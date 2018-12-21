Бездонная бочка: сколько МВФ выделил Украине

В пятницу 21 декабря стало известно, что МВФ в рамках программы финансовой помощи Stand-By Arrangement (SBA) получила первый транш новой финансовой помощи. Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

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Киеву выделено порядка $1,4 млрд.

Ранее МВФ утвердил 14-месячную программу поддержки экономики Украины в формате кредитования stand-by в размере $3,9 млрд.

Остальная часть кредита будет предоставляться по итогам проводимых каждые полгода проверок экономики страны, предупреждал совет директоров МВФ.

Во время совещания Совет директоров «принял к сведению решение Украины аннулировать договоренность» по прежней четырехлетней расширенной программе финансирования (EFF) в размере $17,5 млрд. Ее утвердили в марте 2015 года, и она должна была завершиться в марте 2019 года.

В рамках этой программы украинское правительство уже получило от МВФ четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них 5 апреля 2017 года — на сумму $1 млрд.

В МВФ подчеркнули, что экономическая программа Украины, под которую выделены средства фонда, «будет основываться на прогрессе, достигнутом в рамках соглашения EFF». Механизм stand-by станет «ключевым элементом» для экономической политики украинских властей в 2019 году, макроэкономической и финансовой стабильности страны.

Быть гибкими и бороться с коррупцией

При этом минфин Украины опубликовал на своем сайте детали меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике в рамках новой программы кредитования stand-by для Украины. Меморандум содержит изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украина в 2018-2020 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей кредитов.

В частности, Нацбанк Украины будет обязан придерживаться политики гибкого валютного курса; инфляция составит 7% с декабря 2018-го по декабрь 2019 года, а в 2020 году — 5% +/- 1%.

Для этого минфин должен передавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.

Также Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, в частности, дефицит бюджета не должен превысить 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.

Как указывают в МВФ, Украина будет обязана в рамках программы сконцентрироваться на ужесточении налогово-бюджетной политики укреплении финансового сектора, структурных реформах, направленных на улучшение налогового администрирования и приватизации.

Ранее в декабре первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон сообщил, что власти Украины успешно восстановили макроэкономическую стабильность и экономический рост при поддержке международного сообщества. «Взвешенная фискальная и денежно-кредитная политика и гибкий обменный курс помогли [Киеву] сократить дефицит бюджета и счета внешних текущих операций», — отметил Липтон.

А дальнейший прогресс в деле проведения реформ по приватизации и по борьбе с коррупцией «поможет привлечь инвестиции и улучшить деловой климат в целом». Он указал на необходимость реализации закона об антикоррупционном суде, приватизации крупных госпредприятий, оптимизации нормативной базы и проведения земельной реформы.

Согласно обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках меморандума, до мая 2019 года в Высший антикоррупционный суд должны быть назначены не менее 35 судей, а уже до конца июля 2019 года должен быть проведен независимый аудит Национального антикоррупционного бюро. Также до конца марта 2019 года Украина должна внести поправки в законодательство в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Еще МВФ определил ряд условий, которые должна выполнить Украина в области энергетики, уточняет УНН.

Как отмечается, Киев должен повысить тарифы на газ и отопление в соответствии с утвержденным графиком.

Наконец, МВФ потребовал, чтобы пилотный проект по монетизации субсидий начал реализовываться уже в марте 2019 года.

Придется и дальше влезать в долги

Первый замглавы МВФ указал на возможные «значительные риски, как внутренние, так и внешние» для осуществления программы фонда. По экспертным оценкам, один из главных рисков — закредитованность страны. Украине в ближайшие два года предстоит пройти пик выплат по внешним долгам. В 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят $17 млрд. Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой стабильности, который выпустил Национальный банк Украины (НБУ).

Эти цифры значительно превосходят предыдущие оценки. Ранее глава Нацбанка Яков Смолий говорил, что в течение ближайших двух лет Украине предстоит выплатить по госдолгу около $12 млрд, включая проценты.

Чтобы пройти такой масштабный пик выплат, Украине придется брать новые долги, признает НБУ.

«Ключевой вызов на следующий год – как привлечь достаточно ресурсов, чтобы рефинансировать внешние и внутренние обязательства», — говорится в материалах регулятора.

Сумма в $17 млрд выплат практически равна текущему объему золотовалютных резервов страны, которые на конец ноября составляли $17,7 млрд. А, если учесть, что за пять лет выплаты на сегодня оцениваются в $33 млрд, то резервы выглядят, мягко говоря, не впечатляюще.