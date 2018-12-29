Удар по Порошенко: украинский шоколад запретили в России

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных на Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

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Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных, указывает пресс-служба правительства. В списке также значатся сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», — отметили в пресс-службе.

Премьер-министр указал в твиттере: «Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины».

Под запрет попали, в частности, шоколад, сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки, пиво, вино и спиртные напитки.

В числе запрещенных промышленных товаров — галька, гравий, щебень, известняк, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, паровые и газовые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти, провода и кабели, тракторы, прицепы.

Таким образом, теперь под запрет в России попадет кондитерская продукция украинской корпорации «Рошен», которая принадлежит президенту страны Петру Порошенко. Ранее компания остановила работу своей фабрики в Липецке из-за споров с российскими налоговыми органами.

По оценке Минэкономразвития РФ, в 2017 году Украина ввезла в Россию товаров из этого санкционного списка на $468,9 млн. Это около 10% от всего объема продукции, закупаемой Россией в Украине.

На украинское продовольствие с 2016 года распространяется эмбарго, введенное Москвой в ответ на ограничения со стороны европейских стран. До этого – с 1 января 2016 года — перестал действовать закон о зоне свободной торговли между Россией и Украиной.

Российское продэмбарго распространяется на свинину, овощи, сыры и творог, фрукты и орехи, мясо и субпродукты, сливочное масло, молоко.

1 ноября этого года Россия ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

Позже этот список был расширен. 25 декабря Россия расширила украинский санкционный список, включив в него «Укроборонпром». Кроме того, Дмитрий Медведев утвердил новые санкции, распространяющиеся на украинские финансовые, электроэнергетические, государственные компании. Ограничения коснулись многих политиков, среди которых более 200 депутатов Рады.

Санкции подразумевают блокирование финансовых средств, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ.

Украина, после потери Крыма в марте 2014 года, периодически вводит ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Так, Украина ввела антироссийские санкции в сентябре 2015 года, а затем несколько раз продлевала и расширяла их.

«С момента введения мер по запрету импорта из России отдельных видов сельскохозяйственных товаров украинский «санкционный» список был расширен на 18 видов продукции, в том числе агропромышленной продукции, продукции химического комплекса, шифера, цементного клинкера», — отметили в пресс-службе правительства РФ.

Украинское правительство 18 декабря в очередной раз продлило действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ до 2020 года. Запрещены к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. Украина также запрещает ввозить из России продукты железнодорожной отрасли: локомотивы, поезда, вагоны и стрелочные переводы.

А в ответ на последние санкции РФ в отношении украинских граждан и компаний, 27 декабря Киев расширил свой «черный список» — в него попали крахмал кукурузный, глюкоза и сироп глюкозы, мальтодекстрина и сироп из мальтодекстрина. Ранее, 26 декабря Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России — против компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур.

После введения взаимных ограничений в 2014 году товарооборот между Россией и Украиной обвалился, но начал постепенно восстанавливаться с 2017 года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между двух стран в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд. Рост взаимной торговли был зафиксирован впервые с 2012 года.

Так, в 2017 году российский экспорт на Украину вырос по всем ключевым товарным группам. Импорт также увеличился по всем товарным группам, за исключением древесины. С января по август этого года импорт товаров из России на Украину вырос более чем 20%, до $5 млрд, свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины.