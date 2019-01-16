Взялся за рубильник: Чубайс обвинил Россию в расточительности

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире.

«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года — стагнация.

Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — сказал Чубайс в ходе одной из дискуссий Гайдаровского форума.

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Для того, чтобы изменить ситуацию, можно пойти по одному из двух путей. Однако оба они, по признанию Чубайса, «крайне болезненны». В первую очередь, необходимо решить вопрос с ценами на электроэнергию в России. Сейчас они в среднем вдвое ниже, чем в мире.

«Так получилось по двум причинам — из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию», — пояснил Чубайс, который, кстати сказать, является главным идеологом этой реформы.

По его словам, низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности. Однако с ходу повысить цены на электричество, не самый правильный вариант.

«Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне»,

— полагает глава «Роснано№ и экс-руководитель некогда единого электроэнергетического комплекса страны РАО «ЕЭС России».

На это, в частности, направлена программа по социальным нормам потребления электроэнергии.

Ранее в интервью «Газете.Ru» Анатолий Чубайс отмечал, что в РФ необходимо создать систему социальной поддержки низкодоходных групп населения через социальную норму потребления. Речь о том, чтобы перейти к диверсифицированным тарифам, чтобы более состоятельные граждане, потребляющие больше электроэнергии, платили за нее больше. Сделать это несложно.

Второй способ, по словам Чубайса, «называется просто — запреты». «Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», — отметил он.

Ранее экс-глава РАО «ЕЭС» отмечал, что

из-за дешевизны газа российская электроэнергетика продолжает «бессмысленно сжигать ежегодно 50–60 млрд куб. м, а это объем потребления небольшой европейской страны».

Разговоры о запуске в России социальной нормы энергопотребления идут давно. Около пяти лет назад в ряде регионов власти запустили пилотные проекты по нормам энергопотребления. Только расчет делался не на жилое помещение, а исходя из числа прописанных в нем жильцов. Однако проект подвергся резкой критике со стороны президента РФ Владимира Путина, который был возмущен резким ростом тарифов.

В новой версии законопроекта за основу берется норма в среднем в 300 кВт/ч на жилое помещение. По расчетам ФАС, в среднем в нашей стране один человек тратит 89 кВт/ч в месяц. Если взять за единицу расчета среднюю семью, то теоретически можно уложиться. Однако в некоторых квартирах проживают семьи по 5-6 человек. Кроме того, в неприятной ситуации оказываются владельцы частных домов и дачных построек, которые не газифицированы и отапливаются за счет электричества.

Ранее замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев высказывал мнение, что появление соцнормы будет стимулировать развитие энергосбережения и снизит нагрузку на промышленность.

Саму идею поддержал и профильный вице-премьер Дмитрий Козак. Тогда срок проработки поручений по этому вопросу был установлен до 15 января 2019 года.

Минэнерго подсчитало, что в социальную норму потребления в 300 кВт/​ч в месяц укладываются 93–95% населения. Для ряда категорий предусмотрены льготы. Дифференциация тарифов еще прорабатывается. Изначально предлагалось, что потребление электроэнергии в рамках 300 кВт/ч в месяц будет оплачиваться по стандартному тарифу, от 300 до 500 кВт/ч — по повышенному. Если же потребление превышает 500 кВт/​ч, то оплата происходит по «экономически обоснованному» тарифу.