Жилье за миллиард: у Миллера нашли царь-квартиру

В четверг, 31 января, Алексею Миллеру исполнилось 57 лет. Из них последние 18 лет он занимает должность председателя правления «Газпрома». Но вряд ли у него в этот день было праздничное настроение.

Реклама

Накануне грянул скандал с хищением газа, а в четверг расследовательский проект «База» опубликовал статью о «царь-квартире» Миллера.

По данным издания, площадь жилья главы «Газпрома» на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге составляет 1396 кв.м. «Более того, на одном этаже с «царь-квартирой», в этом же здании, расположены еще две квартиры, принадлежащие главе «Газпрома»: площадью 186 и 401 квадратный метр», — говорится в материале.

Таким образом, общая площадь жилых помещений, которые якобы принадлежат Алексею Миллеру, составляет почти 2 тысячи квадратных метров.

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.

По словам одного из питерских риелторов, речь идет об объекте, известном как дом «Зоологический, 2-4», выходящий на Мытнинскую набережную. Квартира площадью 1346 квадратных метров может стоить больше 1 млрд рублей, подтверждает собеседник «Газеты.Ru».

«По-моему, дом не был в открытой продаже. Квартиры якобы скупали сотрудники «Газпрома». На стадии строительства это уже был самый дорогой дом Санкт-Петербурга», — рассказал он.

Дом был сдан в 2012 году. Проект реализован строительной корпорацией «Возрождение Санкт-Петербурга», входящей в состав «Группы ЛСР».

«Трехэтажный подземный паркинг с автомойками, шикарные холлы и лестницы, атриумные дворики — здесь предусмотрено все для создания особого комфорта. Этот дом — настоящее воплощение мечты истинных ценителей эксклюзивности», — говорится в описании объекта на сайте компании.

Купить себе роскошные апартаменты Алексей Миллер вполне может. Только за 2014-2015 гг, по оценке журнала Forbes, он получил вознаграждений почти на $45 млн.

В «Газпроме» вопросы «Газеты.Ru» про публикации о квартире оставили без ответа.

Тем не менее, неприятный осадок и ненужную шумиху публикация про апартаменты оставила. Тем более, что в среду произошло еще одно крайне неприятное событие для «Газпрома».

Следственный комитет РФ (СК) обвинил в хищении природного газа группу менеджеров структур «Газпром межрегионгаза» во главе с советником гендиректора компании Раулем Арашуковым. Его сыну Рауфу — сенатору от Карачаево-Черкесии — были также предъявлены обвинения в давлении на свидетелей и убийстве.

«Используя связи, он (Рауль Арашуков) способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа», — считает СК.

По версии следователей, соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли СКФО большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям. Сумма ущерба оценивается в 30 млрд руб.

Стоит отметить, что в «межрегионгазовской» структуре Рауль Арашуков работает с 2002 года. В течение почти десяти лет он возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Напомним, что гендиректор компании «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев занимает свой пост с 2003 года. Он член команды Алексея Миллера, работал с ним в «Морском порту Санкт-Петербурга» и «Балтийской трубопроводной системе», а потом перешел в «Газпром».

Два источника «Газеты.Ru», знакомые с ситуацией, говорят, что «квартирный вопрос» и «газовое дело» могут сигнализировать о приближающейся отставке Алексея Миллера.

Впрочем, слухи об этом ходят уже не первый год, но каждый раз они не реализуются. Напротив, позиции Миллера пока только крепли. Например, в ноябре 2017 года президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В прошлом году глава государства встречался с ним несколько раз, в частности в феврале по случаю 25-летнего юбилея «Газпрома», а затем в декабре Путин принял участие в торжественной церемонии окончания укладки морской части газопровода «Турецкий поток».

Эксперты рынка считают, что глава «Газпрома» может сейчас уйти в отставку только по состоянию здоровья, поскольку его команде предстоит в этом году завершить несколько ключевых проектов. Во-первых, достроить три экспортных газопровода: «Северный поток – 2», «Турецкий поток» и «Силу Сибири». Во-вторых, необходимо подписать новое соглашение с Украиной по транзиту российского газа.

«Эта история не очень похожа на то, что кто-то пытается снять Миллера с поста. Попытки такие ранее были, но закончились ничем. Миллер — государев человек. Было бы удивительно, если бы нашли просто трехкомнатную квартиру, а не такую большую. Впрочем, ослабить его позиции эта история может», — считает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий.

Решение по главе «Газпрома» все равно будет принимать только президент, подчеркивает политолог.