Война за газ: Россия и Украина провели первый бой

В Берлине 17 июля прошли переговоры России и Украины по транзиту газа. Третьей стороной стал Евросоюз. Действующий транзитный контракт (так же как и соглашение на поставку газа) между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в 2019 году.

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Контракты, заключенные в 2009 году при участии тогдашних премьеров двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко, были предметом судебной тяжбы между сторонами в Стокгольмском арбитраже.

Арбитры встали на сторону Украины, приняв во внимание ее неспособность выполнить в полном объеме контрактные обязательства по закупке газа, но посчитав, что свои обязательства по транзиту «Газпром» должен выполнить полностью. В итоге российская компания осталась должна «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Газпром» посчитал такой вердикт несправедливым и оспорил эти решения, а также подал иск о расторжении действующих контрактов. «Нафтогаз» 6 июля подал иск о повышении тарифа за прокачку с марта 2018 года и оценивает свои претензии в $11,58 млрд.

По итогам берлинской встречи министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия готова продлить действующий контракт и рассматривать предложения по заключению нового контракта.

По его словам, позиция России состоит в том, что «мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений», а контракты «должны быть взаимовыгодными, и условия должны быть выгодны как поставщикам, так потребителям, а также тем, кто оказывает услуги по транзиту газа европейским потребителям».

Вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович заявил, что Россия и Украина признали необходимость контрактов нового типа.

Сугубо политический вопрос

Эксперты считают, что стороны найдут компромиссное решение, и даже обозначают его возможные параметры. Это гарантированный транзит 30-40 млрд кубометров газа в год и снижение тарифов на прокачку. Указанный объем в разы меньше показателя прошлого года (93,5 млрд кубометров), но значительно больше минимальной планки в 10-15 млрд кубов, которую ранее называл глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Добиться сохранения транзита можно при выполнении двух условий, говорит Максим Ефремов, исполнительный директор ICBF. Первое — это урегулирование спора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Украинская сторона должна пойти на определенные уступки. В частности, по неофициальной информации, речь идет о снижении транзитных тарифов примерно на 20%.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский поясняет, что снижение тарифа произойдет, если заключить новый контракт по европейским правилам (на этом настаивает сам «Нафтогаз»).

В соответствии с действующей в ЕС методикой расчета, новый тариф на транспортировку газа в Европу составит $2,17 за 1 тыс куб м в расчете на 100 км. Это на 20% меньше ставки нынешней платы за транзит по действующему контракту «Нафтогаза» с «Газпромом», отмечает Жарский.

Он также подчеркивает, что этот тариф будет выгоднее, чем условия прокачки газа по «Северному потоку — 2».

«Своими действиями Украина сейчас хочет показать Европе и «Газпрому» экономическую нецелесообразность нового трубопровода по северному маршруту. Позицию «Газпрома» такое предложение при этом вряд ли как-то изменит», — считает эксперт.

Чтобы повлиять на Москву и сохранить транзит, Киеву необходимо привлечь на свою сторону крупных игроков, например, Германию — для совместного давления на Россию, что также возможно в сложившейся ситуации, считает Ефремов.

«Вопрос транспортировки газа сугубо политический. Продлит Россия транзит или нет, будет зависеть только от отношений между Киевом и Москвой, а также договоренностей с ЕС», — полагает он.

Без Украины не обойтись

Украина по-прежнему остаётся основной трубопроводной магистралью в Европу, полагает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра». Даже при достройке «Северного потока — 2» при нынешней среднегодовой прокачке около 160 млрд кубометров возникнет дефицит трубопроводных мощностей порядка 40 млрд кубометров.

Именно в таком объеме Россия могла бы сохранить объем транзита через Украину, полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Компромисс мог бы состоять в том, чтобы сохранить возможность прокачивать 30-40 млрд куб через Украину ежегодно — это, вероятно, устроит и «Газпром», и «Нафтогаз», — рассуждает он.

По мнению Александра Новака, потребление газа в Европе будет расти в ближайшие 5-10 лет, что сделает востребованной и украинскую ГТС, и новые трубопроводы. «Речь может идти о дополнительных 10-15% роста», --отметил Новак и добавил, что «как раз эти дополнительные объемы обсуждались».

В целом, Украина крайне заинтересована в сохранении транзита хотя бы в каком-то существенном объеме. Транзит приносит свыше $2 млрд в год. В выручке «Нафтогаза» в 2017 году на него пришлось 32,5% или 73,9 млрд гривен.

«Нафтогаз очень важен для украинской экономики: это один из немногих остающихся полностью функционирующих высокотехнологичных источников пассивной прибыли в бюджет, что очень важно на фоне роста задолженности перед МВФ», — напоминает Рожанковский.

Мировое соглашение или суд

Один из главных вопросов – что получит Украина в качестве компенсации за согласие на снижение транзитного тарифа. Например, «Газпром» может выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража. Тем более, что данная сумма уже зарезервирована в бюджете компании.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что Украина не пойдет на внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома» по тем вопросам, где уже есть решение Стокгольмского арбитража.

Глава российского газового гиганта Алексей Миллер в свою очередь отметил, что «главным вопросом, предопределяющим будущие взаимоотношения между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины», продление договора на транзит после 2019 года, является урегулирование спорных вопросов, восстановление баланса интересов и симметричности ответственности сторон по действующим контрактам».

«Ждем решения апелляционной инстанции. Объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 года сегодня не обсуждались. Состоявшиеся консультации не носят статуса переговоров между компаниями», — подчеркнул Миллер.

В то же время вариант заключения мирового соглашения обсуждался на переговорах в Берлине, признал Александр Новак. «Такой вопрос затрагивался на переговорах. Это один из вариантов урегулирования. Но никаких решений не принято. Я думаю, этот вопрос будет обсуждаться на следующей консультации в октябре», — сказал министр.

Впрочем, он не исключил также, что «придется дождаться решения апелляционного суда». По словам министра, на встрече каждая из сторон озвучила свою позицию, были расставлены «реперные точки», и в числе прочего российская сторона поднимала вопрос о приостановке арестов имущества «Газпрома» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража до того, как будет принято решение в апелляционном суде.

«Мы заинтересованы в таком решение вопроса. Это носило бы конструктивный характер», — сказал российский министр.

Выборы как фактор риска

Стоит также отметить, что Украина сама дала «Газпрому» еще один рычаг давления. «Нафтогаз» пытается провести разделение бизнеса и по европейскому образцу передать ГТС в управление независимому оператору. Но она не может этого сделать, поскольку это стало бы нарушением действующего контракта. Стокгольмский арбитраж, вынося решение по транзитному спору, отклонил требование «Нафтогаза» скорректировать контракт так, чтобы иметь возможность передать свои права и обязанности без письменного согласия «Газпрома» любому третьему лицу, уполномоченному украинской властью выполнять функции оператора газотранспортной системы. Отклонил суд и требование подчинить транзит украинскому законодательству.

«Теперь, чтобы осуществить отделение, «Нафтогаз» и новый оператор ГТС должны получить согласие «Газпрома» на присоединение независимого оператора к действующему контракту», — сообщил 17 июля «Нафтогаз» и признал, что получение такого согласия «является маловероятным».

Александр Новак сказал, что этот вопрос поднимался на переговорах и что «мы в данном случае готовы также рассматривать эти предложения». «Мы считаем, что требования законодательства должны исполняться на территории всех сторон», - сказал он.

По итогам берлинской встречи ситуация складывается следующая. Стороны обозначили свои позиции, а также де-факто подтвердили готовность к переговорам и уступкам. Помешать достижению компромисса может все тот же политический фактор. Привлечение к переговорам ЕС в качестве третьей стороны аналитики считают правильным, но напоминают, что на Украине в следующем году состоятся выборы высших органов власти.

«Ситуация немного осложняемся тем, что в Украине в следующем году пройдут президентские и парламентские выборы, поэтому чем раньше будет достигнут прогресс на переговорах — тем лучше», — говорит Маринченко.

В то же время Владимир Рожанковский полагает, что российская сторона не будет форсировать события и сохранит рамочные договорннности в ожидании президентских выборов на Украине в марте 2019 года. «Мне кажется, такой подход сейчас выглядит наиболее прагматичным и финансово оправданным», — резюмирует он. Возможно, что с новым (или переизбранным) президентом будет проще найти общий язык. Тем более, что одним из основных претендентов на президентский пост является Юлия Тимошенко, у которой есть опыт подписания газовых контрактов с Россией.

Следующие раунд переговоров по газовому вопросу пройдет в октябре. Судебные заседания по многочисленным искам будут идти в «рабочем порядке».