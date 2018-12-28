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Газовая война-2008: Россия отключает Украину. LIVE

10 лет самому масштабному газовому конфликту между Россией и Украиной

Председатель правительства России Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время... РИА «Новости»
Председатель правительства России Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время церемонии подписания документов о возобновлении поставок российского газа через территорию Украины европейским потребителям, 19 января 2009 года
Ровно 10 лет назад бывшие союзные республики Россия и Украина под бой курантов и брызги шампанского начали газовую войну. Главные ее события транслировались на весь мир и происходили на диспетчерских пунктах газокомпрессорных станций, на улице Наметкина, в Ново-Огарево, на киевской улице Грушевского и в доме правительства РФ. Как начался транзитный конфликт между Киевом и Москвой и какое наследие оставила нам «вторая газовая» в историческом онлайне «Газеты.Ru».
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10:14

Однако началось все намного раньше. Еще за несколько лет до 31 декабря 2008 года – дня, когда официально истекло действия контракта между Россией и Украиной на поставку природного газа из РФ.

10:00

Тогда даже самые пессимистично настроенные представители газового пула не могли предположить, что трудная история с ежедневными поездками на улицу Наметкина затянется почти на три недели.

09:45

В 9:45 мск московский и тогда еще центральный офис «Газпрома» на улице Наметкина был полон журналистов.

Все ждали официального представителя холдинга Сергея Куприянова, который должен был объявить о том, что «Газпром» прекратил поставки газа на Украину в связи с отсутствием контракта.

Ни шампанского, ни мандаринов в пресс-центре не было. Только чай и бутерброды. Праздничного настроения не чувствовалось. Как и накануне, когда представители информационных агентств и члены съемочных групп ближе к 23:00 разбредались из офиса «Газпрома» с нерадостными лицами. Поздним вечером за пару часов до боя курантов президент Украины Виктор Ющенко дал указание главе «Нафтогаза» Олегу Дубине, находившемуся в тот момент в высотке на юго-западе Москвы, прервать переговоры с «Газпромом» и вылететь в Киев.

09:34

1 января 2009 года выдался морозным и снежным. Светило солнце, на дорогах почти не было машин. Троллейбусы от метро Новые Черемушки до улицы Наметкина ходили с большими интервалами.

09:28

Доброе утро, дорогие читатели.

Поздравляем Вас с первым днем наступившего Нового года! В этот день ровно 10 лет назад в истории отношений Москвы и Киева наступил период, который запомнился всем как «вторая газовая война», а по факту стал самым масштабным газотранспортным конфликтом в новейшей истории России. «Газета.Ru» решила восстановить хронологию тех событий и вспомнить, как и почему газовый вентиль стал политическим инструментом.