Ряды редеют: названы самые богатые россияне

Американский журнал Forbes опубликовал во вторник, 5 марта, свой традиционный рейтинг богатейших людей планеты. Для попадания в этот список необходимо обладать состоянием свыше $1 млрд. При подсчете состояний мировых миллиардеров Forbes использовал котировки акций их компаний и валютные курсы на 8 февраля 2019 года.

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Богатейшим россиянином по версии журнала стал бизнесмен Леонид Михельсон, которому принадлежат крупные пакеты «Новатэка» и «Сибура». Его состояние увеличилось до $24 млрд с $18 млрд в 2018 году

Фоторепортаж: Самые богатые россияне __is_photorep_included12225007: 1

Рост благосостояния на $6 млрд журнал объясняет подорожанием акций «Новатэка». Михельсон уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016-2017 годах. В глобальном рейтинге Forbes Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место.

В общей сложности статус богатейших жителей планеты имеют 98 россиян, причем впервые с 2011 года в списке есть российские бизнесмены, чье состояние превышает $20 млрд. В этом году эту высоту смогли взять сразу пять выходцев из России. Кроме Михельсона это лидер прошлогоднего рейтинга, основной владелец НЛМК Владимир Лисин ($21,3 млрд), президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($20,7 млрд), председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд) и совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

В общемировом рейтинге Владимир Лисин занимает 45-е место, а Вагит Алекперов, Алексей Мордашов и Геннадий Тимченко расположились друг за другом на позициях с 47-й по 49-ю.

В десятку богатейших россиян также вошли крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд, 58-е место в общемировом рейтинге), совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15 млрд, 79-е место), крупнейший бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд, 90-е место), совладелец USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд, 106-е место) и совладелец Evraz Роман Абрамович ($12,4 млрд, 107-е место).

В этом году из рейтинга россиян-богачей выбыли в том числе член правления «Сибура» Кирилл Шамалов — в прошлом году журнал оценивал его состояние в $1,4 млрд, а в этом — в $950 млн. Есть в списке и новые лица – например, теперь в число долларовых миллиардеров попали владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд, 2057-е место общемирового рейтинга) и сын Михаила Гуцериева Саид ($1,3 млрд, 1717-е место).

Богатейшим человеком мира Forbes уже второй год подряд называет основателя Amazon Джеффа Безоса, чье состояние оценивается в $131 млрд

Правда, в следующем году Безос может лишиться своего лидерства, ведь ему предстоит развод с женой и раздел совместно нажитого имущества. На второй строчке расположился сооснователь Microsoft Билл Гейтс (у него $96,5 млрд). Замыкает тройку рекордсменов по богатству председатель совета директоров и исполнительный директор компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($82,5 млрд).

Самой богатой женщиной в мире по версии Forbes стала внучка основателя L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс — с состоянием в $49,3 млрд (+$7,1 млрд к прошлому году) она занимает в общем рейтинге 15-е место. Вместе с сыновьями Франсуаза Бетанкур-Мейерс владеет 33% компании L'Oréal, одного из мировых лидеров по производству косметики и парфюмерии. В прошлом году звание богатейшей женщины планеты принадлежало дочери основателя торговой сети Walmart Элис Уолтон.

Кроме того, в этом году титул самого юного долларового миллиардера также получила женщина — 21-летняя Кайли Дженнер.

Таким образом, модель и основательница косметической компании Kylie Cosmetics побила рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга, ставшего миллиардером в 23 года

Самым старым богачом в рейтинге стал 100-летний основатель сингапурской судоходной компании Pacific International Lines Чанг Юн Чунг, чье состояние оценивается в $2,1 млрд.

Всего в 2019 году Forbes обнаружил по всему миру 2153 миллиардера – это на 55 меньше, чем год назад. Сократилось и общее состояние богатейших людей планеты: в этом году оно составило $8,7 трлн, что на $400 млрд меньше, чем в 2018 году. Как сообщают составители списка, рейтинг покинули 11% участников, или 247 человек, — это наибольший показатель с кризисного 2009 года.