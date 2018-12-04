Пророчества-2019: чем будет шокирован мир

Saxo Bank во вторник опубликовал очередную порцию шокирующих предсказаний. Если предсказания сбудутся, то финансовые рынки накроет мощной «ударной волной». Ключевые пророчества на 2019 год следующие.

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Евросоюз на грани кризиса

В 2019 году стоит ожидать чрезмерного уровня государственного долга, активизации популистских движений и медленных темпов экономического роста. В итоге ЕС начнет готовиться к новому экономическому спаду. Первыми под удар кризиса попадают Италия и Франция. «Политики начинают понимать, что ЕС стоит на краю бездны. У Германии и остальных стран Старой Европы, не желающих распада еврозоны, не остается иного выбора, кроме поддержки монетизации», — говорится в прогнозе.

В итоге полномочия ЕЦБ растут, и грядет монетизация долгов всех уровней, превышающих 50% ВВП. Оставшиеся долги гарантируются при помощи новых еврооблигаций. Вводится новое налогово-бюджетное правило, разрешающее распределять первые 3% дефицита ВВП.

Apple станет автомобильной компанией

Компания Apple понимает, что если она хочет усилить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут автомобили, поскольку цифровые технологии проникают в автомобильную промышленность все более активно.

«В конце концов, покойный Стив Джобс продемонстрировал, что для того, чтобы избежать самонадеянности и потери связи с реальностью, компания должна играть по-крупному и делать рискованные ставки», — рассуждают эксперты банка.

Признавая, что компании Tesla нужно больше финансовой мощи, а экосистема Apple должна проникнуть в автомобильную сферу глубже, чем позволяет нынешнее программное обеспечение Apple CarPlay, Apple начинает «давить на Tesla».

Она обеспечивает финансирование сделки на 40% выше номинала, по 520 долларов за акцию, и приобретает компанию по цене, которая на 100 долларов за акцию выше, чем было указано в ошибочном твите Илона Маска.

^^^Трамп начнет подготовку к своему переизбранию^^

На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке

в декабре глава ФРС Джером Пауэлл поддерживает повышение процентной ставки. Это оказывается последней каплей, и «американская экономика и американские акции немедленно начинают быстрое падение в первом квартале 2019 года».

К лету акции уже находятся в глубокой яме, а кривая доходности США полностью переворачивается, и тогда разгневанный президент Трамп увольняет Пауэлла и назначает на его место Нила Кашкари, президента ФРБ Миннеаполиса.

Амбициозный Кашкари был самым последовательным сторонником снижения процентной ставки в ФРС и критиком ужесточения кредитно-денежной политики США.

Он гораздо лучше относится к идее о том, что ФРС должна служить интересам правительства, и вскоре заслуживает прозвище «Великий потакатель», занимаясь подготовкой президента Трампа к успешным выборам на второй срок.

Один доллар — это один фунт

Благодаря обещанию провести всесторонние прогрессивные реформы и организовать второй референдум о сделке по выходу из состава ЕС лейбористы одерживают решающую победу, и премьер-министром становится Джереми Корбин. Правительство Корбина начинает реализовывать стратегию «выжженной земли» в стиле социалистов середины ХХ века, направленную на ликвидацию разительного неравенства в британском обществе.

При этом активно используются новые источники налоговых поступлений: Корбин вводит первый в истории Великобритании прогрессивный налог на недвижимость, направленный на выкачивание средств из состоятельных граждан, и требует от Банка Англии поддержать финансирование нового «народного количественного смягчения» или безусловного базового дохода. Коммунальные предприятия и железные дороги ренационализируются.

Начинается скачкообразный рост инфляции, инвестиции коммерческих предприятий сокращаются, а иностранные граждане, проживающие в Великобритании, начинают искать более надежного убежища и «прихватывают свои огромные капиталы с собой», то есть выводят активы из страны.

В итоге фунт сталкивается с нехваткой инвестиций из-за нерешенного вопроса о выходе из ЕС. Курс британской валюты к доллару падает более чем на 20%, пока не достигает паритета. «То есть,

за один доллар впервые в истории начинают давать один фунт», — прогнозирует банк.

Disney дает подсказку к кризису

2019-й оказывается годом «эффекта домино» на американском рынке корпоративных облигаций. Все начинается с того, что компания General Electric продолжает терять доверие на кредитных рынках, взвинчивая плату за невозврат кредита выше 600 базисных пунктов, а инвесторы паникуют по поводу продлеваемых на грядущие годы обязательств GE на 100 млрд долларов при одновременном снижении объемов формирования денежных потоков фирмы.

Это ударяет даже по компании Netflix, инвесторов которой внезапно охватывает беспокойство по поводу ее ужасающего соотношения собственных и заемных средств и долг более $10 млрд. Расходы на финансирование Netflix удваиваются, что резко снижает темпы роста контента и цены на акции.

