опрошенных ВЦИОМ высказались за электронный паспорт вместо бумажного. Получение электронного документа больше всего заинтересовало молодых людей. Хотели бы его оформить 45% среди 18−24-летних и 46% среди 25−34-летних. Большинство россиян привлекает удобство совмещения одного документа на носителе. 76% опрошенных заявили, что удобно было бы хранить несколько документов (паспорт, полис, ИНН и другие документы) на одном носителе.

Кроме того, к концу декабря 2023 года в России также может появиться инфраструктура для «Цифрового профиля» — единой платформы, которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами, организациями. «Цифровой профиль» даст возможность россиянами увидеть информацию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг, а госорганам предлагать разные услуги.

Ранее источник РБК, знакомый с ходом работы над системой, рассказал, что обсуждается создание метапрофиля гражданина — это данные о человеке, которые хранятся в виде ссылок на юридически значимые записи в электронных госреестрах (например, на данные о недвижимости или налогах).

Доступ к «Цифровому профилю» могут получить банки, чтобы увидеть дополнительные данные о человеке, который хочет взять кредит. Однако коммерческим организациям придется запрашивать согласие гражданина на доступ к информации при каждом обращении. Госорганы получат свободный доступ к профилю гражданина.

В феврале начальник ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что электронные права в России планируется ввести уже в 2020 году. Электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также избежать использования одних прав несколькими водителями.

«ГИБДД еще в прошлом году вышло с предложением перейти на электронный вид водительского удостоверения. У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года. Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы готовы», –– сказал Черников.

Все водительские права будут действительными, и переход на электронную базу не скажется на водителях, добавил он.