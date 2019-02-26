Слишком дорогая Украина: почему нужны новые газопроводы

Министр энергетики РФ Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» заявил, что транзит российского газа через Украину обходится значительно дороже других маршрутов. Киев установил самый высокий тариф на прокачку, подчеркнул он.

«Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты», — сказал министр.

Для сравнения он привел в пример газопроводы «Ямал-Европа» и «Северный поток — 1», где цена прокачки 1000 куб. метров газа на 100 км ниже, чем по украинской трубе.

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Это обусловлено, в первую очередь, тем, что украинская газотранспортная система (ГТС) создавалась около 50 лет назад, тогда были еще старые технологии, достаточно большой износ основных фондов, большие потери при транспортировке газа, пояснил министр.

В то же время новые газопроводы, такие как «Турецкий поток», «Северный поток – 1» (уже действует) и «Северный поток — 2», строятся на основе современных технологий: это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери.

«Себестоимость транспортировки газа по «Северному потоку — 1» на сегодняшний день обходится почти в 2 раза дешевле потребителю, чем себестоимость транспортировки по ГТС Украины», — добавил Новак.

Кроме этого, сейчас центр добычи газа находится на Ямале, это Бованенковское месторождение. Маршрут «Северного потока-1» через Балтийское море оттуда до Германии на 1885 км короче, чем через украинскую ГТС, обращает внимание глава Минэнерго.

Ранее украинские политики отмечали, что транзит российского газа ежегодно приносит национальной казне доход в $2-4 млрд. Действующий контракт на транзит газа межу «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 1 января 2020 года. В настоящее время стороны при участии посредника в лице Еврокомиссии обсуждают возможные параметры нового соглашения, однако пока даже близко не подошли к возможному компромиссу.

О том, что Киеву необходимо доказать целесообразность сохранения поставок через украинскую ГТС ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, а следом и представители «Газпрома». Эту же позицию озвучивал Александр Новак в ходе последних трехсторонних консультаций в Брюсселе.

США, ряд европейских стран, а также Еврокомиссия, считают, что проект увеличит зависимость от российского газа, а Украина потеряет транзитные доходы, «поэтому любыми способами, любыми силами, методами, путем изменения законодательств, или путем прямого шантажа необходимо оставить этот объем газа через украинскую газотранспортную систему», посетовал Новак.

«Представьте, вам предложили, допустим, поехать из Москвы в Петербург. Вы хотите через 4 часа на «Сапсане» уже добраться. А вам бы сказали: «Нет, вы не можете ехать, потому что вы должны использовать старую железнодорожную инфраструктуру, старый локомотив, старые вагоны. Вот езжайте, пожалуйста, по ним, по-другому вы не можете». Но это просто нонсенс какой-тот, на самом деле», — возмутился министр.

О скором конце «украинской монополии» в сфере транзита газа в Европу заявил и глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации проекта, Райнер Зеле в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung на прошлой неделе. Именно запуск «Северного потока — 2» поставит точку в этом вопросе.

После запуска газопровода страны Восточной Европы потеряют возможность устанавливать слишком высокие цен за транзит. Это, несомненно, позитивный момент для Европы, сказал он.

Переговоры по новому транзитному контракту между Москвой и Киевом осложняются судебной историей между «Газпромом» и «Нафтогазом». В прошлом году Стокгольмский арбитраж принял решение взыскать с Украины $2 млрд в качестве оплаты за газ, но отменил правило «бери или плати», при этом подтвердил обязательства «Газпрома» по транзиту и присудил $4,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

Российский газовый концерн не стал платить итоговые $2,56 млрд и подал апелляцию. «Нафтогаз» пытается арестовать имущество «Газпрома» в третьих странах, чтобы взыскать долг. Российская сторона настаивает на нулевой варианте судебных споров для окончательного решения этого вопроса, украинская сторона не собирается отказываться от выигрыша.

«Здесь предстоит еще большая дискуссия. До конца года будем взаимодействовать с нашими коллегами (на Украине) в рабочем порядке и с нашими коллегами из Еврокомиссии», — пообещал Новак.