Миллиард не помог: суд отправил Абызова за решетку

Басманный районный суд Москвы вынес решение в отношении бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. По решению суда экс-министр будет находиться под стражей до 25 мая.

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Адвокаты обвиняемого попросили суд отпустить бывшего министра под залог в размере 1 млрд рублей и представили список деятелей, которые за него поручились.

«Уважаемые государственные деятели поручились за Абызова, это бывший глава администрации президента Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Среди поручившихся также — бывшая пресс-секретарь главы правительства, заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова, актриса Чулпан Хаматова, председатель правления УК «Роснано», председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс, основатель и президент фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, совладелец сети региональных российских аэропортов «Новапорт» Роман Троценко», — цитировало агентство ТАСС адвоката обвиняемого Александра Асниса.

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Ранее адвокаты Михаила Абызова рассказали «Коммерсанту», что обвинение по данному делу строится вокруг одной сделки: якобы Абызов и другие фигуранты дела приобрели 100% в в четырех энергокомпаниях — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, а затем перепродали их ФГУП «Алмазювелирэкспорту» по завышенной цене — за 4 млрд руб. при стоимости в 186 млн руб.

По данным защиты, потерпевшими в деле выступают руководство ФГУПа и участвовавшие в сделках акционеры «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и «Региональных электрических сетей» (РЭС), не знавшие об их противоправности.

В анонимных телеграмм-каналах эту версию активно растиражировали, отметив, что в случае покупки энергокомпаний указанным ФГУПом директиву на сделку должен был выдавать Минфин по согласованию с профильным в то время вице-премьером Аркадием Дворковичем при одобрении премьера Дмитрия Медведева.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что «негативно» относится к задержанию Михаила Абызова. Он выразил уверенность, что в этом деле «суд разберется». «Надеюсь, что все будет хорошо», — добавил Силуанов.

Другой бывший коллега Абызова по кабинету министров — экс-вице-премьер, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в настоящее время находится не в России.

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Как уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе «Сколково», Аркадий Дворкович отсутствует в Москве с воскресенья 24 марта. «Он находится за границей, в Италии, где проводит ряд встреч по линии контактов «Сколково» и ФИДЕ (Международной шахматной федерации — «Газета.Ru»). Вернется в субботу, 30 марта», — уточнили в пресс-службе.

Пресс-секретарь правительства Олег Осипов на просьбу «Газеты.Ru» уточнить, должна ли была быть соответствующая директива и в чьем ведомстве находится этот вопрос, посоветовал ознакомиться с уставом ФГУП.

«Вы посмотрите уставы и правила. Думаю, там все ответы есть», — сказал он.

Согласно данным на официальном сайте Минфина, именно это ведомство курирует работу «Алмазювелирэкспорта». Но ни в базе интернет-портала правовой информации, и в базе Росимущества, ни в системе СПАРК данных о директиве или сделке нет. Более того, по данным СПАРК, в настоящее время указанные четыре компании принадлежат АО «Региональные электрические сети» (РЭС) и СИБЭКо.

РЭМиС 30 июня 2013 года принадлежал офшору «Блэксирис Трэйдинг Лимитед», а затем был продан РЭС. Аналогичные ситуации с АСС, ПЭСК и ПРИС: в 2013 году они также были в собственности «Блэксирис Трэйдинг Лимитед», а затем проданы СИБЭКо.

В пресс-службе «Алмазювелирэкспорт» сообщили «Газете.Ru», что единственная энергетическая компания, акции которой приобрел ФГУП, — это «Новосибирскэнерго». И произошло это более 20 лет назад.

«В 1997 году ФГУП «Алмазювелизэкспорт» в рамках управления свободной ликвидностью разместило свободные средства на биржевом рынке. Были приобретены акции ряда энергетических компаний, в том числе 0,06% по рыночной цене $256 тыс. ФГУП «Алмазювелирэкспорт» выступило в качестве портфельного инвестора, что разрешалось действующим на тот момент законодательством», — пояснили в компании.

В процессе реформы электроэнергетики акции «Новосибирскэнерго» неоднократно трансформировались, в связи с реорганизацией энергетических компаний.

После 1997 года никаких активных действий по управлению этими активами ФГУП не предпринимал, других пакетов акций «Алмазювелирэкспорт» никогда не приобретал, заверяют в компании.