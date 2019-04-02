Жить за чужой счет: сколько Россия заплатит Лукашенко

О выделении нового кредита в $600 млн сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что эти кредитные средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам.

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«Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до 600 миллионов долларов США», — сказал Силуанов.

Глава Минфина также рассказал, что Минск завершил выполнение обязательств, необходимых для предоставления очередного, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.

В случае положительного решения Белоруссия до конца апреля получит от фонда $200 млн.

А лучше дайте-ка нам миллиард

Минск несколько раз просил кредит в размере $600 млн для рефинансирования в 2019 году долговых обязательств перед Россией. Об этом ранее сообщал министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

По его словам, белорусская сторона находится в контакте с российскими коллегами по выработке проекта кредитного соглашения. «...но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято», — уточнял Ермолович.

Ранее, в октябре 2018 года Силуанов заявлял, что российская сторона рассмотрит вопрос предоставления Белоруссии кредита. Минск согласовал с Москвой этот кредит еще в ноябре прошлого года. Так казалось. И по крайней мере об этом заявляли белорусские чиновники. Например, тот же глава минфина Белоруссии Максим Ермолович 12 ноября 2018 года.

Для рефинансирования внешнего долга, выплаты по которому в 2019 году составят $ 3,6 млрд, правительство Белоруссии просило предоставить госкредит в $1 млрд.

Эта сумма обсуждалась в сентябре на переговорах Лукашенко и Путина в Сочи, и возражений, как уверял потом президент Белоруссии, не последовало.

В итоге в октябре Антон Силуанов резюмировал, что Минфин РФ рассмотрит вопрос о предоставлении Белоруссии кредита на $630 млн на рефинансирование ее долга перед Россией.

Перетаможка держит Белоруссию на плаву

В октябре прошлого года также стало известно, что Россия перечислила Минску средства, которые ему причитаются в рамках реэкспорта российской нефти. «Мы договорились, что перечислим все те суммы «перетаможки» [нефти], которые у нас застряли в результате выяснения наших двусторонних отношений. Это сумма $268 млн», — пояснял Силуанов.

Речь идет о беспошлинных поставках российской нефти в Белоруссию, которая затем реэкспортируется республикой с зачетом экспортной пошлины в бюджет страны. По соглашению 2017 года Белоруссия имеет право перепродавать таким образом 6 млн тонн нефти из РФ в год.

Но Белоруссия получает не только российские госкредиты, но также кредиты от ЕФСР — Евразийского фонда стабилизации и развития. Фонд является структурой Евразийского экономического союза, полностью контролируемого Россией.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас жаловался, что Москва предлагает рефинансировать только платежи, приходящиеся в адрес самой России.

В то же время «белорусская сторона предлагает кредит немного расширить и попросить РФ рефинансировать платежи, приходящиеся в пользу ЕФСР», жаловался белорусский чиновник.

В итоге Белоруссия, как следует из заявления Силуанова, получит от ЕФСР очередной транш кредита — $200 млн из оговоренных ранее $2 млрд. Как и предполагалось, на рефинансирование предыдущих кредитов.

При этом белорусские власти признавали, что даже кредиты на рефинансирование Москва перестала выдавать просто так.

В прошлом году, например, Москва замораживала сроки предоставления очередного транша и выдвигала два условия. Для получения транша в $200 млн властям Белоруссии необходимо было оперативно принять распоряжение президента о передаче в коммунальную собственность не менее 20 госпредприятий республиканского подчинения, а также внести изменения в закон «О несостоятельности или банкротстве».

Но этим финансовая зависимость Белоруссии от России не исчерпывается. В сентябре Лукашенко попросил об отсрочке платежей и снижении ставки по кредиту на строительство АЭС.

Реализация этой кредитной программы тоже идет с трудом. Глава Белоруссии ссылался на то, что Россия нарушает сроки строительства и отложила запуск первого реактора на год. Госкорпорация «Росатом» тем не менее подтверждала планы запуска атомной электростанции в 2019 году.

Напомним, на возведение АЭС Москва выделила кредит Минску в $10 млрд. Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года.

Почем интеграция для народов?

Других серьезных доноров, кроме России, у Белоруссии практически нет. Хотя Минск и пытается найти кредиторов в Китае и ряде других стран. А программа Белоруссии с МВФ давно свернута.

По этой причине Лукашенко в диалоге с Кремлем активно эксплуатирует тему интеграции с Россией. В формате Союзного государства России и Белоруссии. Главный принцип Союза, по мнению Лукашенко, — равные условия.

Но 5 марта глава Белоруссии снова заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Он даже считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты — не российского, а «общего рубля». При этом у обеих стран должен быть равный доступ к эмиссионному центру.

Во вторник 2 апреля белорусский президент поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран, сообщает «БелТА». «Глубоко убежден, что доверие и взаимопонимание будут и впредь оставаться определяющими характеристиками союзного строительства», — заявил Лукашенко.

На встрече в Сочи в феврале с Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько готовы народы двух стран. Но готов ли оплачивать глубокую интеграцию России и Белоруссии российский Минфин, пока не известно.