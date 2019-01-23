Уложиться в норму: Чубайс достучался до правительства

Минэкономики подготовило предложения по введению соцнормы потребления электроэнергии для населения, которую в правительстве обсуждали еще осенью 2018 года. Как отмечает «Ъ», они будут обсуждаться на совещании у профильного вице-премьера Дмитрия Козака 23 января.

Реклама

Как рассказал источник издания, знакомый с новым вариантом,

предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВт•ч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт•ч — по повышенному, а более 500 кВт•ч — по экономически обоснованному. При этом потребление предлагается фиксировать на лицевой счет, а не на человека.

То есть норма будет рассчитываться на жилое помещение, без учета количества проживающих там человек.

Для некоторых категорий потребителей предусмотрены льготы. Так, например, их могут получить потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, которые используют электричество для отопления, например участники садовых и дачных кооперативов. Для них границы дифференциации предлагается установить на уровне 3300 кВт•ч и 3500 кВт•ч в месяц, в ряде регионов — 3500 кВт•ч и 3700 кВт•ч в месяц.

Кроме того,

с 2020 до 2033 года будут плавно сокращаться льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения.

В настоящее время для таких категорий потребителей установлен понижающий коэффициент 0,7, доплачивают за них крупные потребители.

Еще летом в интервью «Газете.Ru» глава «Роснано» Анатолий Чубайс отмечал, что в РФ необходимо создать систему социальной поддержки низкодоходных групп населения через социальную норму потребления. Речь о том, чтобы перейти к диверсифицированным тарифам, чтобы более состоятельные граждане, потребляющие больше электроэнергии, платили за нее больше. Сделать это несложно, считает Чубайс.

Эту идею он повторил недавно, выступая на дискуссии по энергоэффективности в рамках Гайдаровского форума.

«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года — стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — посетовал он.

При этом Чубайс признал, что за счет простого увеличения тарифов на электроэнергию проблему не решить, потому что «Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно».

«Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — подчеркнул он, добавив, что именно на это и направлено введение соцнормы.

Слова Чубайса, вырванные из контекста, вызвали целый шквал комментарий и бурную полемику в обществе, тем не менее вопрос соцнормы с повестки дня не снят.

Около пяти лет назад в ряде регионов власти запустили пилотные проекты по нормам энергопотребления. Только расчет делался не на жилое помещение, а исходя из числа прописанных в нем жильцов. Однако проект подвергся резкой критике со стороны президента РФ Владимира Путина, который был возмущен резким ростом тарифов.

По расчетам ФАС, в среднем в нашей стране один человек тратит 89 кВт/ч в месяц. Если взять за единицу расчета среднюю семью, то теоретически можно уложиться. Однако в некоторых квартирах проживают семьи по пять-шесть человек.

Идею в сентябре поддержал Дмитрий Козак. Тогда срок проработки поручений по этому вопросу был установлен до 15 января 2019 года. В аппарате вице-премьера «Ъ» заверили, что предложения ведомств по борьбе с перекрестным субсидированием будут рассматриваться в контексте их социально-экономических последствий, финансового эффекта для различных категорий населения в условиях роста фискальной нагрузки.

Минэнерго ранее подсчитало, что в социальную норму потребления в 300 кВт/​ч в месяц укладываются 93–95% населения.

Однако сейчас в ведомстве настороженно относятся к проекту. Так, первый замминистра Алексей Текслер написал письмо в Минэкономики от 17 декабря 2018 года, в котором отмечал, что дифференциация тарифов приведет к значительным социально-экономическим последствиям, может вызвать рост финансовой нагрузки на граждан, которая и так увеличивается из-за ряда фискальных решений, включая рост НДС, налогообложение самозанятых, индексацию тарифов ЖКХ.

Эксперты же полагают, что одной соцнормой проблему не решить. Возможности потребителей оплачивать этот рост и так зачастую находятся на пределе, отмечает руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления Сколково Алексей Хохлов. Важно выстроить системную и последовательную работу на всех уровнях. Примером такого подхода могло бы стать формирование комплексных планов энергоменеджмента в муниципалитетах и городах с выделением ответственных за координацию и контроль их реализации, полагает эксперт.

Для бизнеса реализация таких предложений на самом деле ничего хорошего не принесет, уверен аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Изменение стоимости киловатт/часа имеет непосредственное влияние на изменение себестоимости производимой продукции и услуг. Чем выше стоимость электроэнергии, тем ниже конкурентоспособность продукции государства на внешних рынках.

Доведение цен на электроэнергию внутри страны до мирового уровня по факту приведет к снижению конкурентоспособности вообще всей экспортируемой из России продукции, уже не говоря об ускорении инфляции внутри страны, сворачиванию потребления, частного сектора экономики и промышленного производства, полагает Антонов.