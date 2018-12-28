Друг России: «Русал» отдали французу

«Русал» в сообщении, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже, уведомил, что совет директоров избрал нового председателя.

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Им стал французский экономист Жан-Пьер Тома. До этого он занимал пост независимого неисполнительного директора компании. Ему 61 год. К своим обязанностям Тома приступит с 1 января 2019 года.

Как сообщает РИА «Новости», новый председатель совета директоров ранее занимал пост спецпредставителя экс-президента Франции Николя Саркози по развитию сотрудничества России и Франции. Так что в какой-то степени Тома можно считать другом России.

Прежний глава совета директоров немец Матиас Варниг покинул должность 26 декабря. Он был председателем с октября 2012 года.

«Я уверен, что могу передать своему преемнику компанию, прошедшую успешный путь развития. Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC (управление Минфина США — ред.), мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя совета директоров», — заявил Варниг.

Напомним, что «Русал» и другие активы Олега Дерипаски попали под санкции США в начале апреля этого года. Американский Минфин требовал от бизнесмена отказаться от контроля над компаниями и передать их управление в руки независимых директоров. Дерипаска вынужден был пойти на этот шаг.

Недавно Минфин США сообщил, что снимет санкции с компаний Олега Дерипаски «Русал», En+ и Евросибэнерго. Ограничения отменят через 30 дней, но с условием — Дерипаска снизит свою долю в холдинге En+ (контролирующий акционер UC Rusal) примерно с 70 до 44,95%, передав акции в залог ВТБ или любому другому банку, одобренному финансовым ведомством США. При этом доля бизнесмена в En+ снизится еще больше после того, как швейцарский трейдер Glencore обменяет 8,75% UC Rusal на акции En+.

В группе En+ Дерипаска владел 66% и контролировал через нее 48,13% акций «Русала» и «Евросибэнерго». В итоге в «Русале» бизнесмен сохранит в прямой собственности лишь 0,01% акций.

«Конечным результатом этих корпоративных сделок будет значительное снижение доли Дерипаски в En+. Ни одна из транзакций в соответствии с соглашением не позволит Дерипаске получить наличные средства ни за его пакет акций, ни от будущих дивидендов от En+, «Русала» и Евросибэнерго»,

— говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США.

Сам бизнесмен останется под санкциями, а его активы по-прежнему будут заморожены. Группы «Русские машины» и ГАЗ из-под санкций также не выведены.

Управление указывает, что акции Дерипаски уже заложены в ВТБ под определенные обязательства, тогда как обмен Glencore 8,75% акций UC Rusal на 10,55% акций En+ был запланирован еще до введения санкций в апреле 2018 года.

Согласно выдвинутым США условиям, Дерипаска получит 35% голосующих акций En+. При этом компания обязана передать независимому лицу голоса акционеров, имеющих семейные или профессиональные связи с Олегом Дерипаской. Такое же условие поставлено и перед ВТБ. Бизнесмен сможет номинировать лишь 4 из 12 членов совета директоров En+.

Шесть членов совета должны быть гражданами США или Британии «с обширным опытом ведения бизнеса». Весь состав советов директоров En+ и «Русала» должен быть согласован с Минфином США.

Кроме того, условием была также отставка Матиаса Варнига. В «Русале» 8 из 14 членов совета директоров должны быть независимы от Дерипаски.

Как уже отмечалось, Дерипаска согласился на условия США. Российские власти не стали делать трагедию из-за того, что одна из крупнейших металлургических компаний страны переходит под иностранное управление. Отчасти это связано с тем, что значительную часть сырья «Русал» закупает за рубежом и туда же экспортирует алюминий. Сделка же позволяет сохранить предприятия и рабочие места.

Минфин РФ поддерживает диалог с Минфином США и надеется, что «Русал» будет выведен из-под санкций в следующем году, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, сообщало РИА «Новости».

«Самое главное — то, что те предложения, которые были сформированы со стороны OFAC, они выполнены. На основании этого минфин США внес предложение соответствующее в конгресс. Надеемся на то, что те взаимные обязательства будут реализованы и компания в следующем году сможет выйти из-под санкционного режима», — сказал он.

Силуанов отметил, что «Русал» подготовил «организационные предложения, корпоративные предложения с учетом тех требований, которые выставило министерство финансов Штатов».

«Основная часть работы, безусловно, — это корпоративные процедуры, они были проведены непосредственно компанией, но мы проводили вместе с этой компанией консультации, работаем вместе», — добавил он.