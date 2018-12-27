Безденежье: почему доходы россиян уйдут в минус

Россиянам не стоит рассчитывать на рост реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию). К таком неутешительному вывод приходят эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики.

По оценкам института, темп прироста заработных плат в 2019 году составит 1,5% в реальном выражении. Этого может оказаться недостаточно для увеличения доходов населения, подчеркивают эксперты.

Свой прогноз они основывают на динамике этого года. По факту, за 11 месяцев 2018 года реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, снизились на 0,1% в годовом выражении, хотя в первом полугодии они росли на 1,6%.

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Такая слабая динамика отмечается на фоне увеличения зарплат. В реальном выражении (с учетом инфляции) за 11 месяцев они выросли на 7,4%. Для некоторых категорий граждан, отмеченных указами президента РФ, за три квартала заработная плата выросла на 27,4%. При этом численность таких работников снизилась на 5,1%, отмечается в «Комментарии о государстве и бизнесе» Центра развития.

Высокие темпы роста были характерны для заработной платы в здравоохранении и социальных услугах, образовании, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, строительстве, деятельности в области информации и связи.

Эксперты объясняют, что одной зарплаты для роста доходов недостаточно, поскольку поступления из других источников не растут или снижаются.

Так, если принимать во внимание скрытую оплату труда, то фактический темп роста реальных зарплат за 9 месяцев 2018 года не превысил 3,6%, подсчитали эксперты. Одновременно с этим социальные выплаты выросли в реальном выражении всего на 0,3%, а доходы от предпринимательской деятельности и собственности снизились на 1% и 9,8% соответственно.

Реальный размер пенсии за 10 месяцев 2018 года оказался ниже его уровня за тот же период 2017 года на 2,7%.

При этом в октябре, как показывают данные, стали быстрее расти расходы населения. В том числе из-за того, что граждане берут потребительские кредиты. Оборот розничной торговли и объема платных услуг населению за 10 месяцев выросли на 2,6–2,7%, размер сбережений населения снижался, а объем кредитной нагрузки рос.

Таким образом, в течение этого года даже очень высокий темп роста заработных плат не смог предотвратить падение реальных располагаемых доходов населения, делают вывод эксперты ВШЭ.

О том, что в следующем году рост доходов населения будет ниже предыдущего, говорят и федеральные чиновники. Добавится также нагрузка в виде повышения НДС с 18 до 20%, окажет влияние и возможный рост цен на бензин.

«Темп роста заработной платы по следующему году у нас будет 6,1%, рост номинальной заработной платы планируется в 2019 году, в 2020 году — 5,4% и в 2021 году ожидается 6,6%», — сказала заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

Между тем, у населения любые статистические цифры давно не вызывают доверия. В частности, этот вопрос поднимался в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

«Как считают эти цифры — берутся расходы граждан, затем к этому добавляются накопления (в банках и наличные). Отсюда вычитаются все налоги, которые платит гражданин, НДФЛ или налог на собственность, если есть. И делается корректировка на инфляцию», — объяснял президент.

В целом же, по словам Путина, большое количество индикаторов говорит о том, что у населения растет покупательная способность. В то же время Путин уверен, что совершенствовать эту систему нужно обязательно.

Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Росстат плохо рассчитывает показатель реальных доходов граждан.

«А что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять», — отметил он.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ответ сказал, что методика нормальная, но есть вопросы к тому, как Росстат собирает данные.

Критический настрой чиновников по отношению к Росстату понять можно. Президент Владимир Путин поставил задачу снизить вдвое уровень бедности. Сделать эти при текущей статистике практически невозможно.

«Правительству надо каким-то образом «закрывать» неприятные для себя и крайне непопулярные в народе нововведения, касающиеся пенсионной реформы и увеличения налоговой нагрузки. Менять что-то кардинально вряд ли кто-то рискнет, а подогнать цифры и доложить о выполнении — как раз то, что нужно», — комментировал ранее «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев уволил прежнего главу Росстата Александра Суринова и назначил вместо него сотрудника Минэкономразвития Павла Малкова.

«Верится с трудом, что с приходом чиновника из Минэка Росстат станет честнее, точнее, эффективнее. Во-первых, новый глава, возможно, выдающийся человек, но он не статистик. Во-вторых, подчинение Росстата Минэку убивает независимость счетного ведомства», — говорит Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты».