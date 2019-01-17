«Самая крупная афера»: Дерипаска судится с Зюгановым

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в четверг 17 января иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и потребовал миллион рублей компенсации морального ущерба из-за высказываний о его бизнесе. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель предпринимателя.

Реклама

Исковое заявление подано в Тверской суд Москвы. В случае выигрыша дела в суде 1 млн рублей будет направлен на благотворительность.

«Это вообще сумасшедший дом»

Зюганов 9 января на заседании в Госдуме назвал алюминиевый бизнес Дерипаски «аферой» и «преступлением».

«Самая крупная афера — это алюминиевый бизнес Дерипаски. Сначала заводы украли у граждан, а теперь эти заводы отдали в подчинение англосаксам. Это вообще сумасшедший дом», — заявил Зюганов.

Коммунист считает, что необходимо «расследовать это преступление, потому что это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности».

Заявление лидера Компартии размещено на официальном сайте КПРФ.

Представитель бизнесмена сказал, что эти заявления оскорбляют достоинство Дерипаски и являются намеренной попыткой нанести репутационный ущерб создателю компании UC Rusal и всем ее сотрудникам.

В ответ политик-коммунист заявил, что судов не боится.

Он выразил уверенность, что его юристы разберутся с иском.

Представитель Дерипаски аргументировал свою позицию тем, что Rusal создали в 2000 году, объединив разрозненные алюминиевые предприятия, а бизнесмен «не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных».

В этот же день стало известно, что суд принял иск Дерипаски к рассмотрению.

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски о взыскании с лидера КПРФ Геннадия Зюганова компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей за его «оскорбительное и недопустимое» высказывание, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«16 января 2019 года в адрес суда поступило исковое заявление Дерипаски О. В. к Зюганову Г. А. о компенсации морального вреда», — сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Дерипаска — долларовый миллиардер. Занимает 19-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $6,7 млрд.

Санкциям и дискуссиям нет конца

Бизнес Дерипаски сейчас находится в фокусе внимания Сената США. В среду 16 января парламентарии поддержали рассмотрение резолюции о неодобрении плана администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с российских компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+. Об этом сообщает Reuters.

В агентстве отметили, что данная резолюция не гарантирует того, что с компаний Олега Дерипаски не будут сняты санкции, однако открывает путь для продолжения дискуссий по этому вопросу.

Для принятия данный документ также должен быть поддержан в Палате представителей конгресса США, где большинство у Демократической партии.

Если резолюция будет принята обеими палатами конгресса, то она отправится на подпись к Трампу.

На прошлой неделе Минфин США подтвердил, что намерен снять в январе санкции против компаний Олега Дерипаски. Об этом сообщил глава ведомства Стивен Мнучин.

По словам Мнучина, «Русал», «Евросибэнерго» и En+ попали под санкции потому, что ими управлял Дерипаска, и после того, как они избавятся от его контроля, нет оснований сохранять ограничительные меры. Мнучин подчеркнул, что компании взяли на себя обязательства предоставить «беспрецедентный уровень прозрачности».

Но минфин США будет следить за ними, чтобы убедиться в том, что Дерипаска утратил контроль. «Если эти компании не выполнят условия, они столкнутся с очень реальными и незамедлительными последствиями, включая пересмотр санкций», — отметил он.

«Шатдаун» (приостановка работы правительства) осложнил рассмотрение этого вопроса конгрессом в 30-дневный период, как того требует закон о санкциях CAATSA, поясняет Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

В конце декабря появилась очередная порция компромата в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы. По данным Time, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт контактировал с Олегом Дерипаской через экс-сотрудника российских спецслужб Виктора Бояркина.

Дерипаска, «Русал» и другие его активы попали в черный список минфина США в апреле 2018 года. Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.