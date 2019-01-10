«Никто не наклонит»: на чем стоит «несгибаемый» Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что разговоры об объединении Белоруссии и России «глупые и притянуты за уши». Об этом сообщает агентство БелТА.

Реклама

Лукашенко отметил, что они с президентом России Владимиром Путиным однозначно определили, что в повестке дня вопроса об объединении двух государств нет.

По мнению белорусского лидера, слишком много в настоящее время «идет разговоров об объединении двух государств», также много появилось вопросов в связи с церковью на Украине и об автокефалии церкви в Белоруссии.

«Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — заявил Лукашенко.

Инкорпорировать не получится

Он отметил, что союз двух стран может развиваться только на равноправной основе. «Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — твердо сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко высказался о якобы попытках России «инкорпорировать» страну в свой состав под видом «глубокой интеграции».

Об этом глава государства заявил, комментируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что Москва готова и дальше снимать торговые барьеры в отношениях с Минском вплоть до создания эмиссионного центра, единой таможенной службы и суда в порядке, предусмотренном договором о создании Союзного государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что тема интеграции России и Белоруссии не предусматривает какого-либо присоединения государств.

В декабре прошло года Лукашенко дважды встречался с Путиным и обсуждал проблемы союзнических отношений на фоне проводимого Россией налогового маневра.

Лукашенко, напомним, настаивает на особых «союзнических отношениях» между Белоруссией и Россией, поскольку его страна является членом Евразийского экономического союза и Союзного государства России и Белоруссии.

Но российский налоговый маневр в нефтяной отрасли стал камнем преткновения во взаимоотношениях двух стран.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате стоимость российской нефти для республики увеличится, так как сейчас Белоруссия получает эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра лишится этой преференции.

Белоруссия, как член Евразийского экономического союза, может импортировать из России на льготных условиях 24 млн тонн нефти в год. Но с 2018 года Россия заявила о намерении ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию, мотивируя это налоговым маневром и потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов из соседней страны.

Потери Минска в этом году оцениваются примерно в $300 млн, потенциальные убытки в течение шести лет могут составить в $8-12 млрд. Белорусские власти настаивают на компенсации. По оценкам российского Минфина, нефтегазовая субсидия белорусам составляет $2 млрд в год.

Нефтяное пятно союза

Александр Лукашенко и Владимир Путин под Новый год обсуждали проблему налогового маневра, но дальше создания рабочей группы дело не продвинулось.

Совокупная добыча нефти по всем видам собственных проектов в Белоруссии составляет 2,24 млн т, что покрывает лишь 25-30% внутренней потребности страны. Остальные потребности обеспечиваются импортом нефти и нефтепродуктов из России.

По этому поводу у Лукашенко также имеется собственное мнение. В четверг, 10 января, он распорядился изучить возможность поставки нефти в страну через страны Балтии. Об этом сообщает БелТА. По словам главы Белоруссии, сейчас в стране завершается модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов.

В обмен на нефть Минск сможет предложить балтийским странам нефтепродукты по более выгодным ценам. «Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — заявил Лукашенко.

О возможных последствиях разногласий, возникших между Москвой и Минском из-за налогового маневра в России, он сказал так: «Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения, это их выбор. Мы же их заставить не можем».

Президент призвал искать альтернативные источники доходов, предупредив, что граждане Белоруссии не должны «почувствовать никакого дополнительного бремени».

Лукашенко отметил, что для страны «не проблема заработать дополнительные $400 млн». «По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси — под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой», — сказал Лукашенко.

Не брат ты мне

Лукашенко не доволен потерей денег и не стесняется в выражениях. Он даже заявил, что не будет больше называть Россию братским государством. «Потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — цитировало агентство БЕЛТА президента Белоруссии.

Но Москва в ответ настаивает на партнерских, то есть, равновыгодных условиях с Белоруссией. Как пояснял в декабре первый вице-премьер Антон Силуанов, Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по компенсациям за налоговый маневр. РФ лишь высказывала готовность обсудить проблему поставок нефти.

«Нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь, вы наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно», — говорил Силуанов.

В потере доверия к Лукашенко со стороны Кремля и кроется, судя по всему, причина охлаждения отношений между странами. В первую очередь в сфере политики. В последние два года Лукашенко пытается вести независимую политику, разрешив, например, свободное пересечение белорусско-российской границы гражданами третьих стран.

Он резко высказывался о покушении России на суверенитет республики («пинает в хвост и гриву»), о желании Кремля якобы инкорпорировать республику в состав России.

Хотя бюджетную составляющую тоже нельзя исключать. Экономический рост в России замедляется и лишних денег на поддержку лояльности братских режимов становится все меньше. В любом случае желание Белоруссии сохранить экономический суверенитет от России трудноосуществимо.