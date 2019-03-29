Мечты разбиваются: Кремль против магистрали Москва — Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Точнее, первого участка этой ветки от подмосковного города Железнодорожный до Гороховца во Владимирской области. В свою очередь ВСМ «Москва — Казань» могла стать частью более масштабного железнодорожного проекта «Евразия» — от Берлина до Пекина. Об этом в пятницу сообщило издание «Коммерсант».

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Целесообразность проекта строительства ВСМ поставил под сомнение президент Владимир Путин. Об этом стало известно после встречи президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, рассказали «Коммерсанту» три источника, отдельно подчеркнувшие, что формального решения пока нет.

Президент склоняется к позиции первого вице-премьера Антона Силуанова о нецелесообразности строительства этой ВСМ. Вместо высокоскоростной «железки», возможно, будет одобрено строительство платной автодороги через Нижний Новгород до Казани.

Но высокоскоростное движение, скорее всего, будет развиваться на участке Москва—Петербург, так как там более надежный пассажиропоток, сообщает газета.

Потянет минимум на триллион

Проект ВСМ «Москва-Казань» обсуждается в активной фазе почти 6 лет. Политическое решение о строительстве масштабных инфраструктурных проектов (в том числе Центральной кольцевой автодороги, ВСМ до Казани и реконструкции Транссиба и БАМа) было оглашено Путиным на Петербургском экономическом форуме в июне 2013 года.

На совещании в Кремле 31 июля 2013 года было решено, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань начнется в 2015 году. Уже тогда называлась фантастическая по размерам стоимость этого проекта — как минимум, 1 трлн рублей. И целесообразность таких расходов была поставлена под сомнение.

«Хотел бы понять, на каких условиях и на какой период необходимо финансирование, что планируется сделать для привлечения частных инвестиций, как будет обеспечена возвратность вложенных средств, срок этой возвратности», — сообщил Путин, открывая в совещание.

Сроки реализации проекта тоже были предметом дискуссии. «Этот проект очень длительного цикла, нужно исходить из реалий», — отметил глава государства и призвал решить эти вопросы в самое короткое время, чтобы успеть обозначить расходы в проекте бюджета на будущий, 2014 год.

В последующем магистраль может быть продлена от Казани до Красноярска, не исключил Путин.

Прокладывать скоростное движение или высокоскоростное — также было предметом спора. «Насколько это экономически целесообразно. Может быть, просто ограничиться скоростным?» — засомневался Путин.

Скоростное движение — это обычно 140—200 км/ч, высокоскоростное — от 200 до 400 км/ч.

Но тогдашний министр транспорта Максим Соколов по итогам совещания в Кремле сообщил, что ветка до Казани будет все-таки высокоскоростной.

По первичным расчетам РЖД, в первый год работы магистрали ею воспользуются 7,5 млн человек. Билет экономкласса предположительно будет стоить 3400 рублей, бизнес-класса — 6 тыс. рублей. Время в пути до Казани сократится с 14 до 3,5 часа.

Протяженность трассы должна была составить более 800 км. Планировалось проложить ее через Ногинск, Орехово-Зуево, Ковров, Владимир, Дзержинск, Нижний Новгород, Чебоксары.

Строительство ВСМ до Казани даст толчок экономике, аргументировали в РЖД. Инвестиционный климат улучшится, занятость населения повысится, интеграция регионов усилится.

Проект оценивался в 937 млрд рублей (предположительно 30% выделят частные инвесторы, 70% — государство). Еще потребуется выделение из бюджета 71 млрд рублей субсидий (расчеты уже тогда были произведены до 2024 года включительно) на обслуживание долговых обязательств, для поддержки неоперационной рентабельности проекта. В Минтрансе были убеждены, что субсидировать стоимость билетов не придется. В этой части проект является окупаемым.

Дефицит средств на финансирование проекта оценивался в 280 млрд рублей. «Источники финансирования капитальных затрат в размере 279—280 млрд рублей пока не определены», — признавал Минтранс. Это могут быть средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) или госбюджета.

«Белый слон» не приживется

Уже тогда независимые эксперты высказывали мнение, что финансовая модель ВСМ «Москва — Казань» в текущей редакции выглядит неубедительно, а прописана — обтекаемо. В Европе, по аналогии с которой и создается ВСМ, имеется объективная необходимость создания высокоскоростных магистралей. Это высокая плотность населения, чего о России никак не скажешь, отмечали эксперты, опрошенные«Газетой.Ru»

Дешевле было бы развивать авиаперевозки, создать условия для лоукостеров, отмечали эксперты.

Масштабные инфраструктурные проекты нередко оказываются «белым слоном». На бизнес-сленге это что-то большое, красивое и бессмысленное, на содержание чего тратятся слишком большие средства.

«В Англии сейчас тоже много спорили, надо ли открывать скоростное сообщение между Лондоном и западной частью страны. Цена вопроса — несколько миллиардов фунтов… Сторонники говорят: это подтолкнет деловую жизнь, если можно будет доехать из столицы за полтора часа до западной окраины. Противники строительства ветки разводят руками: ну и что, что за полтора часа? Во всем мире напряженка с оценкой эффективности такого рода проектов», — говорила в интервью «Газете.Ru» старший экономист Royal Bank of Scotland по России, СНГ и Израилю Татьяна Орлова.