Трубы всевластья: как Россия берет мир в газовые клещи

Германия продолжает отбивать американские атаки на газопровод «Северный поток — 2». На этой неделе появилась информация, что США могут ввести санкции против швейцарской Allseas и итальянской Saipem — компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб.

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас в ответ призвал решать вопросы европейской энергополитики в Европе, а не в США, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что проект представляет интерес не только для Германии и России, но и для всей Европы.

«То, насколько велик скепсис наших партнеров из Центральной и Восточной Европы, показывают и дискуссии вокруг «Северного потока — 2», их озабоченность мы воспринимаем всерьез. Но это не меняет ничего в нашей позиции, что «Северный поток — 2» не представляет собой исключительного германо-российского пути. Об этом мы говорим критикам проекта в Европе, а также в Вашингтоне», — сказал Маас.

Министр добавил, что «вопросы европейского энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США».

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер на брифинге 11 января заявила, что Берлин продолжает настаивать на том, что «Северный поток – 2» — коммерческий проект, добавив, что Украина после его запуска должна остаться транзитной страной.

Ранее официальные лица США неоднократно грозили санкциями участникам проекта, а Конгресс принял резолюцию с призывом к ЕС свернуть строительство трубопровода.

Между тем, стройка идет ударными темпами. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что из 1200 км построено уже более 400 километров.

Напомним, что газопровод пройдет по дну Балтийского моря от побережья России к немецкому берегу через Финляндию, Швецию и Данию. Последняя пока не дала «добро» на прокладку труб. Мощность проекта составит 55 млрд кубометров в год.

Компания в конце декабря сообщала, что к укладке газопровода приступило судно Pioneering Spirit, принадлежащее той самой швейцарской компании Allseas, которой грозят санкции. В финских водах с сентября работает судно Solitaire. Судно Audacia уже завершило укладку труб в водах Германии.

В прошлом году «Газпром» завершил укладку морской части другого экспортного газопровода «Турецкий поток». В торжественной церемонии принимали участие главы России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган.

Трубопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая должна снабжать газом турецких потребителей уже с конца текущего года, вторая — европейских. Предполагается построить в 2020-2022 годах несколько газопроводов-коннекторов, чтобы российский газ пошел через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию в Австрию.

«Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» запланирован на 2019 год», — сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на предновогоднем селекторном совещании, прошедшем в центральном офисе компании.

Оба трубопровода — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — приведут к сокращению транзита российского газа через газотранспортную систему Украины. Объем поставок в 2017 году составил 93 млрд кубометров. За 9 месяцев 2018 года он снизился на 7%, сообщал «Нафтогаз Украины».

В Брюсселе и Берлине хотят, чтобы «Газпром» сохранил транзит через Украину. Россия формально не против, но хочет выгодного предложения и отзыва судебных исков к «Газпрому». Ранее Стокгольмский арбитраж решил, что российская компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд по действующему транзитному договору. «Газпром» обжаловал это решение, а также инициировал разрыв контракта через суд. «Нафтогаз», в свою очередь, подал еще один транзитный иск на $11,6 млрд.

Соглашение о транзите истекает в конце 2019 года, стороны находятся в стадии переговоров, в которых участвует Еврокомиссия. Ближайший раунд пройдет 21 января. Удастся ли сторонам добиться хотя бы какого-то прогресса, неизвестно.

Но строительство трубопроводов остановить уже практически невозможно. При этом выход на заявленные максимальные мощности произойдет лишь через три-пять лет.

Запуск «Северного потока — 2», вероятно, будет осуществлен позже 2019 года: даже если морская часть будет достроена в этом году, строительство сухопутного продолжения по территории Германии не успеют завершить до конца 2019-го, отмечает Александр Собко, аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

Если позиция Германии не поменяется, то «Северный поток — 2», вероятно, начнет функционировать в 2020 году, прогнозирует директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Экспорт газа в Европу через «Турецкий поток» — пока под знаком вопроса, добавляет он. Вероятно, что поставки в Европу по проекту начнутся в перспективе ближайших двух-трех лет.

Сначала нужно достичь соответствующих договоренностей, а потом достроить необходимую инфраструктуру, позволяющую европейским потребителем получать этот газ, подчеркивает эксперт.

С запуском новых транспортировочных возможностей должны увеличиться объемы экспорта природного газа, говорит эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев. Но рост поставок в европейском направлении будет зависеть, прежде всего, от динамики спроса на топливо.

В отличие от европейского направления, экспортный маршрут в Китай не вызывает вопросов. Там нет политического противодействия, и «Газпром» спокойно строит газопровод «Сила Сибири».

Алексей Миллер говорил в декабре, что поставки в Китай начнутся 20 декабря. «В этом году мы завершили основной объем строительства линейной части газопровода «Сила Сибири», успешно продолжается обустройство Чаяндинского месторождения, газ которого первым придет на рынок Китая», — рассказал он.

«КНР заинтересована получить дополнительный газ именно в зимний период, когда спрос на него возрастает. Ведь газ, поставляемый по этому газопроводу, будет, в частности, использоваться и для газоснабжения Пекина», — подчеркивает Собко.

Правда, на свой максимум в 38 млрд куб.м в год поставки по газопроводу выйдут через несколько лет, а в первый год ожидается объем экспорта на уровне 5 млрд кубометров, предполагает аналитик.

Дмитрий Маринченко считает, что китайский проект должен в итоге привести к значимому улучшению финансовых показателей «Газпрома» — в отличие от новых трубопроводов в Европу, здесь речь идет не о переориентации транзитных потоков, а о новом рынке.

Когда экспорт достигнет максимальных значений, а это произойдет в перспективе 2025 года, то поставки газа в Китай будут приносить Газпрому $3-4 млрд дополнительной EBITDA, говорит он.

«По нашей оценке, рост объемов может принести «Газпрому» $5-7 млрд дополнительной годовой выручки», — отмечает Алексей Калачев.

Но, повторим, всю эту выгоду «Газпром» получит лет через пять. И то при условии, что европейские суды не будут больше выносить решений в пользу Украины. Иначе может получиться так, что вся дополнительная выгода уйдет на выплаты по судебным искам.