Ситуацию усугубляет выход компании Disney в 2019 году на рынок потокового видео — это еще сильнее тормозит рост Netflix. Отрицательная цепная реакция на рынке корпоративных облигаций приводит к существенной неопределенности по поводу высокодоходных облигаций и, как следствие, к «черному вторнику» для биржевых инвестиционных фондов. А это уже предупредительный выстрел, свидетельствующий о начале нового глобального кризиса.

В 2019 году приходит конец австралийским излишествам в сфере недвижимости, и ее постигает «настоящая катастрофа, вызванная главным образом резким падением темпов роста кредитования». После работы Королевской комиссии от банков остается лишь замороженный кредитный бизнес, а сами банки вынуждены еще больше «закрутить гайки» в сфере кредитования. Австралия впервые за 27 лет вступает в полосу экономического спада, поскольку резкое падение цен на недвижимость подрывает финансовое положение домохозяйств и потребительские расходы.

Германия уходит на дно

Германия, которая на протяжении десятилетий была мировым лидером, испытывает трудности в освоении новейших технологий. Жемчужина немецкой экономики, обеспечивающая целых 14% ВВП — это, конечно же, автомобильная промышленность. Считалось, что немецкая автомобильная промышленность должна стать настоящим гигантом роста: в 2018 году должно быть продано 100 млн машин.

Но в конечном счете удается сбыть лишь 81 млн автомобилей, т.е. всего на 2% больше, чем в 2017 г.

Соответственно, годовой темп роста оказывается ниже, чем тот, что фиксировался начиная с 2000-х гг. (5-10%).

К 2040 году 55% продаж новых машин по всему миру и 33% автопарка будут составлять электромобили. Но Германия лишь начинает переход на электромобили.

Кроме того, в 2019 году достигнут пика антиглобалистские настроения, и основной акцент будет делаться на расходах, внутренних рынках и производстве, а также на более широком использовании больших данных и сокращении загрязнения окружающей среды — то есть на первый план выйдут тенденции, прямо противоположные тем, которые так благотворно сказывались на развитии немецкой экономики с 1980-х годов. Как следствие, уже в третьем квартале 2019 года начинается экономический спад.

Солнечная вспышка уничтожит GPS

Едва ли не самый шокирующий прогноз банка — про Солнце, которое «представляет собой бурлящий котел активности, который может оказывать на нашу планету невероятно разрушительное воздействие, выражающееся в солнечных вспышках, сильнейшие из которых приводят к извержениям вещества и излучения в виде корональных выбросов массы».

В 2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности, Земле не очень везет, и на Западное полушарие обрушивается солнечная буря. Уничтожаются большинство оказавшихся не на той стороне планеты спутников, что приводит к невероятному хаосу в зависимой от GPS транспортной сфере и в электрической инфраструктуре».

Это обойдется компаниям примерно в $2 трлн убытка.

Всемирный транcпортный налог разорит туркомпании

Мир переживает еще один год погодных катаклизмов - в частности, лето в Европе вновь оказывается очень жарким — что вызывает панические настроения в столицах самых разных стран.

Международная авиация и судоходство, пользующиеся весьма существенными налоговыми привилегиями, становятся целью нового Всемирного транспортного налога — на авиационные билеты и на тоннаж судов, ставка которого увязывается с объемами выбросов углерода.

Эта ставка равняется 50 долларам США за тонну выбросов CO2, что в два раза превышает ранее предлагавшийся уровень и еще больше — средний показатель 2018 года (15 евро за тонну) для европейской Системы торговли квотами на выбросы. Из-за нового налога начинается рост цен на авиабилеты и на морские грузоперевозки, что, в свою очередь, приводит к повышению общего уровня цен.

Курс акций и облигаций туристических, авиационных и судоходных компаний резко падает на фоне повышения неопределенности и замедления темпов роста.

ВВП отменяется

МВФ и Всемирный банк объявят о намерении прекратить измерение ВВП и сосредоточиться на производительности. Если какая-либо страна стремится повысить благополучие и улучшить состояние здоровья своих граждан, ей необходимо повысить производительность. Это беспрецедентное решение МВФ и Всемирного банка также символизирует отход от системы доминирования центральных банков, связанный со снижением производительности по всему миру после мирового финансового кризиса.

Комментируя «Шокирующие предсказания», главный экономист Saxo Стин Якобсен отметил, что нынешний список является не только шокирующим, но «побуждает инвесторов мыслить более широко, чем обычно».

Тема нынешнего пророчества — «всему есть предел». Мир, едущий «на пустом баке», должен очнуться и начать реформы — не потому, что он этого хочет, а потому, что другого выхода просто нет, заключает эксперт.