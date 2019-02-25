«Газпром» тасует кадры: куда ушли два зампреда

«Газпром», вероятно, довольно консервативная компания в плане кадровых перестановок. Крупные перестановки в команде холдинга происходят не часто.

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Во многом именно поэтому заявление компании о том, что ее покидают сразу два заместителя председателя правления - Валерий Голубев и Александр Медведев, вызвало такой общественный резонанс.

Последний раз громкая отставка из «Газпрома» происходила около восьми лет назад, когда компанию покинул один из ключевых зампредов компании Александр Ананенков. Некоторые СМИ писали тогда, что Ананенков был очень влиятельным топ-менеджером, руководил компанией во время госпитализации Алексея Миллера и мог быть одним из претендентов на пост главы компании. При этом у него был ряд конфликтов с другими топ-менеджерами. Тогда же компанию покинули ряд руководителей ключевых департаментов. Это стало самым масштабным кадровым изменением в монополии после 2006 года, когда компанию покинул зампред Александр Рязанов.

Не такой громкой, но ощутимой по последствиям для «Газпрома» стала отставка в 2012 году члена правления, начальника Департамента стратегического развития Влады Русаковой. Формально она покинула «Газпром» по причине достижения пенсионного возраста, однако в итоге уже через несколько месяцев стала вице-президентом «Роснефти» и возглавила департамент развития газового бизнеса компании, после чего конкуренция между госкомпаниями обострилась, в том числе и в газовой сфере.

Новые отставки в компании могут быть связаны с необходимостью обновления команды. Как говорят источники «Газеты.Ru» в «Газпроме», ослабление позиций Александра Медведева и Валерия Голубева началось в компании уже давно.

Александр Медведев еще в 2014 году покинул должность главы «Газпром экспорта», уступив место Елене Бурмистровой, которая внесла серьезный вклад в достижение газовых договоренностей с Китаем. В последние годы он все больше и больше отходил от дел и ключевых решений, хотя по-прежнему активно выступал в прессе по многим ключевым темам, включая строительство новых газотранспортных маршрутов, транзитные переговоры с Украиной и т.п.

Теперь, как отмечается в сообщении «Газпрома», Александр Медведев «сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит». Эксперты и источники сходятся на том, что место Медведева в правлении холдинга может занять как раз Елена Бурмистрова.

Чем будет теперь заниматься Валерий Голубев, сложно сказать. Ранее ходили слухи, что он давно не прочь возглавить собственную компанию. У Голубева большой опыт работы с поставщиками, представителями машиностроительной отрасли. Кроме того, у него за плечами многочисленные переговоры с партнерами «Газпрома» на постсоветском пространстве, умение вести диалог с Туркменией, выстраивание отношений с Белоруссией и пр. Голубева называли едва ли не личным другом президента РФ Владимира Путина и говорили о его службе в КГБ.

Глава холдинга Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева «за многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО «Газпром». Кто может сменить Голубева в составе правления «Газпрома», сказать сложно. Логичнее всего было бы предположить, что это может быть человек, сейчас курирующий внутренний рынок - глава «Газпром Межрегионгаза» Кирилл Селезнев. Однако его собственные позиции на фоне дела Арашуковых могут пошатнуться.

Кстати, с делом Арашуковых - хищением газа на Северном Кавказе на общую сумму свыше 30 млрд рублей - некоторые эксперты связывают нынешние отставки в «Газпроме».

Кроме двух зампредов от должности освобожден Всеволод Черепанов, занимавший пост начальника Департамента 307 (курировал добычу). Он продолжит работу на другой должности в группе «Газпром», уточнили в компании.

Чем именно займет Всеволод Черепанов и кто сменит Голубева и Медведева в компании, пока не уточняется. «Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления ПАО «Газпром» будут приняты советом директоров компании», - уточнили в компании. По всей видимости, тогда же и будут названы имена их приемников.

И Медведев, и Голубев пришли в «Газпром» фактически вместе с Алексеем Миллером в 2002 году. С 2002 года Медведев курировал экспортное направление «Газпрома», сначала как глава «Газэкспорта», потом - «Газпром экспорта», пока в 2014 году его на этом посту не сменила Елена Бурмистрова. В 2009 г. Медведев входил в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.

В целом говорить о каких-то серьезных изменениях внутри «Газпрома» в связи с объявленными перестановками сложно, отмечает эксперт IFC Markets Дмитрий Лукашов. По сути на текущих и перспективных проектах компании, в первую очередь экспортных, таких как «Северный поток-2» и «Турецкий поток», даже снятие двух зампредов повлиять не может, добавляет эксперт.

В нынешних перестановках также может быть задействована, частично, целесообразность замещения Медведева и Голубева на более подходящих работников к предстоящей динамике работы до 2022 года, полагает аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.