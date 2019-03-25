Вернуть «Приватбанк»: за что Коломойский топит Порошенко

«1+1» минус Порошенко

Бывший губернатор Днепропетровской области, экс-владелец «Приватбанка», известный украинский олигарх Игорь Коломойский не скрывает, что пользуется определенным влиянием в стране и использует его для поддержки оппозиционных кандидатов в президенты.

Подконтрольный ему канал «1+1» - один из самых популярных на Украине - почти в открытую поддерживает шоумена Владимира Зеленского и экс-премьера, лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко.

В интервью ВВС он признает, что его канал - важный инструмент политического влияния.

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«Если телевидение можно назвать политикой, то да. Я считаю, что телевидение - это четвертая власть, такая же равноценная, как и законодательная, исполнительная или судебная. По моему глубокому убеждению, телевидение или журналистика — первая власть по своему влиянию и возможностям», - говорит он. При этом Коломойский отмечает, что не может решить, «кто будет президентом».

Однако для предпринимателя важно, чтобы этим «кем-то» не стал действующий глава государства Петр Порошенко. «Я не хочу, чтобы он получил еще один срок. Я считаю, что первый срок - это пять лет разочарований из-за его правления», - говорит он.

Отношения между бывшими соратниками - Порошенко и Коломойским - обострились еще в 2015 году и с тех пор больше напоминают карту военных действий.

Одной из решающих побед действующей власти стала национализация ранее подконтрольного Коломойскому «Приватбанка» в 2016 году. И опальных олигарх не теряет надежду, если не вернуть себе активы, то хотя бы компенсировать их утрату.

Вернуть «Приватбанк»

На вопрос ВВС, надеется бизнесмен в случае проигрыша Порошенко вернуть «Приватбанк» назад, Коломойский ответил:

«Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, а третий - получить компенсацию в том или ином виде».

Кабмин Украины национализировал «Приватбанк» в декабре 2016 года.

Свои действия власти объяснили предбанкротным состоянием системообразующего банка и необходимостью его спасения для устойчивости финансовой системы страны. «Приватбанк» на момент национализации удерживал больше всего депозитов украинцев среди всех банков.

Тогда руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что бывшие владельцы «Приватбанка» выводили выданные государством на докапитализацию банка деньги (порядка 150 млрд грн или около 300-310 млрд руб.) в виде кредитов фирмам, аффилированным с акционерами. От Коломойского потребовали вернуть эти средства до 1 июля 2017 года, но он отказался выполнять эти требования.

Решение национализировать «Приватбанк» поддержали Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития.

20 декабря 2017 года Высокий суд Англии принял беспрецедентное решение — по иску юристов уже национализированного «Приватбанка» были арестованы активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму более $2,5 млрд.

Коломойский называл арест временным и отказывался признать поражение.

К расследованию ситуации с «Приватбанком» была привлечена американская компания Kroll. В январе 2018 года Нацбанк сообщил, что расследование подтвердило: «Приватбанк» был объектом мошеннических действий перед тем, как его национализировали, а со счетов банка исчезли $5,5 млрд.

При этом сам отчет Нацбанк не обнародовал. Коломойский же сомневается, что Kroll имел законные основания проводить в Украине следственные действия, и настаивает, что в данных расследования не указано, куда переводились средства.

«Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали. Это все - один большой фейк», - настаивает Игорь Коломойский.

С юридической точки зрения шанс на возврат актива в данном случае есть, но он минимален.

С учетом того, что решение о приватизации банка было принято НБУ на основании признания его неплатежеспособным, то есть банкротом, в первую очередь, необходимо в судебном порядке доказать, что решение Национального банка о том, что финансовая устойчивость кредитной организации была подорвана, было необоснованным, отмечает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Однако де-факто при наличии обнаруженного после введения новой администрации разрыва в 148 млрд гривен и долга по стабилизационным кредитам перед НБУ в размере 14 млрд гривен все основания для признания банкротом крупнейшего на тот момент украинского банка были, добавляет юрист.

По мнению партнера юридической компании BMS Law Firm Алексея Гавришева, формально возможен такой сценарий: в суде будет доказано, что средства от реализации арестованного имущества превышают компенсации вкладчикам и формируют неосновательное обогащение. Тогда, возможно, суд расценит это обстоятельство как ущерб, требующий возмещения.

Однако суд в Гааге ранее уже поддерживал украинскую сторону, напоминает юрист. Вероятно, геополитическая обстановка будет оказывать сильное давление на решение по данному вопросу, добавляет он.

Сейчас государственный «Приватбанк», по утверждению НБУ, является «самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы».

Вне зависимости от того, будет снят арест с активов Коломойского, либо нет, возвращения национализированного, а по факту санированного с привлечением государственных средств, «Приватбанка» технически выглядит достаточно сложно, с учетом указанных финансовых проблем, полагает Пахомов.

Очевидно, что

проблема и на момент национализации и сейчас, в преддверии выборов, является исключительно политизированной, что в общем-то ни коим образом не влияет на то, что процесс смены собственника кредитной организации завершен и, с учетом выделенных на его оздоровления средств, просто так вернуть актив не получится,

добавляет он.

Не пустить Порошенко

По мнению украинского политолога Игоря Петренко, амбиции Коломойского, не могут быть удовлетворены без влияния на политические процессы в стране.

В свое время тот вкладывался в движение Михаила Саакашвили и работу с другими оппозиционными силами. Теперь делает ставку на Зеленского и Тимошенко. Оба кандидата в президенты Украины получают эфирное время на его канале, а их деятельность освещается скорее в позитивном ключе.

Чего не скажешь о Петре Порошенко. В одной из недавних передач на телеканале «1+1» украинского президента обвинили в убийстве собственного брата.

Так, во время эфира молдавский политик Ренато Усатый заявил, что Порошенко был одним из лидеров организованной молдавской преступной группировки, занимающейся присвоением акции крупных предприятий страны. По мнению Усатого, брат Порошенко Михаил также был причастен к этой организации, но в 1997 году неожиданно умер при невыясненных обстоятельствах.

«По одной официальной версии, он погиб в автокатастрофе, по другой — утонул, отдыхая на Кипре», — добавили журналисты.

Сам Коломойский не считает, что дело «Приватбанка» целиком «заслуга» Порошенко. По крайней мере публично он говорит, что его противостояние действующему главе государства не связано с этим вопросом. Тем не менее он признался, что думает о том,

«чтобы приехать в Украину перед первым туром, или между первым и вторым, чтобы сделать «приятное» нашему уважаемому Петру Алексеевичу».

Между тем, сосгласно последнему опросу Киевского международного института социологии, среди определившихся украинцев за Зеленского готовы проголосовать 32,1% опрошенных, за Порошенко - 17,1%, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 12,5%, а у главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко 10,4% поддержки населения.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В списке кандидатов, утвержденном ЦИК, 39 фамилий.