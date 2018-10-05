План «Б»: как Украина разбогатеет на «Северном потоке — 2»

Труба Киеву

Киев похоже смирился с тем, что не сможет остановить строительство «Северного потока — 2». Но теперь он ищет другие способы заработать на транзите российского газа. Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал на днях о существовании «плана «Б» на случай запуска новой трубы по дну Балтийского моря.

«Мы подали соответствующий иск в арбитраж — это $12 млрд. Это как раз сумма, которая отражает компенсацию убытка, который понесет Украина, если будет построен «Северный поток — 2», и мощности украинской ГТС не будут использованы. Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. Поэтому мы можем сейчас требовать пересмотра тарифа»,

— рассказал Витренко в эфире украинского телевидения.

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По его словам, также есть и некие «европейские правила», которые позволяют «отобразить эффект от неиспользования украинской ГТС».

«В этом случае сам уровень тарифа не имеет никакого практического значения, ведь решение будет принято уже после того, как закончится соответствующий контракт, поэтому речь идет просто о компенсации недополученной тарифной выручки. И эта компенсация составляет больше $12 млрд», — отметил он. При этом о каких именно «европейских правилах» идет речь, Витренко не уточнил.

По всей видимости, речь все же о поданном в июле в Стокгольмский арбитраж иске НАК «Нафтогаза» к «Газпрому» с требованием пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2018 года. Свои требования украинская компания тогда оценила в $11,59 млрд.

«Это все отвлечение внимания, не имеющее под собой оснований. Более того. Это контрпродуктивно, когда Россия стоит на позиции внеарбитражного урегулирования, заявлять о еще одном иске»,

— уверен украинский эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

Международное право прямо указывает на необходимость соблюдения условий заключенных договоров (pacta sunt servanda), однако все теми же нормами международного права устанавливается недопустимость принуждения к их заключению, обращает внимание управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Украинская сторона может требовать от контрагента уплаты неустойки или любых других четко установленных в договоре выплат, в случае нарушений его положений, в том числе касающихся снижения объемов прокачки транзитного газа через собственную ГТС.

Но дело в том, что срок действия транзитного контракта с НАК «Нафтогаз» истекает в 2019 году, а ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» намечен на 2020 год, следовательно, на тот момент действующие обязательства по прокачке газа по украинской ГТС будут недействительны, подчеркнул юрист.

Он говорит, что «тем более абсурдно выглядит то, что размер штрафа рассчитывается, исходя из текущих цен на транспортировку транзитного газа».

Мы трубу построим сами

Между тем, еще 3 октября на Российской энергонеделе президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация «Северного потока — 2» — вопрос решенный. И даже если США примут решение о санкциях в отношении проекта, Россия готова завершить его собственными силами.

В настоящий момент на его сооружение получены разрешения практически от всех стран, территории которых затронет труба, — от РФ, Швеции, Финляндии, Германии. Дело за Данией. Глава австрийской OMV Райнер Зеле недавно сообщил журналистам, что решение по этому вопросу ожидается в следующем году.

Впрочем, ни «Газпром», ни его европейские партнеры по проекту — англо-голландская компания Shell, австрийская OMV, французская Engie, германские Uniper и Wintershall — не стали ждать вердикта Копенгагена и еще в июле прокладка нового газопровода началась.

«Ведется строительство «Северного потока — 2», в рамках календарного графика мы работаем и, без сомнения, есть еще вопросы, но график работы говорит о том, что мы можем начать поставки с 1 января 2020 года»,

— заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер 4 октября на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее проект оценивался в €9,5 млрд, а его запуск был намечен на конец 2019 года. Оператор проекта Nord Stream-2 AG разработал маршрут газопровода в обход Дании без удорожания проекта.

Проклятый компромисс

Сейчас большая часть всех поставок «Газпрома» в Европу приходится на транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Так, экспорт российского газа в ЕС в 2017 году составил 165,4 млрд кубометров, с учетом Турции — 194,4 млрд куб. м. Из них более 93 млрд кубометров в год прокачиваются через Украину, а тариф за транзит — ощутимая статья дохода украинского бюджета.

Объем прокачки газа по «Северному потоку — 2» составит 55 млрд кубометров газа в год, еще порядка 35 млрд кубометров придется на «Турецкий поток», что в разы снизит роль украинской ГТС.

Действующий контракт на транзит с Украиной заканчивается в 2019 году и стороны с июня при участии ЕС пытаются прийти к компромиссу по дальнейшему сотрудничеству. Пока результатов переговоры не дали.

Алексей Миллер ранее заявлял, что после запуска новых проектов потребность в мощностях украинской ГТС может сохраниться лишь в объеме 10-15 млрд куб. м.

При этом, учитывая непростые отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом», украинской стороне, по словам Миллера, еще придется «обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит». «Нафтогаз» же грозит новыми исками.

Этот так называемый «план Б» — притянут за уши, уверен Дмитрий Марунич. «О чем там идет речь? Если речь о текущем транзите, то в Стокгольмском арбитраже уже было принято решение по данному контракту, согласно которому «Газпром» обязали выплатить $2,56 млрд «Нафтогазу», и оно сейчас оспаривается российской компанией. Нового контракта нет и требовать еще какую-то компенсацию по меньшей мере странно», — отмечает эксперт.

Даже если предположить, что подобные исковые истории — попытка найти компромисс для теряющего свой доход Киева, то «Газпром» на него, скорее всего, не пойдет.

«Газпром» удивлен и обижен предыдущим арбитражным решением, более того, решение по транзитному иску в пользу «Нафтогаза» было неожиданностью даже для Киева, — рассуждает Марунич. — Конечно, после этого можно ждать, чего угодно. Но не очень понятно, как именно («Нафтогаз» сможет добиться удовлетворения своего иска)».

Возможный компромисс в этом газовом споре озвучивал Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал Путин.

Но «Нафтогаз» не откажется от отзыва исков и не пойдет на переговоры с «Газпромом» с чистого листа. «Это политически невозможно для Киева», — подчеркнул Марунич, добавив, что не видит в этой истории компромисса.

Если «Газпром» проиграет апелляцию в шведском суде, то нему придется заплатить $2,56 млрд с процентами. В противном случае у него могут быть проданы активы в ЕС, которые сейчас арестовываются по требованию «Нафтогаза».

А это, в частности, операторы первого, уже действующего, и второго, строящегося, «Северного потока».

Сумма $2,56 млрд для «Газпрома», прибыль которого за первое полугодие по МСФО составила 630 млрд рублей, несущественна, но принципиальна, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Если российскому газовому концерну придется заплатить эти деньги, то он вряд ли пойдет на какие-то компромиссы с «Нафтогазом». В итоге нас ожидают длительные и сложные переговоры по будущему транзитному контракту, а также новые судебные иски. Возможно, суды в ЕС вновь примут сторону Украины, обменяв возможность постройки «Северного потока – 2» на выплаты в адрес «Нафтогаза».