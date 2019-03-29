«С бухты-барахты»: когда решится судьба магистрали до Казани

Президент России Владимир Путин не принял окончательного решения по вопросу строительства высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород (первый участок ВСМ Москва — Казань), заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Реклама

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Путин на встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым не одобрил строительство ВСМ Москва — Нижний Новгород стоимостью 621,5 млрд руб. По информации издания, глава государства склонялся в пользу альтернативы, а именно к строительству автотрассы Москва — Казань. Автодорога должна обойтись значительно дешевле.

Песков заявил, что принимать решение «с бухты-барахты» было бы неверно.

«Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует.

Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось. Говорить о том, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного — неверно»,— сказал он.

Строительство магистрали — это сложный процесс, многогранный, связанный с экономической целесообразностью, с кумулятивным эффектом для экономики регионов, добавил Песков.

По словам источников РБК, ожидается, что решение по перспективам ВСМ Москва — Казань будет формализовано и может быть объявлено 11 апреля.

После этого в РЖД и профильных ведомствах детально обсудят возможность разработки и реализации проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург, отмечали собеседники издания.

В ноябре 2018 года Путин выражал сомнение в необходимости строительства этой магистрали и поручил правительству еще раз обсудить проект.

«Президент поручил еще раз оценить экономику и обоснованность ВСМ Москва – Нижний Новгород. Потому что в ближайшие годы планируется выделить деньги не только на этот проект, но и на реконструкцию трассы M7, и на платную трассу, которая станет частью транспортного коридора Европа – Западный Китай», — говорил «Ведомостям» сотрудник администрации президента.

Только автодорога Москва – Нижний Новгород – Казань обойдется в 540–550 млрд руб. При этом до 70% потребуется от государства, говорил тогда первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

Стоимость ВСМ Москва-Казань оценивается в 1,7 трлн рублей. 700 млрд рублей – грант от государства. Дефицит средств на финансирование проекта оценивался в 280 млрд рублей.

По данным издания, финансовая модель проекта предполагает плановую безубыточность эксплуатации. Если пассажиров окажется меньше, чем необходимо, инвестору будет доплачивать государство.

Ранее премьер Дмитрий Медведев одобрил проект ВСМ до Нижнего Новгорода. Однако профильный вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в правительстве существуют разногласия по поводу магистрали.

Так, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил, что не видит в проекте экономического смысла. «Я скептически к нему отношусь. Потому что РЖД и Минтранс преподносят его как новаторский проект, инновационный продукт. Дальше вопрос — а будет ли здесь экономика?» — говорил Силуанов.

По мнению первого вице-премьера, инвестиции в проект не окупятся. «Поскольку между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростная электричка.

Поэтому смысл экономический, он практически отсутствует. Эти инвестиции не отобьются», — отмечал Силуанов.

Вопрос о строительстве высокоскоростной магистрали от столицы до Казани обсуждается с 2013 года. Магистраль длиной 800 км позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань до 3,5 часа. Сейчас дорога занимает примерно 12 часов.

По первичным расчетам РЖД, в первый год работы магистрали ею воспользуются 7,5 млн человек. Билет экономкласса предположительно будет стоить 3400 рублей, бизнес-класса — 6 тыс. рублей. Время в пути до Казани сократится с 14 до 3,5 часа.

ВСМ Москва-Казань в случае реализации станет первой в России высокоскоростной пассажирско-грузовой магистралью. В среднесрочной перспективе возможно ее продление до Екатеринбурга, а затем и до Пекина.