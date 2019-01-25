«Нас все хотят»: приключения украинцев в Давосе

Неожиданно героем дня на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе стал мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

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Он рассмешил публику попыткой произнести слово digitalization (цифровизация). Видео с выступлением Кличко уже опубликовали некоторые СМИ и блогеры в соцсетях.

Мэр Киева участвовал в обсуждении развития украинской столице на одной из площадок ВЭФа. На кадрах видно, как он пытается выговорить слово digitalization, однако путается и издает невнятные звуки.

В это время другие участники дискуссии и гости в зале пытались подсказывать Кличко, однако правильно произнести модный современный термин ему так и не удалось. Под конец почти никто из сидящих в зале не мог сдержать смех.

Отличился на форуме и брат столичного градоначальника боксер Владимир Кличко. В своем выступлении он рассказал экономистам о «сексуальности» Украины, попытавшись именно этим привлечь инвесторов в страну.

«Мы сексуальны, и все нас хотят», — сказал Кличко на английском языке. Именно поэтому, продолжил он, Украина много веков подвергались агрессии иностранных захватчиков.

Видео дискуссии опубликовано на YouTube-канале украинского дома в Давосе.

Так, Кличко, по всей видимости, хотел сообщить о том, что инвестировать в Украину по-прежнему выгодно. «Мы преследуем функцию объединения и выступаем в качестве моста. Вероятно, люди — это самое ценное, что Украина может дать этому миру», — подчеркнул он.

Вообще, представители Украины на Давосском форуме в этом году стали главными героями курьезных новостей. Например,

кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко в своем фейсбуке похвалился тем, что на Всемирном экономическом форуме набрал бесплатных шапок для себя и своих друзей — сувениры для участников мероприятия.

«Да, такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не провернул «шапочные махинации» ради друзей», — написал он. Схему своей «махинации» Шевченко описал так: он проснулся в шесть утра, встал в очередь «желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки» и взял сразу четыре, так как «больше совесть не позволила». Позже он «понял, что мало взял», и вернулся, однако подошедший охранник сказал, что тот взял достаточно и должен уйти.

«А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу», — похвастался политик. По его словам, после «сложных дипломатических переговоров» охранник «демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку».

Трое других участников предвыборной украинской гонки и вовсе использовали Давос как площадку для дебатов. Президент Пётр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко встретились утром 24 января на завтраке. Как пишет «Украина.ру», их хотели посадить за один столик №10, однако «в итоге украинская компания оказалась настолько «дружественной», что даже «приятного аппетита» никто никому не пожелал».

Тимошенко с Гриценко игнорировали друг друга, а Порошенко с ними за стол вообще не сел, а сразу отправился на сцену выступать, а после пожал руки всем, кроме конкурентов.

Зато Виталий Кличко не растерялся: он занял за десятым столом пустовавшее место, предназначенное для президента, расцеловал Тимошенко и пообщался с Гриценко.

Порошенко тем временем в своем выступлении главными достижениями за последние четыре года назвал создание сильной армии, получение автокефалии, проведение реформ, стремление в ЕС и НАТО.

Тимошенко во время выступления говорила о необходимости разработать модель новой Украины после президентских выборов.

«Фрагментарные изменения, которые пытались провести последние четыре года, не принесли успеха. Я призываю всех к интеллектуальной дискуссии, чтобы делать системные изменения в стране, а не ждать каждый раз доброго царя», — заявила она.

После этого заявления ведущий телеканала CNN Фарид Закария, который модерировал мероприятие, поинтересовался: «Как вы можете быть реформатором, если вы — часть прошлого с кучей реформ?»

«Оценку мне поставили коррупционеры, — парировала Тимошенко. — Я всегда боролась с системой. Чтобы пройти такую мясорубку, которую я прошла, надо иметь отвагу. Я знаю атом нашей политики».

Учитывая, сколько лет Тимошенко остается на плаву, в последнее утверждение верится особенно.

Гриценко выступил в пафосно-патриотическом духе, а позже в написал в фейсбуке: «У нас все есть — и ресурсы, и люди. Не зря наши соотечественники — лучшие во всем, за что берутся.

Даже самый вкусный кофе в Давосе готовит бариста-украинец».

Впрочем, украинские политики отметились не только в Давосе.

25 января президент Украины Петр Порошенко «взорвал» интернет очередным конфузом. Он не одернул полы пиджака во время совместного фотографирования со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном в ходе визита в Иерусалим. И это фото было размещено на официальном сайте Порошенко. Однако позже снимок был удален.

Блогер и общественный деятель Татьяна Монтян назвала вид президента «пиджак, заправленный в трусы», а также удивилась, что комичный снимок одобрила президентская пресс-служба и опубликовала на своем сайте.