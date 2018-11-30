В окружении врагов: что ждет Россию на встрече G20

Председательствующая в «Группе двадцати» Аргентина предложила обсудить на саммите в Буэнос-Айресе три проблемы, которые будут определять экономическое развитие на ближайшие 10 лет. Это будущее рынка труда, инвестиции в инфраструктуру и продовольственную безопасность. Считается, что это те три столпа, которые необходимы для достижения справедливого и устойчивого порядка в глобальном масштабе.

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Рынку труда, как считают авторы повестки G20, не хватает сопряжения учебных программ с потребностями рынка. Эта проблема не нова, а вот обеспечение социальных прав граждан в век робототехники — из разряда злободневных.

Инвестиции в инфраструктуру (и заодно с ней в энергетику) будет предложено рассматривать в качестве драйвера экономического роста.

А по теме продовольствия лидеры планируют призвать мировое сообщество к открытости рынков, учету климатических изменений и защите производительных свойств почвы.

Кроме того, сквозной в выступлениях лидеров будет тема гендерного равенства, а точнее — «сокращение разрыва в экономических правах и возможностях мужчин и женщин.

«Двадцатка», как ожидается, возьмет на себя обязательства по сокращению к 2025 году на 25% разрыва в уровнях занятости между мужчинами и женщинами. Речь идет, например, о равном доступе к собственности и образованию, о разнице в оплате труда.

Они могут углублять и дополнять

Россия все эти пункты заявленной повестки одобряет. Но при этом лидеры вправе дополнять и углублять содержательную часть и вообще менять повестку в любом направлении, поясняла накануне саммита шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

Президент Владимир Путин готов в своем выступлении на саммите сделать акцент на двух темах: торговые барьеры и защита прав потребителей в цифровой экономике. Последнюю из этих тем Россия выдвинула для обсуждения еще в мае и нашла поддержку у Китая и ЮАР. Эти страны выступят соавторами предложений по этой проблеме.

Но детали инициатив российского президента по цифровизации не раскрываются.

С другой стороны, а чем Россия может удивить мир, если, например, в Дании госпрограмму цифровизации приняли еще в 2001 году, а у нас только в 2017-м? И вклад цифры в российскую экономику не превышает сейчас 5%.

И наконец, тема торговых войн и протекционизм, как предполагается, станет главной в выступлении Владимира Путина. Собственно, этот вопрос претендует на то, чтобы быть главным в выступлениях и других лидеров, учитывая, что темпы восстановления мировой экономики замедляются (по разным оценкам до 3,7-3,9% ВВП) и от лидеров ждут спасительных рецептов.

В 2009 году от саммита G20, первом после обвального кризиса, общество ждало, что сильные мира предложат механизм выхода из кризиса. Но чуда не случилось, и с тех пор доверие к этому институту не восстановилось. А призрак новой рецессии замаячил вновь.

ВТО — не наше все

О том, что предложит на саммите Путин, намекнула шерпа Лукаш. Например, она сказала перед открытием саммита, что ВТО не справляется с ролью мирового регулятора и не в силах снизить эскалацию торговых разногласий между странами. «Россия верит, что ВТО должна оставаться центром регулирования международной торговой системы», — сказал Лукаш, но сообщила о необходимости модернизировать организацию в соответствии с реалиями дня. Судя по всему, этой теме будет посвящена часть выступления Путина.

Кстати, к модернизации ВТО призывал и Трамп. Он пригрозил даже вывести Соединенные Штаты из Всемирной торговой организации, если «она не изменится». Так что чиновникам ВТО саммит не сулит ничего хорошего.

Сейчас нормами ВТО вообще не регулируются такие важнейшие сферы, как электронная торговля, инвестиции, добавила Лукаш. «Мы рассчитываем, что на саммите в Буэнос-Айресе лидеры обсудят подходы к тому, каким образом сохранить все-таки универсальность, единое игровое поле, единое поле правил в сфере торговли, что делать с ВТО, как ее укрепить и как восстановить дееспособность и эффективность ее институтов», — сказала Лукаш.

Сейчас невозможно предсказать, согласуют ли главы государств итоговое коммюнике.

Единства среди лидеров нет, особенно по части торговых барьеров и проблем безопасности. Переговоры по согласованию итоговой декларации в Буэнос-Айресе будут достаточно сложными, признавала и Лукаш.

Она объясняла это тем, что было «некоторое разочарование» в связи с результатами недавнего саммита АТЭС в ноябре. На тех переговорах лидерам экономик АТЭС не удалось согласовать итоговый документ. И этот факт отражается «на энергии очень многих партнеров», и многие из них сомневаются в том, что удастся достичь какого-то консенсуса и в Буэнос-Айресе, поясняла шерпа.

Меньше политики — больше экономики

В четверг Трамп в своем твиттере сообщил, что отказывается от встречи с Путиным. Как минимум до тех пор, пока украинские моряки, задержанные ФСБ за нарушение границ, не вернутся домой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это решение Трампа исходит из внутриполитической ситуации в США.

«Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США», — сказала Захарова на брифинге.

Однако отказ Трампа встречаться с Путиным может пойти на пользу G20. Если интриги со встречей и двухчасовой беседой, как это планировала российская сторона, не будет, лидеры смогут сосредоточиться на ключевых пунктах повестки саммита.

Трамп в любом случае, встретится он с Путиным или нет, не вписывается в идеологию G20. «Трамп считает, что Америка ни в ком не нуждается. Америка и без вас проживет, сами еще попроситесь к нам. На наших условиях.

Трамп не раз это давал понять», — говорит Алексей Макаркин, первый вице-президент ЦПТ.

Трамп пытается жестко вести себя со всеми, критикует и Великобританию за мягкий вариант Brexit, и партнеров в Японии и Канаде, в Евросоюзе. «Даже если Трамп и Путин встретятся и смогут обсудить какие-то вопросы, договориться о чем-то конкретном с ним все равно не получится, и ждать прорыва на саммите не приходится»,— резюмирует Макаркин.

Саммит «группы двадцати» пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, график президента расписан по минутам. Для Путина «Большая Двадцатка» начнется с БРИКС. Сразу по прилету он встретится прямо в отеле AlvearPalace c лидерами стран-членов БРИКС.

В работе саммита примут участие лидеры стран-членов «Группы двадцати», руководство ключевых международных организаций (ООН, Всемирный банк, ВТО, МВФ и т.д.), а также приглашенные гости, в том числе главы Нидерландов, Чили и Сингапура.