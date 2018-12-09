Обострение между обществом и бизнесом: Пушков ответил Чубайсу

Слова председателя правления компании «Роснано» Анатолия Чубайса о необходимости принесения народом благодарности нынешним российским олигархам не выглядят уместными, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит — скорее, напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», — написал сенатор в твиттере.

Россияне согласились с российским сенатором, подчеркнув, что «бизнес и олигархи — это две большие разницы», передает ФАН.

«Какое отношение Чубайс имеет к бизнесу?» — написал @alex260319.

Многие участники дискуссии иронизировали, отмечая, что граждане России уже «выстроились со словами благодарности».

«Конечно, спешу и падаю — за светлое и беззаботное будущее. Главное — верить…», — написала Наталья Орел.

«Живет в параллельной реальности», — указал @romkasan.

Искомое заявление Чубайса было сделано днем ранее на Общероссийском гражданском форуме в ходе дискуссии «Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания».

«Общество в моем понимании глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать «спасибо» бизнесу

один раз за все, что бизнес делал в стране. А он страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия. Он вернул зарплату людям. Он наполнил бюджет деньгами. Он создал возможности для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на развитие культуры, науки, образования. Это все сделал бизнес российский», — выразил уверенность предприниматель.

Также он посетовал на то, что общество неправильно — по мнению Чубайса — относится к миллиардерам.

«Это все сделали те, кого общество называет олигархами. Другого слова не придумали даже — язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества. Можно ли ожидать, что общество вдруг дозреет и скажет: «Ой, спасибо! Я забыло его сказать» — нет, нельзя», — заключил глава госкорпорации.

В августе нынешнего года бывший вице-президент страны Александр Руцкой раскритиковал кадровую политику первого президента России Бориса Ельцина.

«Как можно было поручить в целом экономику страны, финансы, промышленность, приватизацию [Егору] Гайдару, возглавившему правительство с должности заведующего экономическим отделом газеты «Правда», владельцу кооператива по продаже цветов [Анатолию] Чубайсу, младшему научному сотруднику [Андрею] Нечаеву! В конечном итоге к 1998 году «мальчики» довели страну до полного экономического краха и полного разграбления национального достояния», — указал Руцкой.

Нынешней осенью бизнесмен Алишер Усманов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что в России остался только один человек, к которому можно было бы применить термин «олигарх». Предприниматель отказался назвать имя этого человека, подчеркнув только, что он получил бизнес от власти и до сих пор его сохраняет. По словам Усманова, термин «олигарх» является ущербным и похож на понятие «фаворита королевы», передает НСН.

«В данном случае олигарх — это человек, который все взял, не заплатив.

Я к ним никогда в жизни не относился», — заявил бизнесмен.

Также в октябре сообщалось, что Россия заняла 31-е место в мировом рейтинге Doing Business — 2019, составляемому Всемирным банком. Он оценивает легкость ведения бизнеса в 190 странах. Таким образом, Россия поднялась за год на четыре строчки.

Совокупная оценка условий ведения бизнеса в рейтинге Doing Business состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности.

В 2012 году в майском указе президента «О долгосрочной государственной экономической политике» была поставлена задача подняться в рейтинге со 120-й позиции, на которой наша страна оказалась в 2011 году, до 20-го места. Дедлайн для попадания на такую высокую позицию России, согласно документу, наступал в 2018-м году.

Напрямую ответственным за достижение результата стало Минэкономики, которое, по замыслу властей, должно было стать драйвером реформ и позволить нашей стране подняться до уровня развитых стран.