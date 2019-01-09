Лишний посредник: сможет ли «Газпром» обойтись без Литвы

Россия не прекращала транзит природного газа через Литву в Калининградскую область, сообщил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. Он напомнил, что

у «Газпрома» с литовской стороной есть контракт на транзит газа в Калининградскую область до 2025 года, заключенный по принципу «транспортируй или плати», аналогичному формуле take or pay («бери или плати»). Это означает, что прописанные в контракте объемы газа в любом случае должны быть оплачены — независимо от того, будут ли они прокачиваться через трубу по факту или нет.

«В финансовом отношении и Литва, и оператор нашей передающей системы до 2025 года защищены, потому что именно таков договор», — цитирует Вайчюнаса портал Delfi.

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О том, что Россия временно приостановила поставки газа в Калининградскую область через Литву, ранее заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на церемонии запуска нового терминала по приему и регазификации сжиженного природного газа.

«Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал», — подчеркнул Миллер.

Это подтверждают и данные системы Amber Grid, которая в режиме реального времени отслеживает потоки через газотранспортные потоки Литвы: по состоянию на 18:00 мск в сторону Калининградской области поставки трубного газа из РФ сведены к нулю.

В понедельник, 8 января, в присутствии президента РФ Владимира Путина был запущен плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский», призванный обеспечить полную энергонезависимость Калининградской области. Проект состоит из судна и стационарного морского причала, установленного в пяти километрах от берега. На монолитной плите размещается специальное оборудование для приема газа и швартовые устройства, а со стороны моря его защищает специальный С-образный волнолом для защиты от штормов.

От терминала в Балтийском море до берега в районе поселка Куликово идет морской газопровод, который соединяется с Калининградским подземным хранилищем газа (ПХГ). Строительство терминала вело ЗАО «СтройТрансНефтеГаз». Он обошелся «Газпрому» в 42 млрд рублей.

Сам процесс перевода газа из жидкого в газообразное состояние (регазификация) происходит на судне «Маршал Василевский», построенному по заказу «Газпрома» в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries. Объем хранения СПГ на судне составляет порядка 170 тыс. кубометров, максимальная мощность — 13,2 млн кубометров газа в сутки. Оно обошлось в $295 млн.

Таким образом, весь проект энергонезависимости Калининградской области стоил более 60 млрд рублей.

Годовая производительность терминала такова, что она позволяет полностью удовлетворять и текущие, и перспективные потребности в газе Калининградской области, заверил Владимира Путина глава «Газпрома».

«Конечно, мы с вами понимаем, хорошо знаем, что доставка первичного энергоресурса, такого как природный газ, на подобные расстояния трубой является экономически более целесообразным способом доставки, более дешевым. Но для нас, для Калининградской области в частности, это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, а, точнее сказать, сводят на нет все транзитные риски», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент отметил, что разница в цене трубного и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, не должна лечь «дополнительным бременем на плечи конечного потребителя в Калининградской области». Правительство, по его словам, уже подготовило соответствующие предложения и представит их в ближайшее время.

Как отмечает «Интерфакс», газ для первой загрузки нового терминала «Газпром» купил в Сингапуре по $282 за тысячу кубометров. При этом регулируемая цена газа «Газпрома» для потребителей области на данный момент составляет менее $70 за тысячу кубометров. Получается, разницу каким-то образом будет субсидировать государство. Например, сейчас поставки газа субсидируются для потребителей Дальнего Востока.

Эксперты полагают, что при всей уникальности проекта, участь «Маршала Василевского» — большую часть времени стоять в резерве.

Цена СПГ на спотовом рынке сейчас не менее $250 за тысячу кубометров, себестоимость производства российского трубопроводного газа вместе с доставкой до Калининграда обходится как минимум в пять-семь раз дешевле, обращает внимание директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Цель строительства терминала — не заместить транзит через Литву (скорее всего, он продолжится), а создать резервную систему доставки газа на случай политических пертурбаций, добавляет аналитик.

Что касается рентабельности, то очевидно, что по трубе поставлять газ выгоднее, но исходя из общей оценки текущей напряженной ситуации «морской газовый путь в Калининград» является менее рисковым, отмечает партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Разницу в цене за этот газ правительство будет субсидировать, соответственно, для «Газпрома» дополнительные расходы не должны оказаться столь существенными, добавил он.

Что касается приостановленного транзита через Литву, это временный шаг.

Калининград идет тем путем, которым Литва пошла четыре года назад, когда открывала такой же СПГ-терминал в Клайпеде, отмечает Жигимантас Вайчюнас. В технологическом отношении ограничение транзита необходимо, чтобы провести испытания терминала со 100-процентной мощностью, пояснил министр.

В текущей политической парадигме строительство терминала может выглядеть как разумное решение, особенно учитывая стратегический статус Калининградской области, но еще более разумным было бы не противопоставлять себя остальному миру, а налаживать рабочие и взаимовыгодные отношения с другими странами, в том числе с соседями, полагает Дмитрий Маринченко.

Продублировать все системы и полностью отгородится от соседей все равно не получится, добавил эксперт.