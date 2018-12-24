Больше не братья: чего Минск хочет от Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по ценам на газ и компенсации выпадающих доходов за российский налоговый маневр. «В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ - мы в Питере договаривались с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным] - решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации», — сказал Лукашенко агентству БЕЛТА в понедельник в преддверии своего визита в Москву.

По словам Лукашенко, Москва не приняла предложения Минска по налоговому маневру.

«Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны», - заявил Лукашенко.

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По его словам, на предстоящих 25 декабря переговорах в Москве представители белорусской и российской сторон должны будут ответить «на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году». Лукашенко напомнил, что по цене на газ на 2019 год вопрос между Россией и Белоруссией был урегулирован. «Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, мы договорились о ценообразовании», - сказал президент Лукашенко.

При этом Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за свою несдержанность во время саммита Евразийского экономического союза, когда между лидерами возник спор о цене на газ. Вопрос обсуждался из-за разницы в стоимости «голубого» топлива для жителей Смоленской области ($70 за тысячу кубометров) и Белоруссии ($130 за аналогичный объем). По словам Лукашенко, обсуждение было бурным, поэтому пришлось извиниться.

А вот цена на нефть изменилась относительно прежних договоренностей, уверен Лукашенко.

«Ситуация изменилась три года назад, в течение этих трех лет из-за налогового маневра мы потеряли почти $4,5 млрд, мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на $10,5 млрд», - отметил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что ранее российская сторона обещала, что не пойдет «на ухудшение экономической ситуации в Белоруссии и компенсирует потери от налогового маневра».

Еще Лукашенко вспомнил заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова о том, что потери Белоруссии от налогового маневра немалые и российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет российского госбюджета. «Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры, - заявил Лукашенко. - Вроде бы, вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение».

Белорусский лидер также сказал, что «хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на Союзном Совмине в Бресте».

Без объяснения причин

Ранее белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко сообщил, что Белоруссия рассчитывала на компенсацию от России из-за реализации налогового маневра в размере около $310 млн в 2019 году при цене нефти $60 за баррель, однако российская сторона не подтвердила «факт механизма либо исполнения обязательств, либо компенсации».

Белорусский чиновник также заявил, что российская сторона в конце ноября отказалась от обсуждения этого вопроса, не предложив альтернативных вариантов.

Напомним, 14 декабря первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва не обещала Минску каких-либо компенсаций за изменения налогового законодательства. По мнению министра, такие изменения являются внутренним делом России. «Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом России», — сказал Силуанов.

Кроме того, Москва накануне визита Лукашенко уже давала понять, что намерена отказаться от сырьевых моделей взаиморасчетов с Минском, заменив их межбюджетным трансфертом. Об этом заявлял ранее посол РФ в Минске Михаил Бабич. «Мы вместе с нашими белорусскими партнерами сегодня активно обсуждаем, что все сырьевые модели различных форм взаиморасчетов — от них надо уходить. Все должно быть прозрачно, все должно быть понятно. Наши партнеры должны точно понимать по времени, по срокам, по объемам, когда, что и как будет поступать в белорусский бюджет», — сказал Бабич журналистам.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере.

Напомним, в 2019-2024 годах, по решению российского правительства, планируется провести налоговый маневр в нефтяной отрасли: поэтапное увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. В результате этого цена на российскую нефть для Белоруссии сравняется с мировой, что снизит рентабельность белорусских НПЗ. Потери бюджета Белоруссии в результате маневра в 2019 году оцениваются 630 млн белорусских рублей (более $300 млн).

Суммарные потери для Белоруссии до 2024 года могут составить от $8 до $12 млрд, подсчитали белорусские чиновники.

Минск планировал получить от Москвы компенсации порядка $310 млн за этот налоговый маневр, и Москва поначалу на это соглашалась. Но в декабре ситуация изменилась, теперь российские власти отказываются от обсуждения этого вопроса. «Если в августе — ноябре говорили о расчетах, то дальше с российской стороны была занята такая крайняя позиция. Получается, что в конце ноября пошла такая риторика (отказа от обсуждения. — ред.)», — сообщил на прошлой неделе зампред белорусского правительства Игорь Ляшенко.

Годовой баланс поставок нефти из России в Белоруссию составляет 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн «перетамаживаются», то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема.

Согласно оценке Всемирного банка, Белоруссия будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Москвой о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России. Так что с независимостью придется подождать, как минимум до 2024 года.

Ранее стало известно, что Лукашенко проводил закрытое совещание с участием высших чиновников, на котором обсуждалась защита государственного суверенитета. На повестке стоял вопрос о том, что делать в условиях давления со стороны России. «Было большое совещание у президента. [Решено] до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — сообщали белорусские СМИ. При этом ряд белорусских министров заявили, что на «налоговые маневры нефтяного рынка России» ответ необходимо давать с помощью реформ, а не совещаний. Однако впоследствии в администрации Лукашенко опровергли информацию об якобы прошедшем совещании по «независимости от России».

Напомним, 14 декабря РИА «Новости» сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко видит в налоговом маневре в российской нефтянке «угрозу для независимости». Он также пообещал «не допустить» присоединения Белоруссии к России. По его словам, Минску была обещана компенсация за более глубокую интеграцию в Союзное государство.

«Некоторые напрямую говорят: ну, мы пока не готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав России, и точка. Можно просто сказать: получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — заявил белорусский глава, не указав авторов этих предложений.

Обычно, словесные атаки Лукашенко на Кремль заканчивались для него результативно. Как получится в этот раз, неизвестно. Ситуация накалилась до предела. Президент Белоруссии отметил, что в Москве уже не воспринимают отношения двух стран как братские. Он даже предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается, — сказал президент. — Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами».

«И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются», — резюмировал Лукашенко.

В правительстве России прокомментировали претензии со стороны Белоруссии, связанные с налоговым маневром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Как отмечается, договоренностей о компенсации между странами не было. «Ещё раз хотим отметить, что никаких договорённостей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли России никогда не было», — говорится в обращении.

По заявлению правительства, российская сторона только обещала обсудить этот вопрос, что и происходит на данный момент.