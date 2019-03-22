Провал инвестпрограммы: Медведев потребовал список виновных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП). На заседании правительства 21 марта он раскритиковал показатели выполнения программы в 2018 году, потребовал наказать виноватых и принять «исчерпывающие меры по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства ФАИП», следует из сообщения на сайте правительства РФ.

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По словам Медведева, «общий запланированный объем бюджетных ассигнований (в ФАИП) превысил 740 млрд рублей». Объекты и мероприятия в рамках ФАИП профинансированы на 82%, а введено всего 217 объектов (запланировано 314 — «Газета.Ru») — чуть более половины от плановых показателей, добавил премьер. По сравнению с 2017 годом ситуация изменилась не в лучшую сторону.

«Уважаемые коллеги, обращаюсь к министерствам и ведомствам, к руководителям их, все причины отставания должны быть устранены, иначе я это буду рассматривать как вашу неспособность с этим процессом справиться. Нужно поддерживать хороший темп выполнения Федеральной адресной инвестиционной программы»,

— заявил премьер.

В опубликованных 22 марта решениях правительства риторика не менее строгая.

Так, руководителям государственных заказчиков строек и объектов, включенных в ФАИП, поручено до 29 марта представить главе правительства доклады о причинах, по которым были сорваны сроки капительного строительства с уточнением, когда теперь объекты будут запущены.

Лично главе Минэкономразвития Максиму Орешкину поручено подготовить «список заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти – государственных заказчиков соответствующих строек и объектов, включенных в ФАИП, курирующих вопросы строительства соответствующих объектов и не обеспечивших их своевременный ввод в эксплуатацию, для принятия решения о применении к ним мер ответственности».

Ряд поручений по переносу неиспользованных финансовых средств на следующий год, упрощению процедур формирования и реализации ФАИП дано Минэку совместно с Минфином.

«Принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства ФАИП», — подчеркивается в документе.

Экономически обоснованных причин для срыва сроков адресной инвестиционной программы не было, полагают эксперты.

Технических оснований также быть не должно, так как приоритет у нее достаточно высокий, отмечает аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук. Логично предположить, что фактором задержки является бюрократический механизм или недоработка конкретных исполнителей на местах, продолжает эксперт. Также не исключено, что идет закулисная борьба за финансирование, хотя точные объекты инвестиций должны были определить ранее, добавляет он.

Аналитик ГК «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что в данном случае проблема лежит в плоскости общей низкой производительности труда и коррупционной составляющей сферы строительства в целом. При строительстве и реконструкции смета в процессе работы иногда вырастает в разы, при этом результат может быть и вовсе не достигнут, а на работу предпочитают брать мигрантов, добавляет он.

По данным Минэкономразвития, примерно половина объектов задержана по формальным причинам: среди них — несвоевременное внесение изменений, уточняющих срок ввода. Проблемными остаются 85 объектов, где реально существуют проблемы с подрядчиками и судебными вопросами.

Должностным лицам, срывающим программы ФАИП, могут грозить штраф до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 2-х лет,

полагает Антонов. Судя по аудиту программ в прошлом году, наиболее вероятно, что больше всего может достаться Роскосмосу. Плюс будет идти внутренняя аппаратная борьба в Минэкономразвития. Скорее всего виновными окажутся работники среднего звена, как наименее защищенное и наиболее нагруженное обязанностями, рассуждает аналитик.

Линия руководства страны на усиление ответственности чиновников за нацпрограммам начала прослеживаться с послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, где он подробно останавливался на реализации приоритетных нацпроектов.

«Запаса времени на дальнейшую раскачку, утряску и увязки у нас нет», — дал понять президент. «Мы обязаны двигаться только вперед, постепенно набирая темп этого движения.

Если же кто-то собирается работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти», — подчеркнул Путин.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета Станислава Митраховича,

президент таким образом готовит элиту к возможному ужесточению курса в плане сокращения растрат, неэффективных трат и т. п. Цены на нефть нестабильны, санкции могут быть ужесточены — надо готовиться, добавляет он.

При этом остальные федеральные чиновники перенимают эту риторику.

Так, 6 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление на Правительственном часе министра экономического развития Максима Орешкина, подчеркнув, что тот не готов к разговору с депутатами на тему исполнения национальных проектов и ускорения экономики России. Володин предложил перенести дискуссию на более поздний срок.

Во время дискуссии при этом выяснилось, сколько средств выделено и какая часть денег уже дошла до регионов. По словам Орешкина, выделен весь объем, а расходование находится ниже 10%, так как не проведен еще целый ряд процедур.

Низкий уровень освоения средств при исполнении национальных проектов в регионах констатировал 22 марта и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе селекторного совещания с субъектами, хотя все условия для проведения конкурсных процедур и заключения договоров для финансирования созданы.