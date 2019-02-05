Мифы Украины: что будет с субсидиями на ЖКХ

Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко назвал предложение субсидий для оплаты коммунальных услуг мифом, который разваливает экономику страны. По его словам,

ни в одной стране мира «60% населения не нуждается в субсидиях для оплаты коммунальных услуг».

«Нам рассказывают, что субсидии — это такой подарок с неба, что вам ничего не нужно делать: пойти и получить субсидию. Это огромный миф Украины, который направлен на то, чтобы развалить экономику Украины. Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы», — сказал Кучеренко в эфире NewsOne.

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Ранее депутаты Верховной рады Украины, члены «Оппозиционной платформы — за жизнь» Наталья Королевская, Юрий Бойко и Вадим Рабинович опубликовали законопроект, который предусматривает списание долгов жителей страны за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

В записке к законопроекту говорится, что по состоянию на 1 января 2019 года

украинцы накопили 26,4 млрд гривен (более $958 млн) долгов за газ. За тепло жители страны не выплатили 16,7 млрд гривен (более $600 млн), а за электроэнергию — 4,8 млрд гривен (около $174 млн),

сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт парламента.

По информации агентства, авторы законопроекта сочли, что жителей Украины следует освободить от уплаты этих задолженностей из-за «несоответствия темпов роста цен на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг и уровня доходов населения».

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Долженков во время выступления в парламенте заявил, что с первого января 2020 года цена на газ на Украине вырастет в 12 раз по сравнению с ценами на топливо в 2013 году.

Кабмин Украины в прошлом году принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%. В результате новая цена на газ составила 8,5 тыс. гривен ($305) за тысячу кубометров. C 1 января этого года тариф на отопление на Украине повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ. При этом в отдельных регионах газоснабжение увеличилось на четверть.

Очередное повышение цен на газ на Украине намечено на май 2019 года. Как отмечается, Украина также обязана приравнять цены на газ для населения к рыночным с 2020 года.

На фоне растущих цен на газ и инфляции Украина постепенно превращается в самое бедное государство Европы.

При этом минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте остается самой низкой среди европейских стран — около $150.

Глава украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявил, что

из-за высоких цен на отопление некоторые жители Киева используют кирпичи для обогрева помещений.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по повышению тарифов, ее запись опубликована на канале GolosTV UA на YouTube.

Сергиенко подчеркнул, что из-за повышения тарифов на отопление «рано или поздно» жители Украины не смогут платить за услуги ЖКХ, «предприятия обанкротятся» и после этого наступит «коллапс».

«Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату», — сказал Сергиенко. Он заверил, что такой способ обогрева он лично наблюдал в одной из квартир Киева.

Ранее депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны. «Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — сказал депутат.

По данным Всемирного банка, если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сейчас — 25%.

И в организации недовольны этой ситуацией. Как отмечала директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Кахконен, Всемирный банк вложил с 2014 года в Украину больше средств, чем в какую-либо другую страну.

Международный валютный фонд (МВФ) согласился выдать Киеву $3,9 млрд в рамках программы финансовой помощи Stand-by arrangement.

Первый транш в $1,4 млрд был перечислен в конце декабря. Правда, цена сегодня слишком велика, и расплачиваться будет население. Именно МВФ потребовал поднять цены на газ до европейского уровня.

Без этих денег Украине было бы тяжело пройти пик выплат по внешним долгам, который приходится на этот и следующий год. Плановые валютные выплаты с процентами составят $17 млрд. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, который выпустил Национальный банк Украины (НБУ) в декабре прошлого года.

Депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович ранее назвал фонд «захватнической организацией», которая пытается захватить Украину, превратив ее в «сырьевой участок». Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, Украина не способна выплачивать долг кредиторам.

«Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей: вырубать лес, поднимать бесконечные тарифы. Все, что хочет МВФ, — в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», — сказал он.