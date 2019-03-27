Голодные игры: что ждет Украину после выборов

На Украине 31 марта пройдут президентские выборы. Победит, скорее всего, один из трех кандидатов: Петр Порошенко, Владимир Зеленский или Юлия Тимошенко. Независимо от исхода избирательной кампании, победителю не позавидуешь. Список проблем, которые предстоит решать новоиспеченному президенту, внушителен. Это рост цен, падение курса нацвалюты, замедление экономического роста и многомиллиардные долги перед МВФ.

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ВВП повернул вспять

Этот год рискует оказаться для экономики Украины одним из самых сложных.

Стоит ждать замедление роста. Прогноз Нацбанка Украины (НБУ) на текущий год — 2,5% ВВП.

Для сравнения, в 2018 году ВВП вырос на 3,3%.

Ранее власти Украины прогнозировали рост на 2019 год в 3,6% ВВП. Но ближе к выборам прогноз пришлось ухудшить. «Экономический рост снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне уменьшения политической неопределенности», — обещают на этот раз в НБУ.

Эксперты скептически относятся даже к пониженному официальному прогнозу. На самом деле, как полагает украинский эксперт Александр Охрименко, ВВП вырастет в лучшем случае на 2%.

Кредитная игла короче не становится

Другая проблема — выплаты по внешним долгам. Сейчас кредиторами и спонсорами страны выступают МВФ и Еврокомиссия, кредитные гарантии выдал Всемирный банк.

В марте Украина должна была погасить около $0,5 млрд. В следующем месяце выплат нет. При этом в апреле, по единодушному мнению экспертов, состоится второй тур президентских выборов, поскольку ни один из кандидатов, как ожидается, не наберет с первого раза необходимое количество голосов избирателей.

А сразу же после выборов, уже в мае новоиспеченному президенту предстоит очередная выплата — в $1 млрд. Следующее погашение по долгам по плану в сентябре — $1,3 млрд. Украине предстоит погасить по внешним долгам в общей сложности порядка $6 млрд.

Всего, по внешним и внутренним обязательствам, правительство Украины обязано заплатить в этом году более $17 млрд.

Украинские власти и МВФ еще в 2014 году договорились о четырехлетнем кредите в $17,5 млрд в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Но в прошлом году выяснилось, что Украина не может расплатиться по взятым обязательствам, и кредитную программу продлили на 14 месяцев. Киеву обещано еще $3,9 млрд. Кроме того, Всемирный банк предоставил Киеву финансовую гарантию на $750 млн. Наконец, Еврокомиссия выделила Киеву транш на 500 млн евро. Общий объем финансирования — миллиард евро.

Не факт, что Киев будет получать очередные транши и субсидии от международных институтов, что называется, автоматически. Продление программы МВФ действующему президенту Порошенко удалось с большим трудом. Новому руководителю сделать это будет еще сложнее. Эксперты в один голос утверждают, что этот год будет переломным.

В украинских СМИ обсуждается даже тема банкротства страны перед МВФ по примеру Греции.

Гарантии ВБ также обусловлены внушительным набором экономических и общественно-политических требований: реформы в банковской и сельскохозяйственной сферах, борьба с коррупцией, проведение пенсионной и коммунальной реформы и других.

Цены на хлеб взлетят

Но первым делом новому президенту придется столкнуться с проблемой роста цен на товары и услуги. По прогнозу того же МВФ, среднегодовая инфляция в 2019 году достигнет в Украине 8%. Ранее фонд давал более мягкий прогноз — 7,5%. Официальный прогноз — инфляция составит 7,4%, но мнения украинских экспертов относительно этих цифр единодушны. Их «рисовали» под требование МВФ, и они далеки от реальности: рост цен уже не остановить.

И прежде всего ожидается подорожание сахара и круп (гречки, ячневой крупы, кукурузной). Считается, что крупы на Украине пока еще относительно дешевы (в пределах 10 грн/кг) и беднеющее население будет вынуждено массово переходить на дешевую кашу.

Килограмм сахара может подорожать за год на 25-30% (до 17-19 грн/кг). Причина — снижение производства на 18% по итогам 2018 года.

Ожидается, что на 20% вырастут цены даже на хлеб. Из-за роста цен на муку на 16% и удорожания энергоресурсов.

В 2019-м средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте должна достичь уровня докризисного 2013 года. Об этом в феврале сообщал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью одному из украинских телеканалов. При этом согласно прогнозам Всемирного банка, размер средней зарплаты украинцев должен достичь уровня 2013-го (в долларовом эквиваленте) только в 2021 году.

Реальные доходы украинцев существенно упали в 2014-2015 годах из-за обесценивания гривны. По данным Нацбанка Украины, в 2018-м уровень доходов украинцев составлял 82% от уровня 2013 года.

Гривну по осени пересчитают

Сейчас украинцы гадают, каким будет курс гривны к основным валютам. Вопрос не праздный, поскольку экономика Украины все плотнее интегрируется с мировой. С начала года гривна укреплялась к доллару и евро. Экс-министр экономики Украины доктор экономических наук Владимир Лановой видит в этом скорее политический фактор, чем экономический. Это временное укрепление гривны, считает эксперт. Экономических предпосылок для укрепления нацвалюты нет.

В законе о госбюджете Украины на 2019 год курс доллара закреплен на уровне 29 грн. Сейчас накануне выборов курс находится вблизи психологически важной отметки 27 грн/$.

Инвесторы заняли выжидательную позицию. Непонятно, кто победит на выборах. И какую политику будет проводить новый президент. Эта неопределенность сохранится и в апреле, когда ожидается второй тур президентских выборов. А в октябре Украину ждут новые выборы — парламентские.