«Это деловой конфликт»: Абызов не признает вину

Бывший министр РФ по координации деятельности Открытого правительства Михаил Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. Свою вину он не признал, отметила она. Экс-министр проходил по делу о мошенничестве на 4 млрд рублей.

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«Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства», — указала Петренко.

По ее словам, 27 марта следствие ходатайствует перед судом об избрании Михаилу Абызову и другим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Судьба экс-чиновника решается в Басманном суде Москвы.

В СК также сообщили, что один из обвиняемых по делу о мошенничестве скрылся за рубежом. Речь идет о бывшем главе компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) Сергее Ильичеве.

На момент возбуждения уголовного дела и задержания других его фигурантов он находился за пределами России, пояснили в СК.

В рамках уголовного дела проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов. Следователи изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Экс-министру грозит до 20 лет лишения свободы. Он подозревается в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, Абызов создал и возглавил преступное сообщество, которое похитило у энергетических компаний Сибири 4 млрд рублей. В Следственном комитете отметили, что украденные деньги были выведены за рубеж.

Предполагается, что Абызов совершил хищение, обманув акционеров компаний «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производивших и передававших электроэнергию на территории Новосибирской области и Алтайского края.

«Своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность названных регионов страны», — отмечает СК.

По данным защиты, Абызов и его партнеры подозреваются в том, что приобрели 100% акций компаний АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, а затем искусственно завысили стоимость их активов и продали «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд рублей. Реальная стоимость компаний при этом составляла немногим более 186 млн рублей.

Обвиняемый утверждает, что сделка была проведена честно, а конфликт из-за нее «искусственно» переведен в уголовную плоскость.

Уголовное дело в отношении Абызова — это результат «делового конфликта», сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Александр Аснис. «Уголовное преследование в отношении Абызова — обычная ситуация в бизнесе, которому придано криминальное содержание», — заявил он.

Как сообщает РИА «Новости», Абызов в наручниках и с вещами уже покинул здание Следственного комитета, где его допрашивали. С собой у экс-чиновника была большая сумка с вещами и вторая поменьше. В них, в том числе, были книги «Еда и мозг», сборник Пастернака и «Homo Deus: Краткая история будущего». На Абызова надели наручники и проводили до автозака, передает агентство.

Как рассказал адвокат, 26 марта Абызов был задержан у себя дома в Подмосковье. Перед этим Абызов прилетел из Италии, где жил практически с момента ухода в отставку.

Кроме того, ранее стало известно, что экс-министр является ответчиком по гражданскому иску на 33,6 млрд рублей в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании «Группа Е4», которую он возглавлял до перехода на госслужбу.

Ситуация с задержанием Михаила Абызова свидетельствует о серьезной борьбе с коррупцией в стране, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Абызову предъявлено очень серьезное обвинение, это свидетельствует о том, что в России идет реальная борьба с коррупцией, неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали», — сказала она.

А вот первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов сказал журналистам, что негативно относится к задержанию бывшего министра. «Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо», — добавил он, отвечая на вопрос, верит ли он в виновность или невиновность бывшего министра.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер не будет делать публичных заявлений относительно задержания Абызова. «Скажем так, отношение фактически было бы попыткой оказать влияние на работу следственных органов», — сказал Песков.

Сам Абызов рассказал «Московскому комсомольцу», что не жалуется на действия правоохранительных органов. Он заметил, что его задержали «ребята образованные, культурные», к которым он не имеет никаких претензий.