Сенат против Дерипаски: снимут ли санкции с «Русала»

Сенат США поддержал решение о рассмотрении резолюции о неодобрении плана администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с российских компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+, которые были подконтрольны Олегу Дерипаске.

Реклама

На этой новости акции «Русала» на Московской бирже на открытии упали на 5%. Впрочем, в течение дня падение замедлилось. К 14:00 мск стоимость бумаг снизилась на 1,75% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии.

Вероятно, биржевые игроки разобрались, что сенат еще не принял запрещающего постановления, а только одобрил начало процедуры его рассмотрения. Примечательно, что в сенате у республиканцев большинство, но некоторые из них выступили против своего президента-однопартийца.

Коул Эйксон из Sberbank CIB отмечает, что в дальнейшем возможны разные сценарии, однако сторонникам резолюции все еще не удалось заручиться необходимой поддержкой 60 из 100 сенаторов.

Палата представителей конгресса также, вероятно, рассмотрит аналогичную резолюцию, поскольку количественные требования здесь выполнить легче, к тому же у демократов там большинство. Один из лидеров демократов в нижней палате конгресса Стени Хойер заявил во вторник, что также выдвинет резолюцию о запрете отмены санкций против «Русала».

Тем не менее, у конгресса возникнет много сложностей при противодействии плану OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами минфина США) на этой неделе, считает Коул Эйксон.

«Насколько мы понимаем, крайний срок для принятия резолюции против плана OFAC – конец завтрашнего рабочего дня в Вашингтоне или, возможно, пятница (в зависимости от интерпретации). Это означает, что резолюция должна быть одобрена и в нижней, и в верхней палатах конгресса, а также подписана президентом», — разъясняет он свое понимание дальнейшей процедуры прохождения антирусаловской резолюции.

Если президент окажется подписать резолюцию, она снова должна быть одобрена в сенате и палате представителей, на этот раз сверхбольшинством – 2/3 голосов в каждой палате. Если всего этого не произойдет в указанный сжатый срок, конгресс больше не сможет рассматривать решение OFAC, и Управление по контролю за иностранными активами может действовать по своему усмотрению.

«Если OFAC все же решит выполнить свой план, пока в конгрессе идут дебаты, это негативно отразится на настрое рынка, который будет подвержен сильным колебаниям на фоне новостного потока из США, касающегося России», — добавляет он.

Напомним, что Дерипаска, «Русал» и другие его компании попали в черный список минфина США в апреле 2018 года. Управление по контролю за зарубежными активами 19 декабря сообщило, что снимет санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку Дерипаска согласился выполнить ряд требований.

Так, бизнесмен должен снизить долю в En+ с 70% до 44,95%. Часть акций должна были быть переданы в залог ВТБ или любой другой структуре, одобренной минфином США, другая — в неназванный благотворительный фонд.

Ни от одной из этих сделок он не должен получить финансовой выгоды. Голосующие права Дерипаски в En+ должны быть ограничены 35% акций. Остальные голоса должны перейти в специальный траст, который будет обязан голосовать также, как большинство акций, принадлежащих другим акционерам. Бизнесмен сохранит только 0,01% дли прямого участия в «Русале».

Он также потеряет возможность назначать членов совета директоров алюминиевой компании, 8 из 14 директоров которого должны быть независимыми. В совдире En+ независимыми должны быть 8 из 12 членов, а половина мест будет за гражданами США или Великобритании.

Еще одним требованием стала отставка председателя совета директоров «Русала» Маттиаса Варнига. Новым председателем стал французский экономист Жан-Пьер Тома. При этом сам Дерипаска останется под санкциями.

«Мы подчеркиваем, что Дерипаска остается под санкциями и продолжит находиться в списке SDN. Вся его собственность и доли владения, включая юридические лица, в которых его доля составляет 50% и более, останутся заблокированными», — говорится в сообщении OFAC.

Но этот план не устроил сенаторов и конгрессменов, прежде всего, от Демократической партии, ведущей непримиримую борьбу с Дональдом Трампом. Была внесена та самая резолюция о запрете на снятие санкций, а председатели семи комитетов палаты представителей конгресса призвали администрацию отложить снятие ограничительных мер и запросили встречу с министром финансов Стивеном Мнучиным.

Мнучин встретился с конгрессменами, после чего заявил, что план снятия санкций остается в силе. По его словам, «Русал», «Евросибэнерго» и En+ попали под санкции потому, что ими управлял Дерипаска, и после того, как они избавятся от его контроля, нет оснований сохранять ограничительные меры.

Министр подчеркнул, что компании взяли на себя обязательства предоставить «беспрецедентный уровень прозрачности». Но минфин будет следить за ними, чтобы убедиться в том, что Дерипаска утратил контроль.

«Если эти компании не выполнят условия, они столкнутся с очень реальными и незамедлительными последствиями, включая пересмотр санкций», — отметил он.

Аналитики и биржевые игроки, похоже, несколько устали от событий вокруг Дерипаски и его компаний. «Русал» стал исключительно спекулятивной бумагой, считает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Из-за сохраняющейся неопределенности «Русал» в последнее время стал своего рода спекулятивной бумагой, поэтому вкладываться в нее инвесторам приходится исключительно на свой страх и риск. В США, где до сих пор продолжается «шатдаун», наблюдается апогей политического кризиса. Таким образом, точно спрогнозировать, чем закончится дело с «Русалом», представляется трудной задачей», — полагает аналитик.

В тоже время Анастасия Соснова отмечает, что снятие санкций с «Русала», если оно произойдет в ближайшее время, могло бы стать своего рода позитивным сигналом для участников российского рынка и, вероятно, поводом для более сильного роста котировок акций.