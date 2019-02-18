Арест американца: чрезвычайная ситуация для экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не поддержал заключение под стражу основателя и управляющего инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

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Он назвал ситуацию с арестом «чрезвычайной», но подчеркнул, что пока не поручился за американского предпринимателя.

«Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», - написал он в своем твиттере.

Ранее в защиту Калви выступили многие известные бизнесмены и главы крупных компаний. В частности, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож считает фонд Baring Vostok и Майкла Калви «стандартом приличности и законности для рынка».

«Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из Baring, делал что-то неприличное или незаконное. Они всегда были стандартом приличности и законности для рынка», — передал Волож через пресс-службу «Яндекса» (цитата по ТАСС).

По словам Воложа, фонд Калви был единственным, кто не требовал контроля над интернет-компанией, когда инвестировал в нее в 2000 году. «Их деньги были умными и деликатными. И это принесло свои результаты, посаженное зернышко принесло потрясающие плоды. Позднее похожие принципы применялись ко всем инвестициям Baring на нашем рынке, и к ним стояла очередь из лучших компаний и стартапов», - добавил он.

Глава «Роснано», председатель Российского совета фондов прямых инвестиций Анатолий Чубайс отметил высокую деловую репутацию Калви и выразил надежду на объективное расследование.

«Не готов комментировать уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви, потому что мы не знаем суть предъявленных ему обвинений. Но от лица Российского совета фондов прямых инвестиций могу уверенно сказать, что Майкл Калви - один из самых уважаемых инвесторов, который стоял у истоков создания нашей индустрии, и обладает высокой репутацией в деловых кругах как в России, так и за рубежом. Благодаря его профессионализму и авторитету в Россию было привлечено около $4 млрд иностранных прямых инвестиций. Российский совет фондов прямых инвестиций выражает надежду на объективное расследование с учетом приведенных фактов», - заявил Чубайс.

«Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как «Яндекс», Ozon, «Тинькофф» и другие. И, не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, и это окажется недоразумением», - в свою очередь сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 18 февраля, что российский лидер Владимир Путин неоднократно встречался с основателем Baring Vostok американцем Майклом Калви, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле знают основателя Baring Vostok как крупного последовательного инвестора, который «всегда отстаивал тезисы об инвестиционной привлекательности» российского рынка.

«Безусловно, мы хорошо знаем об инвестиционной деятельности, инвестиционной активности Майкла на российском рынке на протяжении многих лет, давайте дождемся того, как мы получим какую-то информацию по конкретным пунктам, в чем там обвиняют», — добавил Песков.

По его словам, в Кремле внимательно следят за развитием событий вокруг дела Baring Vostok. Песков подчеркнул, что в настоящий момент Калви нельзя считать виновным по какому-то либо обвинению, поскольку суда еще не было. При этом он подчеркнул, что уголовное дело против Калви не входит в повестку Путина.

«Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства, это вполне естественно, это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь» — сказал Песков.

Напомним, что 16 февраля, Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok. Гражданин США Майкл Kалви проходит по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

Максимальное обвинение по предъявленному бизнесмену обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Следствие предполагает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в качестве погашения долга. Было заключено соглашение об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций этой компании. При этом стоимость ценных бумаг была намеренно завышена с 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.

Калви отрицает свою вину и эти выводы следствия, и говорит о наличии корпоративного конфликта, который и привел к данному делу.

Суд ранее не согласился оставить бизнесмена под домашним арестом. Как утверждает следствие, бизнесмен может скрыться из России, находясь на свободе и имея американское гражданство. Кроме того, Калви может попытаться оказать давление на свидетелей, уничтожить документы, еще не изъятые при обысках, или другим образом помешать расследованию.

Помимо Калви, по делу также проходят партнер фонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» — ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, а также генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» («ПКБ») Максим Владимиров. Они также заключены под стражу до 13 апреля.

В понедельник, 18 февраля, защита обжаловала в Мосгорсуде арест двух фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин.

«Мы подали жалобу в канцелярию Басманного суда. Она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Мы просим изменить Калви меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог», - сказал собеседник агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока не назначена.