Годы стагнации: экономике России предрекли упадок

Российской экономике обещают продолжение стагнации. Ее рост в 2019 году составит всего 1,6%. В следующем году рост экономики будет 1,7%. Об этом говорится в новом докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Таким образом, МВФ ухудшил свой октябрьский прогноз роста экономики России в 2019 году на 0,2 п.п., прогноз для 2020 года снизился на 0,1 процентного пункта.

Стагнации в российской экономике будут способствовать недостаточное кредитование бизнеса, низкий уровень инвестиций, уязвимость банковского сектора и умеренно консервативная фискальная политика, отмечается в докладе. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2019 года может усилить инфляционное давление, сократить уровень потребительских расходов и предотвратить смягчение кредитно-денежной политики. Международные санкции остаются источником нестабильности, что препятствует инвестициям и ведет к росту финансовых издержек.

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В целом для развивающихся экономик в документе предусмотрено снижение темпов роста экономики в этом году на 0,1 п.п., с 4,6% до 4,5%. Однако в 2020 году темпы роста экономики вырастут до 4,9%. Если в этом году темпы роста развивающихся экономик упадут из-за сокращения активности в Турции и Мексики, в следующем году развивающиеся страны «вытянет» все та же Турция и Аргентина.

В целом, согласно докладу МВФ, в 2019 -2020 годах в глобальной экономике сохранился устойчивый рост на уровне около 3%, но он снизится с 3,7% до 3,5%. И в 2020 году составит 3,6%.

В других прогнозах предусмотрен еще меньший рост.

Так, согласно январскому докладу Всемирного банка (ВБ), в России ожидается краткосрочное замедление роста экономики до 1,5% (ухудшение прогноза на 0,3% по сравнению с июньскими данными). В 2020 и 2021 годах ВБ ожидает увеличение темпов роста ВВП РФ до 1,8%.

В майских указах президента до 2024 года была указана стратегическая цель - Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Однако в последнее время даже официальная риторика российских чиновников сменилась, и теперь они даже не надеются, как раньше, что наша экономика будет расти темпами выше среднемировых. Виноваты в этом внешние условия, считают они.

Так, как заявил во время Гайдаровского форума на сессии «Россия и Мир: национальные цели развития и глобальные тренды» глава Минэкономразвития Максим Орешкин, задача выхода экономики РФ на темпы роста в 2021 году на уровне 3% осложняется внешними рисками.

«Чтобы дойти до глобальной рецессии, как это было, например, в 2008 году, должен действительно случиться очень серьезный кризис. Но даже серьезное замедление — если мы раньше говорили, что экономика глобальная растет 3,7%, даже уход на 3% — это очень серьезное изменение всех условий, в которых существуют экономики, в том числе российская»,

— заявил Орешкин.

В этом случае мировая экономика не вытянет российскую.

«Источником роста для нас (не будет) внешний мир — это касается и экономической динамики, и санкционных историй, и торговых войн… Вытянуть она (экономика) может себя только сама, в условиях тяжелой демографии — за счет инвестиционного роста и роста производительности труда», — отметил министр.

Примерно в таком же духе недавно рассуждал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Что касается общих рисков реализации наших целей, если мы возьмем прошлый шестилетний период, то, конечно, это все изменения внешние, которые у нас есть, – торговые ограничения, санкции, войны торговые, которые сегодня ведутся. Безусловно, это не на пользу не только мировой экономике, но и РФ, поскольку мы очень глубоко интегрированы», – пояснил он.

Даже ведомства, отвечающие за темпы роста российской экономики, не ждут от наступившего года прорыва, что уж говорить о международных институтах,

констатирует эксперт «Финама» Алексей Калачев.

«На замедлении сказываются снижение цен на экспортируемые энергоресурсы, растущее технологическое отставание, сокращение притока иностранных инвестиций, медленный рост инвестиционного и потребительского спроса, низкая производительность труда и высокая доля непроизводительных затрат, связанных с коррупционной составляющей», - перечисляет он.

В 2019 году российская экономика будет показывать слабый рост, а сохранение геополитических рисков будет препятствовать росту инвестиций и увеличивать издержки бизнеса, говорит Владимир Тихомиров, главный экономист БКС.

«В условиях комфортных цен на нефть (наш среднегодовой прогноз по марке Brent - $75 за баррель) российская экономика в 2019 год вырастет всего лишь на 1,5%»,

— отмечает эксперт.

По мнению Тихомирова, после роста до 5-5,4% в первом квартале этого года инфляция довольно быстро может начать снижаться благодаря низкому спросу в экономике и проведению властями жесткой монетарной и бюджетной политики. На конец года она может вернуться к уровням декабря 2018 года - 4,2%.

Российские власти постоянно говорят, что нужно провести структурные реформы и уменьшению зависимость России от цен на нефть. Однако реформы идут крайне вяло, в частности, тормозит судебная реформа, которая могла бы дать гигантский толчок развитию экономики, говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

«Также мешают росту российской экономики санкции и сильный отток капитала, в условиях мобилизационной экономики и относительно низкой доходности инвесторы ищут более благоприятные и спокойные рынки для инвестиций», - резюмирует аналитик.

Согласно недавней статистике Центробанка, чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 года вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до $67,5 млрд.

«В российской экономике может надолго сохраниться траектория низкого роста в силу сохраняющихся рисков введения санкций и структурных ограничений», - резюмирует Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».