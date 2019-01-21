Газовый транзит: в Брюсселе решается судьба Украины. LIVE

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«Мы готовы продлить контракт действующий, готовы рассматривать, в том числе, предложения по заключению нового контракта. Важный вопрос, который с этим увязан, это наша позиция, Российской Федерации: мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений», — сказал Новак.
Первый раунд трехсторонних встреч стартовал в июле в Берлине. После консультаций Александр Новак заявил журналистам, что Россия готова продлить действующий контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит газа, но также готова и рассматривать предложения о заключении нового, однако при соблюдении некоторых условий.
Предмет разговора - многострадальный транзит газа из России через газотранспортную систему Украины после 31 декабря 2019 года, когда формально истекает срок действия текущего контракта. Двусторонние переговоры о новом соглашении на уровне «Нафтогаза» и «Газпрома» запустить не удается, поэтому все консультации по этой тематики проходят с участием Еврокомиссии. Хотя пока и трехсторонний формат обсуждения ощутимых результатов не принес.
Правда, официально это «Газпром» не подтвердил. 18 января «Интерфакс» сначала сообщил, что компания понизила уровень своего участия в трехсторонних консультациях по газу с Еврокомиссией и Украиной и вместо Алексея Миллера «Газпром» в Брюсселе будет представлять зампред Александр Медведев. Однако позже и сам «Интерфакс» и газета «Ведомости» уточнили, что на встречу в бельгийскую столицу Алексей Миллер все же поедет. Представитель Еврокомиссии в понедельник подтвердил РИА «Новости» эту информацию.
Во встрече, как ожидается, примут участие вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, министр энергетики Александр Новак. По данным СМИ, «Газпром» на встрече будет представлять сам председатель правления Алексей Миллер.
Добрый день, дорогие читатели. В Брюсселе сегодня стартуют переговоры о будущем газовых поставок российского газа через территорию Украины. До истечения действующего контракта, на основании которого Европа сейчас получает большую часть российских углеводородов, остается чуть более 11 месяцев. Вопрос: продлевать ли его и на каких условиях должны обсудить сегодня представители Европы, Москвы и Киева на специальной встрече.