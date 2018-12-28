Газовая война-2008: Россия отключает Украину. LIVE

В 9:45 мск московский и тогда еще центральный офис «Газпрома» на улице Наметкина был полон журналистов.

Все ждали официального представителя холдинга Сергея Куприянова, который должен был объявить о том, что «Газпром» прекратил поставки газа на Украину в связи с отсутствием контракта.

Ни шампанского, ни мандаринов в пресс-центре не было. Только чай и бутерброды. Праздничного настроения не чувствовалось. Как и накануне, когда представители информационных агентств и члены съемочных групп ближе к 23:00 разбредались из офиса «Газпрома» с нерадостными лицами. Поздним вечером за пару часов до боя курантов президент Украины Виктор Ющенко дал указание главе «Нафтогаза» Олегу Дубине, находившемуся в тот момент в высотке на юго-западе Москвы, прервать переговоры с «Газпромом» и вылететь в Киев.